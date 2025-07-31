理大推動臨床教育 全面培訓知識經驗兼備之醫療專才
香港理工大學(理大)康復治療科學系日前首度舉辦「臨床教育會議」，邀請來自澳洲昆士蘭大學教授、臨床教育專家及本地業界醫療專才齊聚一堂，探討臨床教育的策略與未來發展方向。為培訓具備專業知識、臨床經驗、優秀溝通技巧的醫療專才，理大康復治療科學系特設多個課程與計劃，讓學生增加對行業的認知、提升個人專業水平，為投身實習前做好準備。當中包括加入模擬醫學元素，讓學生在高度還原的醫療環境中為模擬病人進行檢查、診斷與治療，加深學生對病人與醫療環境實況的了解，同時增强訓練硬知識、軟實力，有助提升學生的臨床思維能力，以應對病人的不同需求及作出準確的判斷，從而制定適切的治療方案。
攝影：黃寶瑩
理大康復治療科學系系主任彭耀宗教授指，臨床教學為康復治療科學系的重要一環。他期望可藉著是次教育會議，既向外國專家借鏡其推行臨床教學的經驗與策略，同時造就平台予醫療專才、學校教師、及臨床導師進行交流，不但可分享知識，更可共同商討如何因應科技發展與學生需求，從而制定更切合學生需求、貼近行業實況的臨床教學方案，以提升學習成效。出席會議的部分醫療專才更會成為負責學生實習的臨床導師，是次交流對其教學亦有幫助，可循科研成果了解如何沿用先進教學模式，如「翻轉教室」(Flipped Classroom)、融合人工智能(AI)教學等，同時向具經驗的專家請教；教育會議當日，理大康復治療科學系更與澳洲昆士蘭大學簽署成立「醫療專業教育研究聯合實驗室」，針對醫療專才培訓、教學科技及創新教學法等進行研究，共同優化臨床教學策略及績效。
推行2大重點臨床教學方案 同時著重擴闊國際視野
彭教授強調，物理治療及職業治療學生畢業後將會投身各個醫療環境，包括醫院、復康中心、特殊學校或地區康健中心等，甚至私人執業，故要成為合乎專業要求的治療師，臨床教學培訓與實戰經驗非常重要。有見及此，學系針對低年級（1、2年級生）及高年級（3、4年級生）分別推出「物理治療體驗式躍進計劃（LEAP）」及「模擬醫學臨床教育標準化培訓（SPACE）」，前者為低年級生提供至少八小時實習體驗，到訪理大康復治療診所觀察物理治療師的工作流程，如診斷與治療過程、如何與病患溝通等，期間同學除了觀察，更可向物理治療師提問、親身處理病人問卷等「收症」程序，體驗與病人的真實互動，增加對物理治療專業的了解。後者則為高年級生而設，透過模擬臨床環境、模擬診症的形式體驗真實工作流程，可練習觀察病人狀況、制定治療方式及應對病人的需求，為及後投入臨床實習做足準備。
除校內一系列的臨床教學方針，為擴闊學生的國際視野，理大康復治療科學系亦提供大量非本地實習機會，地點涵蓋多個國家或地區，除了中國內地多個城市如昆明、上海、無錫、南京、深圳、廣州，還有加拿大、澳洲、新加坡、韓國、菲律賓、台灣及泰國等，讓學生到非本地醫療機構作5至7星期的臨床實習，每年至少有1/ 3或以上之物理治療及職業治療學生可參與。而即使非海外實習，學系每年也會提供暑假短期海外交流活動，學生可到訪各國醫院或社區康復中心，觀察當地物理或職業治療師的工作，並與本科學生交流。彭教授期望可持續擴展海外實習版圖，讓學生展望國際，了解各個國家的醫療保健制度及服務。
模擬診症高度還原實況 標準化病人訓練學生軟硬實力
臨床教學是醫療教育中極為重要的一環。稱職的治療師並非單靠專業知識，必須同時具備良好溝通技巧，才能了解病人所需，並透過與其他醫護人員的緊密合作，提升以病人為本的治療效果。理大康復治療科學系副系主任魏佩菁教授分享，模擬醫學臨床教育標準化培訓（SPACE）設有模擬診症環節，學生需為標準化病人進行檢查、診斷與治療。
