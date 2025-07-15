聖方濟各大學正申請明愛白英奇加入　獲批後畢業證書由方大頒發

聖方濟各大學（下稱方大）位於調景嶺的校舍，與同屬香港明愛的明愛白英奇專業學校（下稱白英奇）相連，兩校的校舍以行人天橋連接，雙方亦更會共用校園及教學設施，但營運上一直各自向政府獨立註冊。



方大早前宣布，正向學術及職業資歷評審局（下稱評審局）申請將白英奇加入方大，正式成為方大成員。



聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授接受訪問時解釋，於十多年前先後取得調景嶺兩幅校舍用地之前，已構思將兩校放在同一體系營運。方大於2024年升格成私立大學及成為應用科學大學後，校方認為時機成熟，於是提出申請將白英奇加入方大，成為方大其中一個學術部門（Academic Unit），期望日後學生能夠有所得益，學校資源運用更有效率。



兩校採同一管治架構及人員 因學生經歷加快步伐

現時方大和白英奇是兩所獨立運作的院校，為了貫徹十多年前將兩校放在同一體系營運的構思，方大及白英奇兩所院校多年來在管理層成員，以至校董會及校務會組成及人選均大致相同。

另外，辦學理念上，白英奇現正開辦的12個課程均屬職業導向，與方大身為應科大的使命及目標一致。在實際運作上，兩校的教員會共同協作教學，兩校學生亦可以自由使用兩校的校舍的設施如圖書館及體育場地等。雖然在校內暢通無阻，但涉及校外的安排及活動時，卻難免出現困難。

盧教授表示，曾有白英奇的學生向他反映，因為兩校現時情況，限制了他們參加校外比賽的機會。以體育校隊為例，白英奇學生人數按年已遞增至目前過千人，但部份校隊未有足夠人數成軍，但對逾4,600名學生的方大則不成問題。

他對於學生的經歷印象深刻之餘亦感到不值，畢竟兩校學生「同一個校園一齊練波，（白英奇）出去比賽就唔得」，實在說不過去，亦因此加快申請白英奇加入方大的步伐，期望白英奇的學生可以盡快享有與方大學生同等的地位。

現時聖方濟各大學有超過4,600名學生，明愛白英奇專業學校的學生亦有過千人，兩校學生人數於過去都有按年上升，更已經達到校舍設計的容量上限，而方大早前就獲政府批出一幅位於大圍文禮路的用地，以興建新校舍。（聖方濟各大學提供）

明愛白英奇專業學校的校舍與聖方濟各大學相連，兩間校舍雖然於不同時間興建，但白英奇的校舍早於設計時已經預留位置，所以聖方濟各大學前身的明愛專上學院興建時，可以同時興建連接的行人天橋，方便師生來往兩間校舍。（聖方濟各大學提供）

首先，白英奇成為方大成員後，部份課程將會調撥至方大旗下的各個學院。例如「健康護理高級文憑（全日制／兼讀制）」及「健康科學文憑」會調撥至余兆麒健康科學院；「人本服務高級文憑」會調撥至湯羅鳳賢社會科學院等，設計學系及通識教育系將繼續保留作為白英奇轄下的教學部門。

方大署理校長盧鐵榮教授指出，明愛白英奇專業學校加入方大後，將享有多個優勢，包括加快開設新課程的審批速度，以及提高資源運用效率等。（廖雁雄攝）

他又提到，方大早前獲政府批出一幅位於大圍的校舍用地，以興建新校舍錄取更多學生，只要白英奇成功加入方大，學生日後可同時享用調景嶺及大圍校舍的資源。

放榜前公布計劃助考慮入學 強調白英奇資源不減

方大於文憑試放榜之際公布申請白英奇加入方大的消息，盧教授表示，此舉為了釋除家長及學生的疑慮，提供全面的資訊供他們考慮，確保升學生選校選科時得到最新資訊。

他解釋，早於今年4至5月已向評審局正式提交申請，檢視白英奇課程是否適合在方大開辦，今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將會由聖方濟各大學發出。

由於計劃一直低調進行，只有兩校教職員得悉享有資訊上的優勢。為了避免相關情況導致不公，方大決定在未有正式的申請結果前，預先公布計劃，讓所有家長及學生在資訊對等的前提下作決定。

他進一步解釋，白英奇加入方大後，教職員人數及課程學額等均會維持不變，即使課程調撥至方大的各個學院，內容同樣維持不變，家長及學生所得到的收生資訊全部繼續適用，某程度上原屬白英奇的學生會此而獲得更多資源。

計劃諮詢均獲各方支持 定必尊重白英奇名字及歷史

倘若白英奇加入方大的計劃獲得通過，今年9月入讀的新生，其畢業證書將由方大頒發。至於現時白英奇的學生，若於25/26新學年升讀二年級，可以選擇白英奇或方大頒發的畢業證書。至於24/25學年畢業的學生則會維持由白英奇頒發畢業證書。

盧鐵榮教授提到，已經就明愛白英奇專業學校加入聖方濟各大學諮詢多個持分者，均獲得正面意見，支持計劃。（廖雁雄攝）

盧教授表示，就白英奇加入方大已經諮詢多個持份者，例如校董會及校務會都獲得大比數支持，白英奇的教職員更一致通過，而白英奇的學生亦有96%表示支持。白英奇的校友方面，盧教授指雖然未有進行具規模的調查及數字，但近期只要遇到白英奇的校友，都會向他了解對白英奇加入方大的想法，而校友基本上都表示支持，更有校友笑言考慮於白英奇加入方大後，報讀方大的銜接學士學位課程，回歸校園。

現時白英奇的校舍外牆上掛有校名的大字又會否於加入方大後被更換？盧教授直言現計劃未有考慮到相關細節，所以未有定案，但強調會尊重白英奇的名字、歷史、及不同元素。他又以其他大學的前身由不同學院組成為例，畢業生對昔日學院及大學同時擁有身份認同，相信加入方大後，白英奇畢業生亦會有同樣的身份認同。