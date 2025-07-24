PolyU SPEED建造業相關兼讀制課程　最高可獲政府津貼九萬元

香港北部大都會發展及多項大型基建項目如火如荼，建造業前景一片向好，但業內人才短缺問題亦日益嚴重，對具備專業知識及實戰經驗的專才需求甚殷。為了吸引及培育更多新血，政府及業界均推出不同計劃，其中由發展局與建造業議會合作推出的「在職培訓津貼先導計劃」，便為在職人士提供高達九萬港元的津貼，鼓勵他們持續進修，為個人事業增值，同時為行業注入新動力。香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）五個建造業相關的兼讀制學士學位銜接課程已獲納入計劃之中。



最高九萬津貼 助在職專才無憂進修

建造業工作繁忙，要在職進修，除了需要決心、毅力和時間，經濟壓力同樣是令不少人卻步的原因。故此，「在職培訓津貼先導計劃」提供一個有效的解決方案，計劃適用於修讀PolyU SPEED五個建造業相關兼讀制學士學位銜接課程的學生，在學期間，合資格學員最高可獲發合共九萬港元的津貼，減輕其財政負擔，讓他們可以更專注於學業，無後顧之憂地裝備自己。

津貼解財困 課程知識即學即用

現職助理工料測量師的趙諾宜（Denis）是計劃的受惠者之一，回憶起當初報讀PolyU SPEED地產及建設測量學（榮譽）理學士兼讀制課程，她坦言最大動力是希望在職涯上更上一層樓，爭取晉升機會。至於最終令她下定決心報讀課程的「定心丸」，則是「在職培訓津貼先導計劃」所提供的財政支援。

Denis分享道：「每月發放的津貼，實質地緩解了我的財務壓力，讓我能夠應付學費之餘，亦不必大幅削減生活開支。這份支援，令我可以更專心、更有動力去完成課程。」

自2023/24年度PolyU SPEED建造業相關課程獲納入該計劃以來，合共有近390名PolyU SPEED學生獲發津貼。

除了財政上的支持，課程的實用性亦令Denis喜出望外：「我原本期望透過課程，鞏固和加強自己的專業知識，但意想不到的是，導師在課堂上分享了許多真實的工程案例，讓我能將所學到的理論，即時應用於日常工作中，真正體驗到『學以致用』的感覺。」

PolyU SPEED建造業相關課程為學生提供豐富體驗，圖為地產及建設測量學（榮譽）理學士舉辦的業界人士分享會。

專業學會認可 鋪路專業資格

PolyU SPEED的建造業相關兼讀制課程廣獲多個本地及國際專業學會認可，包括香港工程師學會（HKIE）、香港測量師學會（HKIS）、皇家特許測量師學會（RICS）、物業管理業監管局（PMSA）及香港營造師學會（HKICM）等。Denis認為這對事業的長遠發展有舉足輕重的影響：「課程獲得專業學會的認可，是我日後考取專業資格的一大優勢。完成課程後，我更有信心在行業內擴展自己的角色，爭取晉升或轉型的機會。」此外，課程讓Denis認識到許多來自不同公司的同行，擴闊其人際網絡，「透過與他們的交流，我對整個行業的發展趨勢有了更深入的了解，視野也變得更廣闊！」

對於其他正在猶豫是否應該邊工作邊進修的同業，Denis鼓勵道：「如果你正在考慮進修，我會建議你勇敢地踏出第一步。雖然過程絕不輕鬆，但當中所獲得的回報，絕對是值得的！」

香港建造業發展機遇處處，在職人士宜把握時機，以兼讀形式進修相關學位課程，提升專業實力。

「在職培訓津貼先導計劃」詳情

計劃涵蓋以下五個由PolyU SPEED開辦的建造業相關兼讀制學士學位銜接課程：

• 建築工程及管理學（榮譽）理學士

• 地產及建設測量學（榮譽）理學士

• 物業及資產管理學（榮譽）理學士

• 電機工程學（榮譽）工學士

• 機械工程學（榮譽）工學士

津貼金額及發放

津貼會按學年分階段發放，學員最高可獲發的津貼總額為9萬港元，發放安排如下：

• 第一學年：每月2,000港元，總計24,000港元

• 第二學年：每月2,500港元，總計30,000港元

• 第三學年：每月3,000港元，總計36,000港元

申請資格

• 於2025/26學年入讀上述其中一個建造業相關的兼讀制學士學位銜接課程，及

• 現正從事建造業相關工作，及

• 在三個月內的在職培訓時間不少於36個工作天

註：

• 名額有限，先到先得。有關申請批核及名額分配，PolyU SPEED及發展局保留最終決定權。

• 在整個修讀課程期間的任何時間，所申請的資助總額均不得超過已繳付的學費總額。

• 2025/26計劃條款及細節請參閱最新申請文件。

如有興趣了解「在職培訓津貼先導計劃」更多，請即瀏覽：www.speed-polyu.edu.hk/tc/page/detail/3705

（資料及相片由客戶提供）