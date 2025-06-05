理大月球基地設計比賽獲中銀香港支持引領中學生投入國家航天事業

中國近年在太空科技及研究上均有突破性發展，香港理工大學（理大）除了在多個航天任務中擔當重要角色，包括研發採樣裝置協助「嫦娥五號」及「嫦娥六號」帶回月球土壤外，亦積極推動相關領域的教育工作，為國家培育新一代航天科技人才。上週五（5月30日）由理大主辦、中國銀行（香港）（中銀香港）贊助的「開拓月球：從探索到基地建設」月球基地設計比賽頒獎禮中，香港及大灣區的中學生以一系列月球基地建設作品，展現他們在活動中獲得的太空科學知識，以及年輕人對宇宙的無窮創意與熱情。



將航天知識帶入大灣區校園 由中學開始啟迪人才

理大為中學生舉辦太空主題計劃，提升年輕人對太空科學的興趣，關心國家的航天事業發展。是屆計劃以「開拓月球：從探索到基地建設」為主題，讓學生在「月球建築與能源」、「月球機械人」和「航天員健康與生命支援」三個方向設計以科學研究及數據分析為基礎的創新月球基地建設。

計劃今年擴展至大灣區，為數百名師生舉辦公開講座及線上課程，將專業航天知識及樂趣帶入中學，最後收到28間學校提交共44份參賽作品。經理大航天專家及香港宇航學會組成的評審團面試及評選後，選出13隊入圍隊伍，並由培僑書院、英基沙田書院和聖保祿學校（中學部）奪得冠亞季軍，分別獲頒獎金嘉許。

理大常務及學務副校長黃永德教授表示，理大一直站在科技發展和研究的前沿，有幸參與國家嫦娥及天問系列的月球及火星探測任務，為香港、國家以至全球的發展作出貢獻。

理大常務及學務副校長黃永德教授表示：「理大一直站在科技發展和研究的前沿，我們有幸參與國家嫦娥及天問系列的月球及火星探測任務，以尖端的科研和工程實力，為香港、國家以至全球的發展作出貢獻。」他指，今次參賽隊伍的創新設計和構思令評審印象深刻，學生的熱誠和創意令人鼓舞，對太空探索的未來具有重要意義。

培僑書院冠軍隊伍在頒獎禮上介紹他們為探月任務設計的機械人及背後理念。

冠軍作品：多功能月球機械人 協助航天員月面採樣

參賽學生不少都是初次接觸太空主題研究，培僑書院冠軍隊伍成員曾康晴同學坦言自己參賽前對相關知識所知不多，「平日課堂都沒有機會接觸，比賽是一個很好的機會去認識和學習太空科技，設計靈感和內容也是經歷講座、資料搜集和成員討論後才誕生。」

他們的作品「多功能月球機械人」應用了近年大熱的機械人及機械臂技術採集月球土壤，避免人類暴露在太空輻射的風險中。設計還考慮到月球細如麵粉的月塵對機械保養的影響、遙距操作延遲導致意外發生等問題，提出了相應的設計和數學模型。另一位成員翁鏡豐同學表示，他們選擇機械人因為發揮空間較大，但設計依然以實用角度出發，「現時月球任務依然以採樣為主，我們希望設計可以在探月任務中真正應用。」他又表示沒有想過入圍後有機會參觀理大的深空探測研究中心，親眼看見從月球帶回來的土壤，形容比賽是個很奇妙、很精彩的歷程。

冠軍隊伍培僑書院參賽學生及導師展示他們花了不少心機和時間準備的月球機械人模型。

英基沙田書院學生以定日鏡系統（Heliostat System），並以月球上開採的材料建造基地，有望將月面基地的能源效率提高67%，釋出更多資源投放在其他研究工作上，設計為他們贏得亞軍殊榮。

季軍隊伍聖保祿學校（中學部）學生提出以自主機械人代替太空人在短時間內建設月球基地，設計方案由地理環境勘測，到建設、維護、材料運輸、能源系統等成本和數據都考慮周全。

中銀履行企業社會責任 推動香港航天事業發展

中銀香港除了贊助今屆比賽，亦一直支持各類青年發展項目，近年更配合中國建設「航天強國」的戰略，聚焦科技創新及人工智能等前沿領域，包括去年贊助理大的「月球|火星虛擬實境」系統，以真實數據生成月球立體地表虛擬實境，幫助學生理解月面環境。

「香港必須積極培養新一代航天科技人才，更深入地融入國家整體發展格局。」中銀香港顧問龔楊恩慈女士致辭時表示，「中銀香港將積極推動航天科普，透過支持教育外展項目及多元創新的活動，激發公眾興趣。」

中銀香港顧問龔楊恩慈女士致辭時表示：「國家的航天科技近年實現了跨越式的發展，要配合國家戰略並抓住國家航天科技的發展機遇，香港必須積極培育具備相關知識及技能的人才。」

計劃引發學生研究精神 見證新一代航天人才崛起

理大張心瑜空間科學教授、土地測量及地理資訊學系副系主任及深空探測研究中心副主任吳波教授負責計劃講座及評審工作，他指出「嫦娥七號」及「嫦娥八號」分別於明年及2029年啟程，在月球組成一個簡單的科研站，當中還會運用到理大有份設計的機械人，形容「同學的奇思妙想其實並不遙遠」，期望有天能看到這些設計能登陸月球，甚至是火星。

今年比賽延伸至香港及大灣區其他城市，吳教授指出比賽隊伍來自本地中學、國際學校及大灣區學校，「有些同學用英文演說，有些用普通話介紹，我覺得這是一個非常好的平台，讓不同背景的同學一起交流、一起認識太空科學。」他指出入圍作品的質素遠遠超過了他們在講座和線上課程準備的內容，「計劃成功引發他們的探索精神，對知識的主動追求，這個正好是我們理大『太空主題計劃』的目標。」

理大張心瑜空間科學教授、土地測量及地理資訊學系副系主任及深空探測研究中心副主任吳波教授曾參與中國多個航天任務，他大讚參賽作品水準非常高，期望看到作品能真正應用到太空探索和研究工作上。

（資料由客戶提供）