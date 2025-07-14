DSE放榜｜PolyU HKCC升學率逾9成 循2+2途徑 4年取得理大頒授學位

DSE放榜日子將近，各位考生想必正為前路規劃。正所謂「條條大路通羅馬」，最重要懂得選擇一條適合自己的升學路！今次就請來理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇博士，MH，太平紳士及理大香港專上學院（PolyU HKCC）院長陸偉强博士，為大家親自解構一個靈活又備受認可的「2+2」升學途徑 。透過這個計劃，學生可以先完成PolyU HKCC的兩年制副學士或高級文憑課程，再銜接PolyU SPEED的兩年制學士學位銜接課程，最快4年就能取得全球百強大學PolyU頒授的學位 ，為DSE考生及在職人士提供理想的升學及進修選擇。



PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士(圖右)及PolyU HKCC院長陸偉强博士(圖左)親自講解「2+2」升學模式

升學數據亮麗 連續5年逾9成畢業生續升學

PolyU HKCC的畢業生升學表現一直非常理想，是不少考生的信心保證。根據學院2024年畢業生升學調查顯示，PolyU HKCC的升學率高達90.3%，這已是連續第5年升學率超過九成 。在2,623名成功升學的畢業生中：

• 79.7%（2,091人）升讀本地八大院校頒授的學位課程（包括自資課程）

• 69.3%（1,818人）升讀本港QS世界大學排名百強大學的學位課程，包括理大、港大、中大、科大和城大

• 67.5% 升讀政府資助的學士學位課程

• 升讀理大的畢業生佔33.5%，而升讀PolyU SPEED學士學位銜接課程的則佔11.9%

PolyU HKCC院長陸偉强博士表示：「PolyU HKCC創立至今已培育近42,000名畢業生升讀學位課程，22年平均升學率達84.7%，是全港升學率最高的大專院校之一，畢業生的質素有目共睹 。」

2024年，逾9成的PolyU HKCC畢業生升讀學士學位課程。

靈活「2+2」升學階梯 直達理大頒授學位

香港理工大學專業及持續教育學院 (PolyU CPCE)提供的「2+2」升學途徑為學生建構了一條清晰的升學路。學生在PolyU HKCC完成兩年制副學士或高級文憑課程後，可無縫銜接PolyU SPEED的兩年制學士學位銜接課程 。PolyU SPEED院長兼PolyU CPCE副院長（資訊及發展）陳繼宇博士，MH，太平紳士指出，學生循此「2+2」途徑升學，最終取得的學位是由香港理工大學頒發，與理大其他本科畢業生所獲學位無異，認受性備受肯定。

陳博士補充：「PolyU SPEED不單提供學士學位銜接課程，更已開設九項碩士課程 ，涵蓋人工智能、可持續旅遊、綠色商業管理等熱門專業範疇，為學生提供一條龍的進修階梯，從副學位一直讀到碩士，全部都在理大的優質學術體系內完成。」

值得一提的是，PolyU SPEED將於今年9月首次推出四年全日制學士學位課程，讓DSE畢業生以「直通車」形式取得PolyU頒授學位，給予他們「2+2」升學途徑以外的另一選擇。

學生可循「2＋2」升學途徑，以4年時間取得PolyU頒授的學士學位。

學生分享：課程銜接暢順 學習體驗更佳

「2+2」模式的成功，從畢業生的分享中可見一斑。PolyU HKCC機械工程高級文憑畢業生馮子健，現已順利升讀PolyU SPEED的機械工程學（榮譽）工學士課程。他憶述，當初因DSE成績未如預期，未能直入理大，故選擇了PolyU HKCC作為起點 。

PolyU HKCC 機械工程高級文憑畢業生馮子健分享自己成功升讀PolyU SPEED機械工程學（榮譽）工學士。

子健分享道：「PolyU HKCC的課程內容由淺入深，與PolyU SPEED的學士學位課程緊密銜接。例如我在高級文憑修讀的『基礎力學』，為我打下了穩固的數理根基，現在面對更艱深的學科也能輕鬆應付。此外，兩個學院的教學模式相近，而且在同一校園上課，讓我完全毋須重新適應環境，學習氣氛濃厚，學習自然更投入。」

逾30項課程選擇 涵蓋文理社商專

為迎合不同學生的興趣與志向，PolyU HKCC開辦36項副學士及高級文憑課程，大致可分為「文、理、社、商、專」五大範疇，不少課程更以組合形式推出，讓學生首年先探索心儀的學科領域，一年後再作選擇，具有「既可專，更可轉」的彈性。

學院課程全面，較受歡迎的包括商業、旅遊、資訊科技及工程相關課程。當中亦不乏專業導向的課程，例如社會工作高級文憑的畢業生可直接註冊成為社工；健康學副學士則為有志投身護理界的學生提供銜接途徑。

PolyU HKCC不但擁有專業的教學團隊與先進教學設施，更致力推動全人教育，透過多元化的學生活動與完善的學生支援服務，為同學創造理想的學習環境 。

立即報名 把握理想升學機會

PolyU HKCC及PolyU SPEED的「2+2」升學途徑及PolyU SPEED首次推出的四年制學士學位課程，為學生提供多元化的升學或進修選擇，無論是透過副學士銜接學士學位，還是直接入讀四年制課程，學生均能靈活規劃升學路徑。正如陳博士所言：「擲骰子好不好不由你決定，但選擇好不好，你自己可以把握。」

尚未報讀PolyU HKCC的應屆DSE考生，可於放榜日或之後於學院入學網站提交入學申請（只限申請剩餘學額）。

想了解更多課程及入學詳情，可瀏覽學院網站。

PolyU HKCC入學詳情：www.hkcc-polyu.edu.hk/tc/admission

PolyU SPEED入學詳情：www.speed-polyu.edu.hk/tc/admission

（資料及相片由客戶提供）