標準化病人由受過培訓的人士飾演，事前會接獲相關病歷資訊，如中風、柏金遜症、抑鬱症、手術後及呼吸疾病等，病人會因應其病症框架作出適當的反應。打破以往由學生飾演病人並相互練習的傳統教學方式，通過與標準化病人的互動，更考驗學生如何與病人溝通， 如徵詢病人同意及詳細解釋治療方案，導師會從旁觀察程序正確與否，標準化病人亦會就學生的診斷與治療過程給予意見。彭教授補充：「以往學生互相練習，可能因為彼此熟悉，也熟知診斷流程，學生會假定病人同意、互相協助診斷過程、進行手法治療等。透過標準化病人的情景教學，學生猶如真正接觸一位病人，問題清晰與否、病人的即時反應，都要即場處理。」不止程序對錯，與病人溝通的語氣、提問技巧，甚至如何安撫其情緒波動，都能學到。
除了標準化病人，課程另有設立模擬病房，高度還原醫院病房及重症監護的環境，交由學生負責為模擬病人作出合適的檢查、診斷並制定恰當的治療。按情景設定，病人身上或插滿喉管，另有儀器實時顯示其身體指數。導師會隔空觀察，並因應學生的表現而調校模擬病人的維生指數，如心跳、血氧、血壓等，以考驗學生的臨場反應。魏教授指理大自2014年起，開創物理治療教學先河，逐步將模擬醫學概念及設備加入在物理治療的課程中，並與時並進，不斷改進以因應學生在學習上的需要。所有參與SPACE的學生均認為課程有助他們為臨床實習作準備，減輕緊張感，更增強自信心。未來理大康復治療科學系將融入擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、人工智能(AI) 等科技於教學，持續優化臨床教學方針，培育貼近行業與社會復康需求的稱職物理治療及職業治療師。
兩位教授同樣期望透過臨床教學，可培訓擁有獨立思考能力、良好溝通技巧，同時具備具前瞻性的全球視野的學生，在瞬息萬變的醫療科技世代持續增進專業知識。為病人設定治療方案時要以實證為本，反覆思考，因應各種狀況與需要而作出彈性調整。
了解病人需求及情緒因由 建立臨床思維增實習信心
理大物理治療學三年級生馮鎧淇（Natalie）曾參與SPACE課程，當時即將投入腦神經科實習的她，於模擬診症時獲分配有中風病歷的標準化病人。她憶述診症時僅得約20分鐘了解病歷，與醫院診症時間相若，期間需思考診斷方式、治療方向等。至會診時發覺病人左邊身肌肉甚差，走路需二人攙扶。她指平日課堂由同學飾演中風病人，為免受傷大家都會留力，惟當面對標準化病人，方知道要扶起中風病人並不容易。「第一次經歷病人完全依賴我（扶著）走，那種無法發力的狀況好真實，我扶不穩他真的會跌倒。我要思考如何運用力氣、為他轉移重心，提起他的褲頭助他步行等。到之後出去實習，面對需要我扶的中風病人，心情上會定一些，也不容易慌張，因為我曾經學過。」
於診斷及治療期間，導師及標準化病人會即時指正其錯誤，Natalie指不但使教學更深刻，也有助她訓練應變技巧。除此之外，過程中若溝通不當，也要即時應對標準化病人的情緒反應，讓她更留意該如何調整用字及語氣，讓病人信任治療師，更願意嘗試治療方案。「平日上課老師會提醒要語氣溫柔，但當一個真實的病人有情緒反應，你或者會驚慌，也要思考如何應對。老師無法逐個情景教你，要親身經歷過才能明白。」透過SPACE先接觸標準化病人，Natalie更能體會病人有機會出現的情緒反應，思考如何提供情緒支援。當遇上質疑自己、不願配合治療的病人時，也有心理準備該如何處理，心態更加強韌。
Natalie認為SPACE有助訓練其觀察力，導師曾提醒她要細心留意中風病人的步姿，她於實習期間便能活用所學。她形容課程猶如訓練其思維，將課堂所學的知識整合，造就一套更加完整的邏輯思維。面對不同類型的病人時，可全面觀察與評估，並因應其身體狀況即時調整治療方針。自信心、判斷能力、觀察力、溝通技巧同樣因著課程而有所提升。
提早認識行業減憂慮 學習應用課堂所學
即使暫未需要臨床實習，低年級生也有機提早走入行業，增加認知。理大物理治療學二年級生譚朗晴（Hannah）曾參與LEAP計劃，近距離觀察物理治療師的工作流程，學習其診症與治療技巧，現場更可即時提問。除此之外，在課堂上曾接觸的設備、手法治療技巧，也可看到物理治療師如何應用於治療病人之上。她坦言低年級生因缺乏充足認知，對未來實習、不確定的工作環境或感擔憂，LEAP正好提供機會讓他們與物理治療師交流，增加行業認知。「幫我準備將課堂所學的知識應用於臨床環境，同時建立信心。看到物理治療師如何與病人互動、制定治療方案，也可了解到時間管理與應變能力有多重要。」
（資料由客戶提供）