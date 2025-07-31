漫畫迷注意！HKDI「熱血無疆」展覽帶你體驗跨文化漫畫魅力

你是否曾經被漫畫中英雄的冒險所感動？又或者被青春成長故事中的酸甜苦辣所觸動？如果你都想一起感受來自世界各地不同文化的漫畫魅力，那麼即日起至 8月29日，由香港知專設計學院（HKDI）主辨，於傳意設計研究中心舉行的「熱血無疆：跨文化的漫畫力量」展覽，你就絕對不容錯過！這個展覽將帶你跳出地域和文化的限制，一次過探索來自香港、日本、捷克等地漫畫的獨特魅力，感受漫畫所傳遞的熱血與夢想。



一起深入漫畫世界！四大主題展區 發掘文化交流的無限可能

「熱血無疆」不僅僅是一個展覽名稱，它更代表著一種創作精神，象徵著漫畫家們在創作過程中所展現的無比熱情和勇氣。無論是面對生活中的挑戰，還是追求藝術的道路上，他們都用畫筆描繪出一個又一個精彩的故事，激勵著無數讀者。這個展覽將會讓你深入了解這些作品背後的創作理念和文化脈絡，發現漫畫作為文化交流平台的無限可能。

展覽分為四大主題展區，分別是「青春探索：成長之旅」、「時光隧道：歷史演義」、「冒險英雄：勇者無畏」和「幻想領域：科幻夢境」。每個展區都精選了不同地區、不同風格的漫畫作品，讓你一次過體驗漫畫世界的多元化。以下立即為你介紹

「青春探索：成長之旅」引發青春的共鳴 探索成長的點點滴滴

「青春探索：成長之旅」展區將展出以成長為主題的漫畫作品。無論是香港漫畫中融入的本地文化元素，還是日本漫畫中充滿冒險精神的成長故事，又或者是西方漫畫對日常生活挑戰的細膩刻畫，都能引起你的共鳴，讓你回想起自己的青春歲月。

精選推介：

《百分百感覺》(1992-2007)，香港漫畫家劉雲傑的代表作，以細膩筆觸描繪都市男女的愛情，曾榮獲日本外務省「國際漫畫獎最優秀獎」，並改編成多部影視作品。香港郵政更於2021年發行主題郵票，足見其影響力。 故事講述許樂與Jerry尋找理想女孩的過程中，因Cherie的出現而展開的愛情角力，生動呈現青春的酸甜苦辣，是香港漫畫界的經典之作。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》(2019- )，日本漫畫家遠藤達哉創作的家庭喜劇漫畫，講述間諜洛伊德為任務組建偽裝家庭的故事。成員個個身懷秘密：間諜父親、殺手母親、讀心女兒，加上預知未來的狗狗，讓家庭生活充滿趣味與衝突。隨著劇情發展，偽裝家庭逐漸產生真摯情感，可愛的安妮亞也為家庭增添不少溫馨。作品以輕鬆幽默的風格，展現家庭的溫暖與挑戰。

「時光隧道：歷史演義」帶你穿越時空 感受歷史的溫度

在「時光隧道：歷史演義」展區，你將會看到歷史如何在漫畫中被重新詮釋。香港漫畫中對傳統文化和家國情懷的反思，日本漫畫中對戰國時代的精彩演繹，以及西方漫畫中對個人在歷史洪流中掙扎的描繪，都將帶你穿越時空，感受歷史的溫度。

「冒險英雄：勇者無畏」英雄的召喚 燃燒你的冒險魂

「冒險英雄：勇者無畏」展區將滿足你對英雄的渴望。從香港漫畫中充滿忠義精神的傳奇人物，到日本漫畫中融合奇幻色彩的冒險旅程，再到西方漫畫中貼近現實的英雄故事，你將會被這些勇敢無畏的英雄所深深吸引，燃燒起你的冒險魂。

精選推介：

《神兵玄奇》(1999-2022)，黃玉郎的經典港漫，創新地以融入中國神話元素的兵器為故事核心，每把神兵都擁有獨特背景，例如天晶劍與女媧、虎魄與蚩尤等。故事講述主角南宮問天，作為天晶傳人，在江湖歷險中與各路神兵相遇，最終獲得完美天晶，並與天魔展開殊死之戰。漫畫曾推出金屬製神兵贈品，引發搶購熱潮。

捷克漫畫家露西·洛莫娃（Lucie Lomova）的《Anča a Pepík》(2017)，講述老鼠偵探Anča和Pepík在田園小鎮的奇幻冒險。他們追捕盜賊、拆除炸彈、對抗幽靈，劇情融合解謎、奇幻與幽默。作品充滿捷克文化元素，從建築到服飾，畫風鮮明，細節滑稽。本展呈現漫畫、舞台劇、動畫等跨媒體內容，更有互動裝置讓觀眾體驗「小鎮解謎」，感受捷克式冒險精神。這部老少咸宜的作品，以樸實筆觸編織出勇氣與幽默的動人故事。

「幻想領域：科幻夢境」夢想啟航 探索科幻與奇幻的無限可能

「幻想領域：科幻夢境」展區將帶你進入一個充滿無限可能的幻想世界。從日式科幻漫畫的細膩畫風，到歐洲漫畫的深刻社會隱喻，你將會在這裡找到對未來、科技、外星生命和人類存在的全新思考，開啟一段奇妙的夢想之旅。

精選推介：

香港漫畫宗師黃玉郎的《小流氓》(1975- )，講述草根青年王小虎的熱血江湖故事，至98期後故事線在《龍虎門》延續。作品開創「新派功夫漫畫」，硬朗線條、電影分鏡、粵語對白和擬聲詞，生動呈現市井江湖的爭鬥。它曾創下單期銷量突破8萬冊的佳績，精準捕捉了當時的功夫熱潮和社會現象，成為一代人的文化印記。

加入香港知專設計學院 一起熱血無疆！

「熱血無疆：跨文化的漫畫力量」展覽將於五月x日盛大開幕，無論你是資深漫畫迷，還是對漫畫世界充滿好奇，都歡迎前來參與這個充滿活力和創意的盛會。在這裡，你將會發現漫畫的無限可能，感受熱血的脈動，尋找無疆的夢想！

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展覽詳情：

展出日期：即日起至8月29日，逢星期一、三及五開放

開放時間：11am至5pm

展出地點：香港新界將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院A座A810室傳意設計研究中心

免費入場，歡迎預約參觀

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（資料及相片由客戶提供）