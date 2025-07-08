明愛白英奇設計學系畢業作品展　聯乘商界社福界　學生跨範疇創作

明愛白英奇專業學校設計學系成立超過半世紀，是本港三大設計學院之一，為本港設計及影視行業培育人才，著名校友包括廣為人知的「軟硬天師」林海峰及葛民輝、人氣潮流角色Molly公仔創作人王信明（Kenny Wong）以及本地著名攝影師夏永康（Wing Shya）等。 設計學系一年一度的設計週（Design Week），於上周揭幕，在香港設計中心一連兩星期展出應屆畢業生作品。



明愛白英奇專業學校設計學系系主任林仲強表示，今年學生畢業展主題是「Unity in Diversity」，強調不同範疇的學生齊心合作，而作品涉及多個不同範疇，並且與商界和社福界合作，突顯學系「重視實踐、提倡關顧社區」的理念。他同時透露，聖方濟各大學正計劃開辦設計及電影的學士學位課程，讓高級文憑的畢業生，銜接升讀學位課程。



明愛白英奇專業學校設計學系，今年首次在由香港設計中心（HKDC）負責營運的 DX 設計館 (DX design hub)舉辦畢業生作品展覽——設計週2025（Design Week 2025）。

開幕禮邀請深水埗民政事務專員王浩宇（中）擔任主禮嘉賓，與設計系系主任林仲強（左）及聖方濟各大學副校長（財務及拓展）陳文浩（右）在開幕禮向所有來賓祝酒，為Design Week 2025揭開序幕。

開幕禮由深水埗民政事務專員王浩宇主禮，當日邀得過百位各界嘉賓、業界代表、合作伙伴到場，觀摩學生作品。當日除了畢業生作品展覽，亦舉行學生作品時裝表演、精選畢業生短片放映會等，並安排開蓬巴士於區內巡遊，為嘉賓帶來地區文化導賞，場面十分熱鬧。

設計學系系主任林仲強指，課程不但從技術層面培訓學生，更着重提供機會予學生參與社福界或商界合作，學生可從實戰中汲取寶貴經驗，為將來就業打好基礎。

今年明愛白英奇專業學校設計學系舉辦的Design Week 2025，首次在香港設計中心（HKDC）舉辦畢業生作品展覽，主題是「Unity in Diversity」。

課程涵蓋四大範疇 為學生提供實戰機會

林仲強表示，明愛白英奇設計學系現時提供設計學高級文憑課程，涵蓋平面設計、時裝設計、室內建築三個專修，以及電影與媒體製作高級文憑課程，四個範疇的學生在過程中互相學習，仿如一個「大家庭」。

課程除了從技術層面培訓學生，更着重為學生提供實戰機會，安排學生與社福界或商界合作，為將來就業打好基礎。

香港耆康老人福利會行政總監甘淑嫻，大讚明愛白英奇的設計學系學生極具創意及充滿理念，長者十分滿意他們設計的作品。

學生與香港耆康老人福利會合作，替他們設計可改善生活品質的日常用品。

學生為長者設計遊戲、產品 耆康會讚具創意

為了讓學生的設計「落地」，學系與香港耆康老人福利會（耆康會）合作，從時裝、平面設計及室內設計三方面，替長者設計可改善生活品質的日用品。

耆康會行政總監甘淑嫻表示，是次合作安排學生先親身到老人中心探訪，與長者深入交流，了解他們的需要，再將收集到的資料轉化成設計靈感。

她大讚明愛白英奇設計學系學生極具創意及充滿理念，長者十分滿意他們設計的產品，例如以粵劇名伶為主題的遊戲卡、印有勵志語句的練字簿、為女性長者而設的防污長褲等，認為合作成功促進長幼共融，學生從長者身上學到生活智慧；而長者亦受年輕人的活力感染，對雙方都大有裨益。

Aepel創辦人兼創意總監何毅珩，認為學生在求學時有實戰經驗，對將來就業大有幫助。

與商界聯乘合作 助學生汲取實戰經驗

除了社福界外，學系亦與商界合作，包括在Aepel創辦人兼創意總監何毅珩（Elmer Ho）以業界設計師及導師身份指導下，安排時裝設計及平面設計學生聯乘本地時尚品牌「The Common Ground」，創作以香港電影為主題的休閒服裝，讓學生在一年級已有機會參與商業項目。

