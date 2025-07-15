香港科技大學踞QS世界大學排名50強　頂尖國際化校園匯聚全球人才

香港科技大學（科大）在最新發布的《QS世界大學排名2026》中表現亮麗，躍升三位至全球第44位，穩居全球排名五十強之列，再次彰顯科大在學術卓越、創新研究及國際化教育領域在全球的領先地位。



今年的《QS世界大學排名2026》涵蓋106個國家或地區超過1,500所院校，規模空前。科大在論文引用影響力（反映研究質量）、國際教員比例及國際學生比例等多項排名關鍵指標上表現優秀，印證其在全球強大的影響力。校長葉玉如教授表示，很高興得悉科大在QS世界大學排名持續攀升，充分反映大學對卓越教育與研究的不懈追求。教職員工和學子們辛勤耕耘、全情投入終獲回報，令她感到十分欣喜。她又形容，科大仝人始終致力於拓展知識與創新的疆界，並積極與不同夥伴合作，將研究成果轉化為改善生活的解決方案，為社會帶來變革性的影響。

隨著香港中學文憑試（HKDSE）放榜臨近，科大協理副校長（教學）馮志雄教授近日接受訪問時，特別分享了科大獨特的國際化環境如何孕育具備全球視野的創新領袖。

科大備受各項國際排名認可，包括在最新的《QS世界大學排名2026》中再創佳績，上升三位至全球排名第44位。

一、 國際化典範：匯聚英才，視野無界

即將迎來35周年的科大，憑藉其年輕活力與國際聲譽，吸引了來自逾40個國家及80多個地區的師生。為響應香港特區政府「留學香港」政策，科大近年重點加強在「一帶一路」國家（如印度、印尼、哈薩克斯坦）的招生力度，並推出如創睿學子項目（I.ELITE）及主題暑期訓練營等新舉措，積極招募海內外頂尖學子。科大對「一帶一路」國家的招生策略，不僅是響應國家政策，更是全球化人才佈局的前瞻性體現，有助於建立多元文化生態和未來區域合作網絡。

馮志雄教授指出：「多元化的校園讓本地學生即使在香港升學，在校園內也可與來自全球85+個國家及地區的同學交流。」

為響應香港特區政府「留學香港」政策，科大近年更加強國際招生力度，並推出如創睿學子項目（I.ELITE），吸引來自11個國家及城市、超過770名表現優異的中學生參與，其中，泰國為「I.ELITE」第三大學生來源地，僅次香港及中國內地。科大早前在曼谷舉行首個歡迎典禮，邀請來自泰國多所著名學府的學生及家長參與。

2025/26學年，科大收到近兩萬份非本地本科生入學申請，競逐約800個學額，其中國際生申請量按年激增約四成，反映科大對全球頂尖人才的強大吸引力。面對全球教育變局，科大更積極為受美國簽證政策影響的國際生提供支援，至今已向16名美國轉校生發出錄取通知。

馮志雄教授表示：「科大多元化校園環境，讓本地學生不用前往海外，也可與全球逾85個國家及地區同學深度交流。這種沉浸式的跨文化體驗，旨在培育學生具備全球競爭力與跨文化視野的獨特優勢。」

科大師生分別來自逾40個國家及80多個地區，國際本科生比例冠絕香港院校。

二、 教研創新：緊貼時代，賦能未來

為應對急速轉變的社會需求，科大理學院和工學院本學年將推出五個全新課程，涵蓋生物醫學及健康科學、數據分析、人工智能、微電子和能源等前沿與關鍵領域。其中，工學院創新採用「學院學系雙軌收生機制」，為已有明確學術志向的學生提供更精準的升學路徑選擇。

同時，大學積極提升軟硬件教研配套，以及推出跨地域、跨學科的交流計劃，以拓闊同學的視野和豐富學習體驗。未來幾年，大學數個重點教學大樓、包括現正動工的「李家誠創科大樓」，以及兩座新研究大樓，將陸續落成，匯聚科研人才加入，吸引更多優秀學生來港。科大可提供1,551個新宿位的學生宿舍項目，亦將落成啟用。而科大的廣州校園，以及今年初開幕的港科大上海產教融合中心，將為學生提供更豐富的大灣區及內地交流與實習機會。

多元化的校園讓本地學生即使在香港升學，在校園內也可與來自全球85+個國家及地區的同學交流。

科大畢業生的就業競爭力是另一項主要亮點。在《全球大學就業能力排名》中，科大連續12年蟬聯香港排名第1位、穩居全球排名前30強，深受谷歌、摩根士丹利等頂尖企業青睞。更為矚目的是，科大校友創辦逾1,800家初創企業，包括10家獨角獸企業，充分展現了其強大的創新基因與創業實力。科大龐大的成功創業群體（尤其10家獨角獸），不僅是教育成果的證明，更構建了強大的校友網絡和品牌效應，形成良性循環，持續吸引優秀生源和企業合作。

馮教授強調：「科大的創業中心及副修課程，旨在鼓勵學生勇於探索和冒險，無論主修任何學科，都能培養創新思維，點燃創業夢想，開創屬於自己的事業。」

馮志雄教授表示，大學重視學生的數理基礎、創新思維及國際視野，建議考生培養兩文三語的能力及參與科研項目或學術競賽。

科大龐大的全球合作網絡，讓同學於在學期間，即有機會參與如世界經濟論壇、聯合國教科文組織等本地、國家乃至全球層面的官產學研夥伴項目，獲取寶貴的教育、研究與實習經歷，顯著提升跨文化溝通能力與全球視野。

給考生的的寄語：立足科大，勇敢追夢

馮志雄教授勉勵考生：「科大是夢想起飛的絕佳平台。」大學高度重視學生的數理基礎、創新思維及國際視野，他建議考生培養兩文三語的能力及參與科研項目或學術競賽，展現個人潛力。他特別提醒欲報讀科大的考生，申請時可提交作品集或科研經歷，展現創新能力，例如申請「綜合系統與設計」課程時，作品集是評估創意實踐能力的重要依據。

作為亞洲頂尖的研究型學府，科大在多個涵蓋全球影響力排名（全球19位）、國際化排名（全球第2位）等不同範疇的排名榜中均表現卓越。

作為亞洲頂尖的研究型學府，科大在多個涵蓋全球影響力排名（全球19位）、國際化排名（全球第2位）等不同範疇的排名榜中均表現卓越。2025年QS學科排名中，14個學科躋身全球50強，其中「數據科學及人工智能」學科排名高居全球第17位，排名位列香港榜首。

科大以憑藉其高度國際化的教育環境、前沿的科研實力以及對可持續發展的堅定承諾，持續在全球高等教育舞台上綻放異彩。展望未來，科大無疑將繼續成為全球學子實現學術抱負與人生理想的卓越搖籃和首選之地。

（資料及相片由客戶提供）