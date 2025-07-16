DSE放榜｜3年大學畢業！科專高級文憑銜接升讀學士　享NMTSS資助

香港中學文憑試（DSE）放榜啦!! 成績理想固然高興，稍一不慎失手的同學亦毋須徬徨，除了8大院校，想繼續升學的還有很多選擇。香港科技專上書院（HKIT）開辦了4個高級文憑課程，文憑試考生可以按興趣選科，完成2年課程後，可以銜接1年學士學位課程，修畢後即可擁有英國學府所頒授的學士學位，該學位經評審為資歷架構第五級(QF Level 5) ，同具認受性，有助提升競爭力。



銜接1年制經評審榮譽學士學位課程，最快3年可以取得著名英國學府所頒授的學士學位。若申請人已擁有副學位或等同學歷，則最快1年取得學士學位。攻讀學士學位期間，更可獲NMTSS資助，下學年的金額最高可達$35,120。

HKIT高級文憑銜接海外大學 最快3年完成學士學位

完成2年高級文憑課程後，學生可以選擇銜接到英國西倫敦大學（University of West London）或雷克瑟姆大學（Wrexham University）提供的多達5個不同類別的學士學位課程，包括商業管理、網絡保安、電腦科學及犯罪調查等領域。這些學位課程由英國學府頒發，通過香港學術評審局評審已獲得資歷認可、有助提升競爭力。

在「2+1」學位銜接課程下，最快只需3年便可完成學士學位，較一般升學途徑快一年，而且課程均獲資歷架構第五級認證，大大提升畢業資格的認受性。成功銜接學位後，合資格學生可申請「免入息審查資助計劃」（NTMSS）, 可在 2025/26學年獲得最高35,120元的資助, 學費可低至$15,520。就讀相關課程的合資格學生，只需支付已扣除資助金額的學費。有關詳情，請瀏覽：http://www.cspe.edu.hk/nmtss

香港科技專上書院 X 西倫敦大學 網絡安全理學碩士

隨著香港及全球對網路安全專業人才的需求持續激增，香港科技專上書院提供一年制MSc Cyber Security碩士學位課程，此課程由香港科技專上書院和西倫敦大學合辦。（註冊號碼：253334）學費只需$96,000，9月開學。

• 彈性入學條件：持有計算機、工商管理或工程學位，並具備相當計算機知識的申請者均可報名#。

• 相關工作經驗者也可申請：不滿足學歷要求的申請者可憑相關工作經驗入讀#。

• 專業授課：由業界資深專家及學界學者授課，確保專業教學質量。

• 方便上課：上課時間為平日夜晚6:30至10:30或週六，每週三堂，特別適合在職人士。

• 優越地理位置：校址位於九龍長沙灣道638號1樓，交通便利。

• 全面課程設計：課程包括6門必修科目，如網絡安全基礎、機器學習、網絡和系統安全、資訊安全運營與保證，及論文撰寫，另有1門選修科目。

#西倫敦大學保留最終的收生決定權

全港首批網上混合模式高級文憑配合兼讀制學生需求：

資訊科技(電腦學)高級文憑、工商管理高級文憑和網絡罪案及調查高級文憑提供全港首批通過HKCAAVQ評審的Blended Learning 高級文憑課程。

Blended Learning（線上線下混合模式） 結合傳統面對面教學和線上數位學習的教育模式，旨在透過兩種方式的優勢，提升學習效果和靈活性。

科專高級文憑包括5科通用科目及11科專業科目。網上混合模式課程內，5科通用科目採用50%網上形式學習，11科專業科目講座部份則約58-69% 網上授課，餘下課時（部分講座及所有導修課）會保持面授模式，以確保學生能獲得充足的教學支援。所有持續性評估將如常透過電子學習平台進行，而簡報、測驗及考試則將在校園內進行，以提供質素保證。書院將同時保留傳統面授及網上混合模式供同學選擇，同學亦可以根據個人需求於學期開始前轉換學習模式。

可以銜接資歷架構級別第五級英國學位包括：

*「免入息審查資助計劃」資助後學費最低每年: $15,520起

* 學費將按年度審核調整

* 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格

香港科技專上書院

電話：2782 2433

地址：深水埗南昌街213號

電郵：enquiry@hkit.edu.hk

網址：https://www.hkit.edu.hk

# 全名為「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」。有關資助計劃的詳情，請參閱相關的政府網頁。

資訊科技（電腦學）高級文憑

資歷名冊登記編號: 20/000503/L4

登記有效期: 01/09/2023 To 31/08/2026

級別: 4

網絡罪案及調查高級文憑

資歷名冊登記號碼:23/000524/L4

登記有效期:01/09/2023 - 31/08/2026

資歷級別:4

工商管理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000502/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

健康護理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000607/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

BA (Hons) Criminology, Policing and Forensic Investigation

犯罪學、警務、鑑證調查（榮譽）文學士

註冊編號: 252930

資歷名冊登記編號: 22/000428/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2025

BSc (Hons) Cyber Security

網絡保安（榮譽）理學士

註冊編號:252933

資歷名冊登記編號:19/000631/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/8/2027

BA (Hons) Business Studies

商業學（榮譽）文學士

註冊編號: 252931

資歷名冊登記編號: 19/000634/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2027

BSc (Hons) Computing

電腦學（榮譽）理學士

註冊編號: 253179

資歷名冊登記編號: 22/000089/L5

級別: 5

登記有效期: 01/09/2022 to 31/08/2026

BA (Hons) Business and Management

商業及管理（榮譽）文學士

註冊編號: 252974

資歷名冊登記編號: 23/000530/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2027

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）