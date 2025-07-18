理大設計展2025｜同理心為本 科技為輔　兩大作品展現設計初心

當科技與人工智能日益融入我們的生活，今年的「理大設計展2025」提出了一個更深層次的命題：在追求智能與效能的同時，設計如何守護人類獨有的智慧與情感？展覽中的作品提醒我們，設計教育所培養的創意力與同理心，是歷經千百年演化而成的珍貴資產，更是AI無法取代的設計核心。

兩項獨具匠心的學生作品：「WellPath」和「FORMS」，清晰地展現了以同理心為本、科技為輔的設計初心，將冰冷的技術轉化為對使用者有意義、有溫度的解決方案。作品證明了設計的真正價值，始終在於以人為本，並以此引領大眾一同體驗設計如何連結情感、激發創意 。



創新思維與人文關懷的搖籃

香港理工大學設計學院以其前瞻性的教育理念和對社會議題的深刻洞察而聞名，學院不僅傳授尖端設計技能，更注重培養學生的人文關懷和批判性思維，鼓勵他們運用設計的力量，解決真實世界的複雜問題。這種教育理念，在今年的畢業展中得到了充分體現。兩個來自不同設計專業的專案：互動媒體設計的「WellPath」和傳意設計的「FORMS」，儘管關注的社群和解決的問題各異，卻都殊途同歸地展現了設計師深厚的同理心，以及如何將科技「用得其所」，為特定群體帶來實質性的生活改善和自主能力。

「路見」無障礙出行 智能科技為輪椅使用者重塑信心

由互動媒體設計學生林子莜（Leah）及其隊友林昕瑤（Yanni）設計的「WellPath」（中文名「路見」），旨在為輪椅使用者提供更安全、順暢的出行體驗。Leah提到，作品的靈感源於身邊的輪椅朋友，她們發現香港雖然有不少無障礙設施，但對輪椅使用者而言，仍存在許多難以察覺的障礙、陷於。這些不起眼的「小障礙」，如斜路、水氹，甚至斑馬線前的碗狀凸起，都可能對輪椅使用者造成極大的不便，甚至導致跌倒受傷。

Leah期望作品可以打破刻板印象，無障礙不僅是被動接受服務，更是互相幫助、貢獻的過程。

為了應對這些挑戰，「WellPath」裝置運用了物聯網（IoT）技術和智能分析系統。裝置配備震動感應、影像與場景分析功能，能夠實時收集路面資訊，並透過人工智慧進行數據過濾。這些資訊會整合到一個手機應用程式中，為使用者提供精準且個人化的路線建議。例如，在出行前，使用者可以預視路線上的潛在障礙；若遇上惡劣天氣如暴雨，系統甚至會建議避開室外，選擇有天橋或商場的路線，大大提升出行安全性和便利性。作品讓使用者可在出行前透過App預視路面障礙（如斜路、水氹、危機點），裝置會即時偵測障礙（如斜坡、積水），自動拍照並上傳資訊，解決輪椅使用者手動分享信息不便的問題，讓資訊能無縫、即時地分享給所有用戶。Leah期望作品可以打破刻板印象，無障礙不僅是被動接受服務，更是互相幫助、貢獻的過程。她指出：「我們希望透過這個平台，讓他們能夠貢獻自己的一份力量，也就是讓他們覺得，『噢，我不是只有被幫助的份，原來我也有用處，我也能成為貢獻這個社區的一份子。』」 這不僅幫助他們避開風險，更讓他們感受到被賦予了自主選擇的能力，從而重建出行的自信心。

作品讓使用者可在出行前透過App預視路面障礙（如斜路、水氹、危機點），裝置會即時偵測障礙（如斜坡、積水），自動拍照並上傳資訊，解決輪椅使用者手動分享信息不便的問題，讓資訊能無縫、即時地分享給所有用戶。

科技化繁為簡 低成本解決方案展現設計力量

在技術應用方面，「WellPath」展現了「將科技用得其所」的精髓，林子莜分享道，專案主要透過「自己摸索」和「結合現有技術」來實現，而非追求最新、最昂貴的技術。她們了解到，許多輪椅使用者不希望在出行輔助裝置上投入過多成本，更傾向於免費或低成本的方案。因此，作品巧妙地利用了已普及的技術，例如震動感應拍攝、GPS定位和Google Map等，並以智能電話為載體。當裝置偵測到路面障礙時，會自動觸發拍照並即時上傳資訊，取代了過去輪椅使用者需要手動操作拍照、再分享到分散的社交平台群組，費時且不便的分享過程。這種設計不僅解決了實際痛點，更促進了社區的互助共融，輪椅使用者能將自己的經驗回饋給其他同伴，減少其他人面臨風險，提升他們的自我價值和自信心，令他們更願意往出外，讓輪椅使用者在社會中的能見度和自主性提高，也讓一般大眾減少了對他們的刻板印象，意識到他們能夠自然地穿梭於城市之中。

「用得其所」是設計關鍵，即使簡單的技術也能發揮巨大功能。Leah指作品的科技部分主要通過團隊摸索、導師和用家建議，以及結合現有技術來實現，此舉亦避免使用昂貴的新技術，降低成本，因為輪椅使用者不希望有額外負擔。

