JUPAS選科|東華學院放射系學士課程 孕育放射診斷師及放射治療師

放射學分為放射診斷（又稱醫療影像）及放射治療兩大範疇。 放射診斷屬於結合人體解剖學、生理學及物理學的醫療程序。放射診斷師會利用先進的醫學影像技術，例如超聲波、電腦掃描、磁力共振、血管造影等，協助醫生更精確診斷病因，讓病人及早接受合適的治療。另一方面，放射治療則是利用高劑量電離輻射治療癌症的醫療程序，放射治療師是專門設計、執行放射治療計劃、操作治療設備，以及監測和評估病人治療效果的醫護專才。為培育更多放射學人才，東華學院今年繼續推出兩大納入「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」的放射學學士課程，包括: JSST03放射治療學（榮譽）理學士課程及JSST08醫療影像學（榮譽）理學士課程。



賴偉強教授表示，醫療影像學去年招收首屆學生入讀情況超出預期。

專業認可 獲放射技師管理委員會認證

東華學院已早於數年前推出JSST03放射治療（榮譽）理學士課程，課程亦已獲放射技師管理委員會認證，畢業生可直接註冊執業。去年剛推出的JSST08醫療影像學（榮譽）理學士課程今年亦獲納入SSSDP指定專業／界別課程資助計劃內，同學入讀兩個課程每年均可獲得政府資助。候任醫療及健康科學學院院長賴偉強教授表示：「與其他院校不同的是，東華學院的同學可率先於一年級接觸醫療影像學或放射治療學的內容，相對其他院校要到二年級才分科，同學們可以有更長時間打好專業根基。」放射治療學（榮譽）理學士課程將提供20個一年級入學學額，而醫療影像學（榮譽）理學士課程則提供30個一年級入學學額，兩個課程的內容亦緊貼放射技師管理委員會的學術專業規範，由資深業界教授任教。直至5月28日，JSST03放射治療(榮譽)理學士課程已收到超過2,100份聯招申請，約110人競爭1個學位；JSST08 醫療影像學(榮譽)理學士課程亦收到超過1,300份聯招申請，約45人競爭1個學位，顯示課程切合社會所需。

醫療影像學課程亦獲教育局『自資專上教育提升及啟動補助金計劃』撥款2,650萬元，以增設最新的醫療影像設備及成立包括數碼放射影像學、輻射劑量學、智能醫療影像學、超聲波影像學等教學實驗室。」賴教授補充: 「隨著本港乳癌個案持續上升，乳癌已成為香港女性頭號癌症，因此課程亦特別強化乳腺造影及相關新技術訓練，幫助同學掌握未來所需的技術。」

學院獲得政府撥款，以增設最新的醫療影像設備，助學生提升專業技能。

強大業界網絡｜入行四大特質不可少

東華學院醫療相關課程一直以來廣受業界認同，學院亦與醫療機構緊密合作，為同學提供大量實習及就業機會。多間醫療機構亦於去年向學院捐贈善款以成立醫療影像學學科獎學金，鼓勵更多同學投身醫療影像專業。賴教授指出「無論是放射治療師還是放射診斷師，均屬專職醫護人員，晉升階梯清晰，前景理想。」學院除了會參考申請人的學術表現外，亦會評核申請者是否具備以下四大特質: 同理心、願意終身學習的態度、有效的溝通能力及團隊精神。賴教授表示，放射治療師及放射診斷師均需要與病人及其家屬以至不同的醫護人員溝通，為患者制定最理想的治療及診斷醫療方案；另外，由於科技發展日新月異，放射師更需熱衷於學習新科技，以掌握最新的醫療知識。

學院積極與各公私營醫療機構合作，為同學安排臨床實習，掌握最新醫療影像及放射治療技術。

聯招改選攻略｜717至719 JUPAS改選加入BAND A

有意報讀課程的應屆DSE考生可於7月17-19日期間，於JUPAS的個別指定時段內將東華學院JSST 03放射治療學（榮譽）理學士及JSST 08醫療影像學（榮譽）理學士加入課程選項BAND A內，以提升入讀機會。非應屆DSE及持其他學歷之申請人可經東華學院網頁直接申請，成功入讀的本地同學每年亦可獲SSSDP資助。

學院亦有多個聯招及非聯招課程，可瀏覽以下網頁了解更多課程資料:

聯招學士學位課程：www.twc.edu.hk/sssdp

非聯招學士學位及高級文憑課程：www.twc.edu.hk/programme

東華學院 JSST03放射治療學（榮譽）理學士

課程資料︰https://www.twc.edu.hk/rt

東華學院 JSST08 醫療診斷學（榮譽）理學士

課程資料：https://www.twc.edu.hk/mi

非聯招報名傳送門：https://www.twc.edu.hk/admission/

(資料及相片由客戶提供)