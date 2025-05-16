香港科技大學│公共管理碩士課程 培養跨界領導力　開啟事業新篇章

在去全球化和技術革新的浪潮下，氣候變化、數字經濟和人口老齡化等跨領域挑戰正重塑公共管理行業。對於希望在政府、非營利組織或與政府合作的企業中晉升至管理層的中期職業人士來說，專業化的學術培訓是實現突破的關鍵。香港科技大學的「公共管理碩士課程」正是為此而生，專為有志於領導角色的人士量身打造，幫助他們掌握跨界思維、領導力和協作能力，在職場中脫穎而出。

攝影：鄭子峰



與公共事務相關的碩士課程在香港並不算多。科大幾年前推出的「公共管理碩士課程（MPM）」便是其一。該課程主任穆綺蘭教授介紹道：「這個課程名稱與本學部的另一個課程『公共政策碩士課程』(MPP)相似，但後者針對幾乎沒有或僅有少量工作經驗的學生，旨在培養他們入職初級分析師所需的技術性技能；MPM則聚焦領導力、組織管理和跨部門協作，讓學生能在多元環境中發揮領導力。」

跨界視野 應對全球挑戰

與傳統公共行政碩士課程聚焦財務或人力資源等單一領域不同，MPM以跨界問題為核心，涵蓋可持續發展、數字經濟和不平等挑戰等議題。課程創立主任劉浩典教授表示：「MPM強調跨界問題，這些挑戰需要政府整體、甚至全社會的視角來理解和應對。」課程不僅傳授分析工具，還提供多元思維框架，幫助學生從全局視角解決問題，成為跨部門協作的領軍者。

MPM的師資陣容來自全球，研究領域橫跨亞洲、歐洲、拉丁美洲等地。穆綺蘭教授補充：「我們帶入課堂的案例和觀點非常廣泛，學生能學習國際經驗並應用於本地場景。」這種全球化的教學方式讓學生跳出固有思維，培養創意解決方案的能力，是成為管理層不可或缺的資產。

穆綺蘭教授表示，MPM採用全球化的教學方式，能讓學生跳出固有思維，培養創意解決方案的能力，是成為管理層不可或缺的資產。

全方位支援 助力學術與職場成功

MPM課程為學生提供豐富的學習資源和職業支援，確保他們在學術和職場上都能得心應手。課程設有研究生發展學科，從入學開始提供各種專業培訓，並通過研討會拓展學生視野。穆綺蘭教授提到：「我們邀請聯合國副秘書長等業界領袖參與講座，幫助學生接觸前沿政策議題。」此外，課程還提供專屬職業輔導服務，由國際化背景的顧問為學生提供一對一指導。

位於大灣區的地理優勢為MPM增添獨特魅力，劉浩典教授表示：「香港作為國際化都市，位於中國經濟最具活力的地區，為課程注入鮮明特色。」學生可參與短途考察，前往大灣區其他城市或日本、新加坡等地，這些實地學習機會深受學生喜愛，幫助他們將課堂知識與實踐相結合。

培養領導力 迎接職場新機遇

MPM不僅教授學術技能，更注重培養學生的領導思維和協作能力，這對於管理層角色至關重要。課程鼓勵學生分享職場經驗，促進課堂互動。穆綺蘭教授指出：「學生願意參與討論、反思並與不同背景的同學協作，這是政策成功的關鍵。」學生群體背景多元，涵蓋公營部門、金融和商業等領域，甚至廣泛涉及體育和藝術，結合豐富的職場經驗，為課堂注入跨範疇實踐洞見。

劉浩典教授補充：「學生從MPM中獲得的不僅是技能，而是一套思考政策問題的框架，這讓他們能靈活應對不斷變化的挑戰。」這種思維方式讓畢業生在職場中更具競爭力，無論是晉升政府管理層，還是轉向科技、房地產等行業的政府關係崗位，MPM都為他們提供了堅實的基礎。

劉浩典教授認為，學生從MPM中獲得的不僅是技能，而是一套思考政策問題的框架，這讓他們能靈活應對不斷變化的挑戰。

公共管理的無限可能

MPM課程適合擁有至少三年工作經驗、渴望在公共管理領域實現突破的專業人士。此外，課程亦提供靈活的兼讀制選項，並安排核心課程於晚間或週末，同時提供暑期選修課，確保兼讀生能平衡工作與學習。這種靈活性讓在職人士也能輕鬆進修，實現事業轉型。

隨著人工智能和數字化的發展，公共管理行業的需求持續增長。劉浩典教授對公共管理行業未來感樂觀道：「公共管理涉及服務公眾和管理政治關係，這些無法被AI輕易取代。」MPM幫助學生掌握高階思維，善用技術工具，確保他們在競爭激烈的職場中保持優勢。至於畢業生的就業或晉升前景，穆綺蘭教授則表示：「MPM畢業生多返回原本公司，或轉向政府、科技、房地產等領域的管理角色。課程的全球視野和實踐導向讓他們在職場中脫穎而出，成為應對複雜挑戰的領軍人才。」

2025-2026學年的「公共管理碩士課程」已接受報名，詳情如下：

本地生截止日期：2025年6月30日

非本地生截止日期：2025年5月31日

報名網站：https://fytgs.hkust.edu.hk/admissions/Admission-to-Hong-Kong-Campus/submitting-an-application/online-application

如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://ppol.hkust.edu.hk/mpm-program-overview

（資料及相片由客戶提供）