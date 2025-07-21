「鼓掌–創新教育歷程」運動科技 AI訓練營　跨界創新與行業接軌

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（CLAP-TECH Pathway）是全港首個連貫主流高中及專上教育的職業專才教育歷程，計劃於 2020 年啟動，今年已踏入第六年。「鼓掌—創新教育歷程」每年都會舉行不同主題的訓練營，今年主題是「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」，在4天訓練營中，共吸引了4間學校共80位中四學生參與。賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤稱，是次訓練營最大特色，是深度融合生成式 AI 元素，將其作為核心工具融入各環節，參與學生更要跨校組隊，在動手做及實戰過程中增強溝通能力，在模擬職場環境中磨練軟硬實力。



香港浸會大學、業界和中學三方協作模式

賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」，首創「3＋2 年制多階進出升學途徑」，通過由香港浸會大學、業界和中學三方協作的模式，課程包括由浸大推出的兩個融合職業及生涯發展的高中應用學習課程（「資訊科技精要」、「多媒體故事」），以及兩個高級文憑課程（「數據科學」、「藝術科技設計」）。

「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」共吸引了4間學校共80位中四學生參與，是次訓練營最大特色，是深度融合生成式 AI 元素，將其作為核心工具融入各環節，參與學生更要跨校組隊，在動手做及實戰過程中增強溝通能力，在模擬職場環境中磨練軟硬實力。（鄭子峰攝）

主流學校過渡職場而設計的人才發展歷程

課程設計在主流課程之內，以學校為本，教授學生所需的學術知識、技能以及職場軟技能，是一個由主流學校過渡到職場而設計的人才發展歷程。「鼓掌 – 創新教育歷程」亦時常與業界夥伴合作，業界夥伴除擔當審視課程內容的角色以貼近市場需要，亦提供有意義的職場學習機會，讓學生及早適應職場環境，為未來做好準備。計劃自成立以來，已有超過 40 個業界夥伴及來自逾 90 間中學的 1,400 多名學生參與，參加活動人次超過4,300人。

學生由零開始構思創業提案 學習掌握不同AI工具

此外，「鼓掌 – 創新教育歷程」每年亦會舉辦不同主題訓練營，今年為高中應用學習課程「資訊科技精要」學生舉辦的「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」聚焦健康、運動科技及人工智能。學生在4天內，模擬創業者身份，由零開始構思與主題相關創業提案，並學習掌握不同的生成式AI工具，去生成圖像、影片製作、APP開發創作，並在訓練營最後一天公開演示。

訓練營亦強調課程和行業趨勢的接軌，故特邀精英運動員及商界嘉賓，分享實務經驗，並在課程中加入社會責任的討論，激發學員將創意轉化為可展示的解決方案，全程融合運動科學、AI技術與商業思維的跨界養成，為參與學生鋪設通往健康及運動科技的創新路徑。

課程設計強調動手做 磨練軟硬技能

賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤表示，與業界經常保持聯繫，以掌握最新行業資訊及動態，確保課程與行業趨勢的緊密接軌。（鄭子峰攝）

賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」中心總監何柏濤表示，通過4天沉浸式體驗，讓學生在模擬創業環境中磨練軟硬技能。「課程設計強調動手做，並深度融合生成式 AI 元素，將其作為核心工具融入各環節。學生不僅學習基礎硬技能，如 Python基本編程、App Inventor、E-Block、AI 工具如豆包、Poe等應用，更體驗Prompt Engineering（提示工程），從簡單提問到精準構建指令等等。」何柏濤道。

跨校組隊模擬職場 培養永不過時的溝通技巧

除了學習AI工具運用，軟技能培養同樣關鍵。何柏濤指出，有效且適切地與他人交流的能力，是職場「不會過時」的核心需求。來自 4 間中學的學生，在訓練營的首天就要以跨校組隊方式，與不認識的同學交流、合作及展示成果，從中鍛煉溝通協調、團隊合作與慎思明辨思維，並模擬真實職場情景，讓學生提前適應團隊作業模式。

另一方面，「鼓掌 – 創新教育歷程」中心亦會與業界保持聯繫，以掌握最新行業資訊及動態。現時有超過40間業界夥伴和支持機構，中心會適時安排學生到訪不同機構參觀了解。

除了學習AI工具運用，軟技能培養同樣關鍵，參與訓練營的學生要以跨校組隊方式，與不認識的同學交流、合作及展示成果，從中鍛煉溝通協調、團隊合作與慎思明辨思維，並模擬真實職場情景，讓學生提前適應團隊作業模式。（鄭子峰攝）