WellPath：https://2025.polyudesignshow.com/project/lam-tsz-yau

「FORMS」沉浸體驗 化抽象為具體建立同理橋樑

另一項矚目的作品是傳意設計學生盧希澄（Pallas）的「FORMS」，作品的靈感源於她親近的家人，這種個人連結更強化了她希望透過專案促進理解眼疾患者的決心。Pallas表示，現有的眼疾形容詞往往過於抽象，而且患者在描述眼疾問題時往往只停留於宏觀的語言表達，難以讓沒有眼疾的人真正理解患者的感受。因此，「FORMS」希望為患者提供一套全新的語言系統，讓他們能更精確地詮釋自己的所見所感，同時也讓家人和照顧者能「換位思考」，透過「沉浸式互動體驗」，幫助大眾理解眼疾患者的視覺感官世界。

Pallas期望透過「FORMS」的「沉浸式互動體驗」幫助大眾理解眼疾患者的視覺感官，促進同理心。通過創新的跨學科設計方法，以及深入走訪醫療機構及通過系統性訪談，以最基本的視覺原素建構出共感互動體驗，希望藉此呈現不同眼疾患者的感知世界。邀請參與者深入探討並感受患者的「視覺故事」，增加互動，加強患者與外界溝通。

「FORMS」的體驗分為三個環環相扣的步驟︰

To create（創造）︰以藝術導向工作坊，以「點、線、面」作為媒介，讓眼疾患者或體驗者繪畫出因眼部問題產生的視覺體驗與感受。融合受訪者的繪圖及醫學理解，可視化各種眼疾症狀並形成新的「視覺形容詞」（visual adjectives）。這不僅限於重度眼疾患者，輕度患者甚至普通人也可以參與，共同豐富這個視覺語言的數據庫 ，建立人與人之間達至共鳴的溝通方法。

To see（觀看）︰是一個便利的AR沉浸式體驗。這些個人化的藝術表達與真實的醫療症狀融合，創造性地將複雜的醫學症狀轉化為系統化的視覺描述。體驗者可透過動態的視覺形容詞揀選對應的眼疾，利用應用程式建立屬於自己的「視覺故事」與家人分享及互動。運用擴增實境（AR）技術，讓家人和照顧者能將這些客製化的「視覺故事」投射到現實生活中體驗。這讓體驗者能更直觀地理解患者的視角，而不僅僅是難懂的科學描述 。

To Feel（共感）︰最終這些視覺故事會被投射到展覽空間，創造一個完全沉浸式的體驗。觀賞者可以直接透過AR及實時連結應用程式，透過揀選不同患者的視覺故事，沉浸其中感受真實眼疾患者所面對的無助感和感官挑戰，旨於加強大眾的同理心。

「FORMS」使用「點、線、面」作為媒介，讓眼疾患者或體驗者繪畫出他們眼睛看到的問題，形成新的「視覺形容詞」（visual adjectives）。

其目的是讓個人化及視覺化的表達與醫療症狀結合，形成系統化的視覺描述，解決現有眼疾形容詞過於抽象的問題，方便患者及家人溝通。

設計與科學融合 回歸溝通本質與情感共鳴

作品深刻詮釋了「傳意設計」這個學科，Pallas認為，傳意設計不僅僅是傳統的平面設計或視覺化，它更關乎「如何與人溝通」。她提到，作品將抽象的藝術表達與科學的醫療事實融合，這正是傳意設計的獨特之處。讓設計不再局限於視覺層面，而是能觸及更深層次的情感與認知。Pallas相信，科技，尤其是AR，能夠「將虛幻的事物與現實結合，從而形成一種全新的、非常沉浸式的體驗。」這不僅保留了設計的「人情味」（human touch），也利用科技的力量將更廣泛的社群聯繫起來。作品提供了一個新的溝通語言系統，讓患者有新的方式詮釋感受，也讓家人和健康的人能真正「感同身受」眼疾患者的不便和挑戰。

使用AR工具能讓觀賞者直接體驗他們選擇的眼疾情況，並透過真實病患的問題來理解。

作品提供了一個新的溝通語言系統，讓患者有新的方式詮釋感受，讓健康的人透過沉浸式體驗真正「感同身受」眼疾患者的不便和挑戰，也讓家人體驗其感受。

FORMS：https://2025.polyudesignshow.com/project/lo-hei-ching

「同理心」科技無法取代的設計核心

無論是「WellPath」為輪椅使用者帶來的出行自主，還是「FORMS」為大眾建立的同理橋樑，這兩項專案都共同指向一個核心：「同理心」。林子莜強調：「當人們擁有同理心時，就能更容易理解和感受到他人的處境，進而思考如何做出改變。這份對他人的理解、尊重和觀察，才是好設計和好服務的基石，而非僅僅是用技術堆砌。」

Pallas也表達了類似的觀點，她指出，在設計的過程中，最困難卻也最令她著迷的，是如何將患者個人化的藝術表達，與科學的真實性相融合。這種對人性的深入探索，是AI或任何尖端科技目前無法完全取代的。設計的真正價值，在於能夠從人與人之間的互動中汲取靈感，理解需求，並以此為出發點，創造出能夠賦予生命力量、提升生活品質的解決方案。這正是兩位不同領域的設計師所要傳達的核心訊息：科技是強大的輔助工具，但真正讓設計發光發熱的，永遠是那份以人為本、充滿同理心的情感。

（資料由客戶提供）