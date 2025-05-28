香港教育大學｜全新心理學x幼兒教育雙學位　創造更多元出路

幼兒教育和心理學作為大學的熱門課程，向來是不少學生心儀的學科。在社會急速發展下，不少範疇及工作均需靈活運用跨學科知識，而跨學科的課程亦因此而生。香港教育大學幼兒教育學系將於2025/26學年推出全新的「心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士」同期結業雙學位課程，學生不但能融合兩個領域的知識，全方位輔助兒童成長，就業及升學方面亦能在幼教和心理學等相關領域發展。

攝影：歐嘉樂



幼兒教育與心理學相輔相成

教大的幼兒教育學系向來在業界擁有不俗的聲譽，有見於社會對高質素幼兒教育和專業人才的需求日益增長，教大將於新學年優化現有的幼兒教育學士課程成為心理及幼兒教育雙學士學位課程。課程主任江肇衡博士介紹道：「全新的雙學位課程包括幼兒教育主修和心理學學科主修，涵蓋各種心理學理論以及實用幼兒教學技巧，不但能培育幼兒的全人發展，亦能讓學生在不同出路均能發揮所長。」

向來「教大幼教」廣受幼兒教育業界認可，而今次將幼教和心理學結合成雙學位課程，江博士坦言是邁出重要的一步：「一方面，心理學理論能夠讓學生更深入了解幼兒教育的成長發展里程，而另一方面，幼教的教育概念亦都可以增加心理學的實用性。因此，雙學位課程的設計能做到相輔相成的效果，最簡單的例子便是學生能融合兩個學科的知識，設計更有效的活動去訓練小朋友的全人發展。」

江博士認為幼教和心理學的雙學位課程設計能達至相輔相成的效果。

心理學為教育學基礎

事實上，心理學是研究人類心理現象、意識和行為的科學，同時亦是教育學的基礎。江博士指出雙學位課程讓學生將不同領域的研究成果，如認知、情緒、腦神經等內容，應用於了解幼兒的成長和學習進程，從而更有效地運用幼兒教學策略。

「例如學習皮亞傑的『認知發展理論』時，學生能從中了解到幼兒在不同年齡階段有不同的認知能力，這有助學生於未來成為教師之後，能設計適合幼兒發展水平的活動，達至促進其思維能力和解難技巧。」此外，表達自我亦是幼兒教育重要的一環，故江博士亦透露：「教師可以透過情感教育活動來引導孩子認識和表達自己的情感，幫助他們管理情緒和建立良好的人際關係。」

多元專才 就業出路多元化

雙學位為學生提供更豐富的學科知識，以及更靈活的就業出路，讓他們能根據自身興趣、強項、職業規劃等因素進行選擇。學生於畢業後能夠獲得多種專業資格，例如在幼教方面，學生不但能註冊成為合格幼稚園教師、幼兒工作員、 幼兒中心主管，更會完成相等於社會福利署的一年制在職特殊幼兒工作訓練課程*，畢業後亦符合幼稚園校長的學歷要求；在心理學方面，畢業生則具備申請香港心理學會會員的資格。以就業而言，江博士表示畢業生不只能擔任幼稚園相關工作，「他們能於幼兒和家庭服務相關的機構任職行政或項目管理工作，甚至能於商界任職市場行銷、遊戲治療、表達藝術治療、社工、輔導及人力資源等相關職位。」

*上述四項資格申請仍受相關機構審批中。

課程名稱：心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士

教大課程編號：A5B115

聯招編號：JS8006

課程查詢： ece01@eduhk.hk/2948 7575

詳情：https://eduhk.hk/eceprog/psyece

（資料及相片由客戶提供）