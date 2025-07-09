科專HKIT｜應用教育文憑 王牌紀律部隊課程 「專科」與「專教」

由科專HKIT舉辦的「應用教育文憑課程 DAE」屬資歷架構下第三級別，畢業資歷相當於香港中學文憑考試5科（包括中國語文及英國語文科）第2級程度，符合「公務員紀律部隊／警隊」職位的入職學歷要求。



當中「紀律部隊課程」一向是最受同學歡迎的熱門王牌課程，香港科技專上書院（HKIT）特設「應用教育文憑DAE：紀律部隊課程系列」，當中涵蓋全港的紀律部隊，而且更加是「專科」及「專教」，即是將過去傳統形式的《紀律部隊課程》，重新分拆及設定成為「消防員/救護員」、「海關」、「入境事務」、「懲教」、「學警預備訓練」5個「專科」範疇的實務文憑課程，而當中任教之導師一定及必定曾經是隸屬於該支紀律部隊的成員，從而達至「專教」的目的。

市面上不少課程以「資深紀律部隊課程導師」或「資深紀律部隊課程教官」作為賣點，但並不代表課程由退役紀律部隊人員執教。而香港科技專上書院（HKIT）紀律部隊課程強調一定是由退役紀律部隊精英親自執教，將第一手實戰經驗融入教學。

紀律部隊課程系列簡介：

收生人數爆滿的「學警預備訓練」課程，就由星級顧問及導師設計課程。課程顧問由前西九龍總區指揮官范錦明先生（職級為前助理警務處處長）及前人事部高級警司鄭思慶先生（亦是前警察談判組副主管）擔任。而作為「學警預備訓練」課程導師的前高級督察廖一力先生（Ivan Sir）於退休前更是警察學院的教官，另外一位課程導師——前警隊教官前子龍先生（Mark Sir），退役前曾是警隊各精英部隊之成員，亦曾擔任警隊內的培訓工作，兩位導師過往的工作經驗，相信可以令學生吸收到更多實用的投考資訊。

「學警預備訓練」課程專業老師及顧問：

「消防員/ 救護員實務」課程專業老師：

「海關實務」課程專業老師

學費較低且有完善資助

科專重視所有的學員，2025/26年學費是$38,660(分兩期繳交)，學員不需自費購買教學材料及工具，且所有課外活動免費，是學員精明之選。科專HKIT應用教育文憑課程 (DAE) 學費與最貴院校相差達6000元，且同學不需要額外申請助學金，學生是不會因經濟問題而影響進修機會。在修畢課程後，學員可獲30%學費發還，另可申請學生資助處的入息審查而取得全額或半額學費發還。

2025/26年全日制應用教育文憑課程現正接受報名，九月正式開課。課程同時設有全日制及兼讀制修讀模式，如有興趣報讀科專HKIT課程的同學，可瀏覽課程網站了解更多詳情，或通過WhatsApp或電話查詢。

課程網站及報名：https://dae.hkit.edu.hk

WhatsApp：95741984 / 69320388

電話：2782 2433 / 2120 4470

電郵：enquiry@hkit.edu.hk

地址：九龍深水埗南昌街213號

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應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

Diploma of Applied Education is recognized under the Qualifications Framework

資歷級別: 3

資歷名冊登記號碼: 22/000863/L3

登記有效日期: 01/01/2023 至 31/08/2026

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）