東華學院多個醫療專業學位課程　孕育更多專職醫療專才

醫療團隊，除了醫生和護士外，一眾輔助醫療專才包括醫務化驗師、物理治療師、放射師、職業治療師及放射治療師都在病人康復路上擔起舉足輕重的角色。隨著人口老年化，社會需要更多醫療相關的服務，根據立法會醫療人力推算，多個專職醫療專業崗位未來數年仍面臨供不應求的狀況。東華學院醫療及健康科學學院早於多年前便提供多個專職醫療相關的學士課程，多個課程更已獲專業資格認可，同學畢業後即可獲註冊資格，投身專業。



2024畢業生平均月入逾港幣3萬 多個課程獲納入SSSDP資助計劃內

學院會為同學安排實習，讓同學在學期間已掌握行業實況。學院2024年的畢業生平均月薪超過港幣33,000元，充分體現了學院畢業生的專業實力與行業認可。今年，學院共有八個學士課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」，成功入讀課程的同學每年可獲高達港幣$81,450的政府資助。

醫療及健康科學學院署理院長司徒佩玉教授表示，學院的課程多設有面試，會優先邀請在JUPAS選擇學院課程為Band A的申請人出席面試。除了會考慮申請同學的學術成績外，學院更著重同學是否具備同理心、溝通力及自學能力。「專職醫療的工作會涉及病人的生命安全，所以我們會全面考慮同學的能力同性格，希望從面試中挑選合適的同學。」

截至5月28日聯招更新課程選擇的最後限期為止，東華學院八大聯招課程競爭情況如下:

有意報讀的DSE同學可於7月17至19日將相關課程納入課程選項的Band A 內，以增加獲錄取機會。

最新教學設備 融合先進科技 培育未來專業人才

學院積極引進各種與業界同級之先進教學儀器及實驗室，讓學生在臨床環境中熟悉最新醫療系統的應用，實踐所學，為未來的職業發展奠定堅實基礎。

學院擁有先進的實驗室設備，使用與業界同等級的專業儀器，讓學生在校內已可熟悉最前沿的技術。司徒教授稱：「學院的教授均具有豐富的臨床經驗，而且我們的課程都是採用小班教學模式，導師更可為同學提供個人化的指導，確保他們的臨床技巧達至專業水平。」

醫療及健康科學學院署理院長司徒佩玉教授建議有意投身專職醫療的同學要在7月17至19日把心儀課程放入JUPAS Band A 內，以增加獲邀面試的機會。

另外，學院亦經常與不同機構合作，帶領同學參與社區研究工作。透過接觸市民，同學將可以應用所學，並實踐於不同場境之中。JSST05物理治療學（榮譽）理學士師生去年便曾與中風病友組織合作，安排師生為基層病友進行復康治療。物理治療學（榮譽）理學士三年級學生陳盈盈表示：「老師們很願意傳授自己的實戰經驗予我們，而且更教導我們要以同理心將專業知識運用出來，所以我們才能將這些知識應用在病人身上，繼續傳承下去。」

物理治療學（榮譽）理學士由經驗豐富導師團隊指導，教授同學以同理心對待患者，圖為學生穿戴外骨骼機械人，體驗患者的復健過程。

職業治療學（榮譽）理學士課程教授學生運用科技元素，通過遊戲方式訓練患者手部協調，從而提升他們的生活技能。

全港首個 法證生物學學士課程

學院同時亦提供另外兩個非聯招學士課程，包括全港首個法證生物醫學（榮譽）理學士及生物醫學（榮譽）理學士。其中，法證生物醫學（榮譽）理學士不但教授遺傳學、微生物學、生物化學等領域，同時亦包括法證科學領域的知識，例如指紋分析、犯罪現場調查/分析、法證攝影、人體識別、毒理分析、血濺分析、槍擊殘留物分析等。同學會在逼真的「模擬犯罪現場」親身經歷識別、蒐集和保存證據的緊張氛圍，或於「模擬法庭」中扮演專家證人就化驗結果提供專業意見，讓學習過程更加事半功倍。

同學會在逼真的「模擬犯罪現場」親身經歷識別、蒐集和保存證據的緊張氛圍，令學習更事半功倍。

成功入讀兩個課程的本地學生，可獲得每年政府「免入息審查資助計劃」（NMTSS）資助，成績優秀的同學更有機會獲頒「EduCare@TWC入學獎學金」，鼓勵同學精益求精。

716-717 非聯招課程即場報名有機會獲即時取錄

學院將於7月16至17日在何文田衛理道31號的京士柏校園三樓舉行｢即場招生日｣。歡迎應屆DSE考生攜同成績單即場報名及面試，報名費全免。

八大聯招課程：www.twc.edu.hk/sssdp

非聯招學士及高級文憑課程詳情：www.twc.edu.hk/nonjupas

「EduCare@TWC入學獎學金計劃」詳情：www.twc.edu.hk/educare

｢即場招生日｣

日期：2025年7月16至17日

時間：上午9時半至下午5時半

地點：何文田衛理道31號東華學院(京士柏校園)三樓

(資料及相片由客戶提供)