邀運動員及專家現身說法 課程與行業趨勢的緊密接軌

何柏濤指出，在是次訓練營中，邀請了前香港空手道代表劉知名等專家現身說法，分享真實案例與行業需求。學生不僅能接觸最新技術動向，還能從創業者經驗中學習如何解決實際問題，實現課程與行業趨勢的緊密接軌。

在最後一天的訓練營中，學生要以創業者身份，將過去4天圍繞運動、科技、健康主題構思方案，將市場計劃、商業構想的原型設計，以 AI 工具輔助呈現，並公開演示。

學生點子具創意更蘊含人文關懷

「有些學生點子很有創意，例如由機械人及真人組成的足球隊，以至運動傷病智能掃描系統，學生作品既展現技術應用，更蘊含人文關懷，體現了好奇心與創意的培養成果。」何柏濤說。

學生發掘科技與健康的巨大行業潛力

地利亞修女紀念學校（協和）中四學生劉思茵（中）是「鼓掌 – 創新教育歷程」高中應用學習課程「資訊科技精要」的學生，她表示透過參與「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」，讓對科技與運動的結合有了更深層的理解。（鄭子峰攝）

參與今年「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」的地利亞修女紀念學校（協和）中四學生劉思茵，亦是「鼓掌 – 創新教育歷程」高中應用學習課程「資訊科技精要」的學生。她表示，4天訓練營讓她對科技與運動的結合有了更深層的理解，特別是對前港隊空手道選手劉知名的分享感到印像深刻，他以運動員的親身經歷，分享了在面對傷病時，先進科技如何協助他康復，科技的應用範圍較她想像中大。

「這不只是一門理論課，更是一次動手實踐的機會，讓我們親身體會到科技如何實際應用於運動領域」。

賽馬會多元出路計劃「鼓掌 – 創新教育歷程」，通過由香港浸會大學、業界和中學三方協作的模式，首創「3＋2 年制多階進出升學途徑」。中心總監何柏濤（中）與參與今屆參與「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」學生分享成果。（鄭子峰攝）

由尷尬到交流 突破人際溝通障礙

劉同學更突破了人際溝通障礙，她說﹕「最初確實會有尷尬情況，但當一旦有同學開口打破僵局，所有組員都變得敢於嘗試，積極發言。經過這次Bootcamp後，我變得更有自信和陌生人溝通時不會再膽怯」。

劉思茵（右）表示，經過這次「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」後，變得更有自信和陌生人溝通時不會再膽怯。（鄭子峰攝）

此外，劉同學亦樂見自己的執行力得到提升。她理解到於未來探索科技領域的時候，可以更加善用工具與技術，加速將想法轉化為具體的成品的過程。

學會「精準提問」生成式AI關鍵技巧

順德聯誼總會翁祐中學中四學生顏仲謙，亦是「鼓掌 – 創新教育歷程」高中應用學習課程「資訊科技精要」學生。在4天的「運動科技 AI 創新創業訓練營 2025」中，他深刻體認到編程與體育領域的創新連結，透過AI專家的實務指導，不僅學會用AI建構網站，還掌握「精準提問」生成式AI的關鍵技巧。

「鼓掌 – 創新教育歷程」高中應用學習課程「資訊科技精要」學生顏仲謙，立志投身資訊科技行業，他指出在4天訓練營中，讓他深刻體認到編程與體育領域的創新連結，不同專家的指導還讓他學會用AI建構網站。（鄭子峰攝）

「我學到如何正確地利用AI，給予它們詳細的指令。於訓練營前，我可能只會給予AI一個標題，沒有加入任何個人的想法，著它為我創造一篇文章。但現在，我會加入自己的想法及要求，例如文章的語調和情感，這才能令我的文章比較特別。」顏仲謙說。

在技術實踐中 立志投身IT工程領域

已立志將來投身IT工程領域的顏同學表示，學校課程偏重課本上的知識及理論，「鼓掌 – 創新教育歷程」及訓練營提供了難得的實戰機會，讓他認識到實際應用會的挑戰，親身體驗和隊友由零開始策劃執行最後得到成果。不同創業家和初創企業家的分享，亦拓闊他對體育與科技結合的創新可能性的想像。

「我學到如何正確地利用AI，給予它們詳細的指令。於訓練營前，我可能只會給予AI一個標題，沒有加入任何個人的想法，著它為我創造一篇文章。但現在，我會加入自己的想法及要求，例如文章的語調和情感，這才能令我的文章比較特別。」顏仲謙說。