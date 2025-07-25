DSE升學｜發掘興趣更重要！香港伍倫貢學院特色課程 成就多元出路

DSE放榜在即，相信不少考生和家長都正為升學出路積極籌謀。除了八大資助院校，許多自資專上院校亦提供多元而優質的課程，為學生開拓更廣闊的升學階梯。香港伍倫貢學院（UOW College Hong Kong）是全球排名前列的澳洲伍倫貢大學（University of Wollongong）全球網絡的一員，學院開辦涵蓋學士、副學士、高級文憑及文憑的各類課程，並設有四大學院：人文學院、商學院、科學院及社會科學院，為學生提供靈活的升學途徑，發掘潛能，成就未來。



人文學院：日本研究接軌職場

對日本文化情有獨鍾的同學，人文學院的日本研究（榮譽）文學士課程絕對不容錯過。課程設計全面，除了傳統的日語及日本文化等核心學術領域，更特設日本經濟、商業及旅遊文化等實用科目，讓學生深入了解日本企業的運作模式，提升職場日語溝通的能力。既能用日語與客戶流暢溝通，又能理解日本獨特的商業禮儀與文化，這無疑是投身相關行業的核心競爭力。畢業生可投身於貿易、旅遊、翻譯等領域，亦可選擇到本地或海外大學繼續深造，向日本研究、文化管理等專業領域發展。

學生參觀日本食研香港辦公室，了解其產品及未來發展。

學生參加了日本暑期遊學團，深入體驗當地文化，提升溝通能力。

商學院：掌握營商脈搏

商業世界瞬息萬變，要突圍而出，必須打好穩固的基礎。商學院的工商管理副學士（工商管理）及工商管理副學士（市場學）課程向來深受歡迎，前者涵蓋營運管理、財務管理、創業學等多個商業範疇，助學生建立宏觀的商業知識框架；後者則專注於市場學原理，教授市場推廣、顧客關係管理等專業知識。在數碼時代，掌握市場學知識，就如掌握了與消費者溝通的鑰匙，無論是大品牌策劃宣傳活動，還是經營個人網店，都能無往而不利。完成副學士課程後，畢業生可銜接本地或海外大學的學士學位，繼續深造。過去不少畢業生成功升讀心儀大學，甚至有畢業生憑藉在學期間積累的知識和建立的網絡，成功創業。

企業參觀：國泰航空有限公司。

企業參觀：柬埔寨手工藝工廠。

科學院：航空課程培育專才

香港作為國際航空樞紐，航空業發展前景亮麗，科學院的營運及管理（榮譽）航空學士課程，正正是為有志投身航空業的同學而設。課程內容緊貼業界需要，涵蓋機場運營、地勤服務、航空物流等專業知識，更會邀請業內人士親身教授，分享實戰經驗。特別是位於大圍的校舍，設有航空實驗室及飛行模擬訓練室等先進設施，讓學生在模擬真實的環境下學習，理論與實踐並重。畢業生出路廣闊，可在航空公司、機場管理局、飛機租賃公司等機構擔任要職。

學生參觀位於赤鱲角的民航處總部。

四位獲得香港特別行政區政府海運及空運人才培訓基金資助「香港航空獎學金」的航空學士學生。

社會科學院：認識個人及社會

本學院提供社會科學副學士（應用心理學）課程和社會科學副學士課程。前者介紹心理學多個領域，包括生物、發展、社會、認知及異常心理學，學生將能夠了解自己的行為是如何受到各種因素的影響, 包括環境、大腦的變化和自己的思想，本課程亦提供實習機會。後者讓學生了解本地、區域及國際背景下的社會、政治、文化與經濟問題，特別是經濟與政治制度的關係。學生可探索不同社會科學觀點，並能進行基本社會研究。兩課程的主修科均採用小班教學形式。

應用心理學學生和社工學生參加了巴塞隆拿遊學團。

社會科學學生出席了一個電台分享。

立即行動 規劃未來

DSE只是人生旅程中的一個中轉站，未來仍然充滿無限可能。香港伍倫貢學院提供多元化的課程選擇及靈活的升學階梯，助你實現夢想。有興趣的同學及家長，可瀏覽學院官方網站 https://www.uowchk.edu.hk/ 了解更多課程資訊及入學詳情，踏出成功的第一步。

（資料及相片由客戶提供）