何毅珩表示，明愛白英奇設計學系着重應用，學生除了學習時裝設計手繪圖的技巧等技術操作，亦會學習與廠商溝通的制單工作。他特別指出，若學生具備實戰經驗，相關工作經驗將成為日後求職時的優勢之一，提升學生競爭力。

香港設計中心中心行政總裁陳娜嘉指，欣賞畢業生與耆康會合作，為長者設計生活用品，以及有學生利用棄置衣料重新設計衣服，大讚作品十分出色。

畢業展首度移師香港設計中心

今年明愛白英奇設計學系的設計週，首次在深水埗香港設計中心的DX設計館舉辦。香港設計中心行政總裁陳娜嘉稱，今年畢業生的作品水準之高，讓她感到振奮，當中學生與耆康會合作的項目、利用棄置衣料重新設計的衣服等都是十分出色的作品。

她留意到，學生作品都是跨學科合作而成，認為是明愛白英奇設計學系課程的一大特點，並讚揚學系過往培訓了不少設計界名人，是一所「造星」學校。

今屆時裝設計系畢業生翁婷婷（中）與穿着其畢業作品的模特兒合照。

今屆時裝設計系畢業生翁婷婷，中學時因修讀設計的師姐回校分享，令她決心成為設計師，並於文憑試後報讀明愛白英奇專業學校的設計學系高級文憑。

她表示課程十分實用，一年級可廣泛接觸平面、室內建築及時裝設計等不同範疇，後來選擇主攻時裝設計，現已獲香港理工大學設計學院取錄，九月入讀學士課程三年級。

電影與媒體製作高級文憑課程主任陳樹幟指，課程理論與實用兼備，為學生畢業後走入電影工業做好準備。

電影及媒體製作高級文憑課程加入視頻媒體製作，擴闊同學的思維及發展出路。

電影與媒體製作高級文憑 理論實戰並重

設計學系的電影與媒體製作高級文憑課程主任陳樹幟表示，學系與香港電影工作者總會合辦課程已有5年，強調理論與實用兼備，「為學生畢業後投身電影工業做好準備」。

陳樹幟表示，現時學生若只學習電影製作，出路會較狹窄，因此課程加入影片媒體製作，擴闊同學的思維及發展出路，現時「衣、食、住、行」都離不開影片制作，用聲音和影像去講故事，未來對人才需求只會愈來愈大。

陳樹幟認為，學系最大特色是讓學生跨範疇學習，加速學生成長，並且設有拍攝工作室和提供專業電影器材，亦有專門空間讓同學聚集「度橋、撞火花」。另外，課程設有「業界零距離」環節，每周邀請業界人士來院校舉辦講座與學生交流、也是業界到校招聘的難得機會。

香港電影工作者總會發言人田啟文指，從這幾年的畢業生作品，看到學生不斷進步，他也大感安慰。

田啟文：電影業須要創意、科技、市場並重人才

當日香港電影工作者總會發言人田啟文亦有出席開幕禮，而他亦是電影與媒體製作高級文憑課程的創始成員及顧問。

他憶述，當初開辦課程是因為，「坊間好多電影課程與我們行業沒有直接關聯，實用性不夠，所以當初設計這課程，目的為行業培訓接班人，是一個『種子計劃』。」田啟文指，現時電影業最需要有創意、能與時並進利用科技和市場觸覺去做創作的人，綜觀這幾年的畢業生作品，看到學生不斷進步，他也大感安慰。

他續稱，若年輕人有意投身電影業，必須好好裝備自己，身懷愈多技能愈好，並且盡快找到自己的優點，再下功夫去鑽研，建立自己的獨特賣點，才能在業內立足。

電影與媒體製作高級文憑畢業生伍懋森，認為課程實用性強，他將到演藝學院修讀電影的學士學位。

電影與媒體製作高級文憑畢業生伍懋森，在中學畢業時拍攝影片留念，從而對影片製作產生興趣，遂入讀明愛白英奇的電影與媒體製作課程。在學習過程中能接觸不同的崗位，他曾擔任演員的角色，但最後發現最喜歡的是幕後製作，畢業後將於演藝學院修讀電影學士學位。

學系提倡關顧社區，特別安排開蓬巴士予出席嘉賓，深入遊覽及認識深水埗區。

明愛白英奇設計週2025 | CBCC Design week 2025

展期：6月26日（四）至7月16日（三）

時間：11:00-19:00（假期照常）| 星期二休館

地點：DX設計館一樓The Gallery（深水埗通州街280號）