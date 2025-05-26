SHAPE銜接學士學位課程 | 1年完成升學目標 拓展視野與職場競爭力

隨著全球經濟和就業環境的急速變化，無論是學生，還是在職人士，都需要積極提升學歷與技能，以應對未來挑戰。職業訓練局（VTC）轄下的機構成員才晉高等教育學院（SHAPE），提供多元化的銜接學士學位課程，適合高級文憑及副學士畢業生，甚至在職人士的理想進修選擇。課程在港修讀，與多間海外知名大學合作，由海外及本地講師共同授課，內容緊貼職場發展趨勢，幫助培養專業技能並拓展視野，大部分課程亦符合申請政府的學費資助與獎學金計劃的資格，SHAPE的學生於2023至2024年度，已合共獲得逾港幣480萬獎學金。2025年，超過30個全日及兼讀制銜接學士學位課程現正接受報名，記得把握機會，為成就更高理想而鋪路。

最快1年完成學士學位課程 獲資歷架構第5級認可*及國際認可

SHAPE提供的銜接學士學位課程，涵蓋7大專業範疇，包括商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、健康及生命科學、酒店及旅遊，以及資訊科技，大部分全日制英國銜接學士學位課程最快可以一年完成，縮短進修時間，為升學與職場發展搶佔先機﹔兼讀制銜接學士學位課程需時約14至24個月 (澳洲RMIT課程除外)，不僅能讓有需要的人士在事業上持續成長，還能同時提升學歷，進一步提升競爭力。目前開辦的英國及澳洲銜接學士學位課程均已獲得香港資歷架構第5級認可*，學歷具備專業性與國際認可度。畢業證書由海外大學頒授，部分工程相關課程更同時獲得本地及海外專業學會的認證，為畢業生未來的職場發展增添優勢！

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學費資助與獎學金 讓全日制銜接學士學位課程學生無憂進修

除了政府的資助及奬學金之外，SHAPE部分全日制課程更符合資格申請賀維雅基金會獎學金、尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金，以及英國考文垂大學學生大使奬學金，幫助畢業生到英國或海外升讀碩士或博士課程，追求更高學術成就。

政府自資專上獎學金計劃 (SPSS)

榮獲SPSS卓越表現獎學金（OPS）的胡伊琦，完成了SHAPE與英國洛森比亞大學（Northumbria University）合辦的食物及營養學（榮譽）理學士銜接學士學位課程。她認為課程加深了自己對食品科學和營養學領域的理解，不僅發掘了自我潛能，更顯著提升數據分析能力及強化專業技能。為了進一步探索營養與運動之間的關係，她正準備參加教練課程及肌動學的學習，希望成為一名全面、專業的營養學家。

課程資訊︰BSc (Hons) Food Science and Nutrition¹

另一位同樣榮獲SPSS卓越表現獎學金（OPS）的Viony Oktavia Prasetya修畢SHAPE與英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）合辦的時裝設計（榮譽）文學士銜接學士學位課程後，現於印尼時裝設計品牌Hian Tjen任職創意設計師。她認為SHAPE燃起了她追求創意的熱情，作品能夠在本地和國際比賽中展示，是一個非常寶貴的經驗。

課程資訊︰BA (Hons) Fashion Design²

英國考文垂大學學生大使奬學金

只需報讀指定SHAPE與英國考文垂大學 (Coventry University）合辦的課程及獲取錄，便合乎申請學生大使獎學金的資格，成為學生大使。

英國考文垂大學學生大使王慧聰，現正修讀SHAPE與英國考文垂大學合辦的電腦運算銜接學士學位課程，課程的「開發人員的數據科學」及「手機應用程式開發」學習單元，讓他能掌握如何創造既易用又具分析能力的解決方案。

課程資訊︰BSc (Hons) Computing³

另一位英國考文垂大學學生大使Aaron認為課程理論與實踐並重，學生能接觸到IT領域不同範疇，適合升學或轉行的朋友報讀。課程給予學生充足的發揮空間，相信Web API和網路安全兩項技能也能在職場上學以致用。

課程資訊︰BSc (Hons) Computing³

畢業生深造出路多 獎學金助踏上國際學術舞台

學生完成SHAPE的銜接學士學位課程後，不僅可獲得國際認可的學歷，還能為進一步深造鋪路。課程經過多方面認證，畢業生可以升讀本地或海外知名大學的碩士課程，拓展專業知識與國際視野。為鼓勵學生追求更高學術成就，SHAPE的部分課程亦合乎申請多項獎學金計劃的資格，支持畢業生實現深造夢想。「賀維雅基金會獎學金」資助畢業生赴英國攻讀一年碩士課程，涵蓋學費、生活費及來回機票，獎學金額高達4萬英鎊；另一項「尤德爵士紀念基金海外研究生獎學金」則資助畢業生到海外修讀研究生課程，最高金額可達港幣30萬元。

賀維雅基金會獎學金得獎者

莊金豪

賀維雅基金會獎學金得獎者

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)⁴

於英國升讀碩士課程

「修讀SHAPE x RMIT機械工程（榮譽）學士學位讓我獲得寶貴的知識及專業技能，並獲得賀維雅基金會獎學金，為我於英國升讀碩士或日後的職業發展打下基礎。課程有行業經驗豐富的講師，透過理論與實踐兼備的課程內容、豐富的學習資源，例如最新版本的工程電腦軟件、線上圖書館，以及實踐機會，不但提升我的專業技能，還加強我的思維方式，有助我成為全面發展之工程師。此外，SHAPE還為我提供各種活動，例如職業講座及網絡研討會等，擴展我的視野及提供人際網絡交流的機會。」

1 註冊編號: 251919

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/000002/L5

Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2026

2 註冊編號: 251504

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 15/002828/L5

Validity Period : 01/09/2015 - 31/08/2027

3 註冊編號: 252436

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/002777/L5

Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2027

4 註冊編號: 212248

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/003406/L5

Validity Period : 11/09/2014 - 10/09/2028

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格

*有關資歷架構的註冊編號和有效期，以及獲資歷架構認可的優勢，請瀏覽SHAPE網頁http://www.shape.edu.hk

#2025/26學年資助金額。有關資助計劃詳情及申請資格，請瀏覽http://www.cspe.edu.hk/nmtss。

+有關貸款計劃詳情及申請資格，請瀏覽https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/sfo/postsecondary/nlsps/overview.php

(資料及相片由客戶提供)