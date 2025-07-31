理大推動臨床教育　全面培訓知識經驗兼備之醫療專才

香港理工大學(理大)康復治療科學系日前首度舉辦「臨床教育會議」，邀請來自澳洲昆士蘭大學教授、臨床教育專家及本地業界醫療專才齊聚一堂，探討臨床教育的策略與未來發展方向。為培訓具備專業知識、臨床經驗、優秀溝通技巧的醫療專才，理大康復治療科學系特設多個課程與計劃，讓學生增加對行業的認知、提升個人專業水平，為投身實習前做好準備。當中包括加入模擬醫學元素，讓學生在高度還原的醫療環境中為模擬病人進行檢查、診斷與治療，加深學生對病人與醫療環境實況的了解，同時增强訓練硬知識、軟實力，有助提升學生的臨床思維能力，以應對病人的不同需求及作出準確的判斷，從而制定適切的治療方案。

攝影：黃寶瑩



理大康復治療科學系系主任彭耀宗教授指，臨床教學為康復治療科學系的重要一環。他期望可藉著是次教育會議，既向外國專家借鏡其推行臨床教學的經驗與策略，同時造就平台予醫療專才、學校教師、及臨床導師進行交流，不但可分享知識，更可共同商討如何因應科技發展與學生需求，從而制定更切合學生需求、貼近行業實況的臨床教學方案，以提升學習成效。出席會議的部分醫療專才更會成為負責學生實習的臨床導師，是次交流對其教學亦有幫助，可循科研成果了解如何沿用先進教學模式，如「翻轉教室」(Flipped Classroom)、融合人工智能(AI)教學等，同時向具經驗的專家請教；教育會議當日，理大康復治療科學系更與澳洲昆士蘭大學簽署成立「醫療專業教育研究聯合實驗室」，針對醫療專才培訓、教學科技及創新教學法等進行研究，共同優化臨床教學策略及績效。

推行2大重點臨床教學方案 同時著重擴闊國際視野

彭教授強調，物理治療及職業治療學生畢業後將會投身各個醫療環境，包括醫院、復康中心、特殊學校或地區康健中心等，甚至私人執業，故要成為合乎專業要求的治療師，臨床教學培訓與實戰經驗非常重要。有見及此，學系針對低年級（1、2年級生）及高年級（3、4年級生）分別推出「物理治療體驗式躍進計劃（LEAP）」及「模擬醫學臨床教育標準化培訓（SPACE）」，前者為低年級生提供至少八小時實習體驗，到訪理大康復治療診所觀察物理治療師的工作流程，如診斷與治療過程、如何與病患溝通等，期間同學除了觀察，更可向物理治療師提問、親身處理病人問卷等「收症」程序，體驗與病人的真實互動，增加對物理治療專業的了解。後者則為高年級生而設，透過模擬臨床環境、模擬診症的形式體驗真實工作流程，可練習觀察病人狀況、制定治療方式及應對病人的需求，為及後投入臨床實習做足準備。

除校內一系列的臨床教學方針，為擴闊學生的國際視野，理大康復治療科學系亦提供大量非本地實習機會，地點涵蓋多個國家或地區，除了中國內地多個城市如昆明、上海、無錫、南京、深圳、廣州，還有加拿大、澳洲、新加坡、韓國、菲律賓、台灣及泰國等，讓學生到非本地醫療機構作5至7星期的臨床實習，每年至少有1/ 3或以上之物理治療及職業治療學生可參與。而即使非海外實習，學系每年也會提供暑假短期海外交流活動，學生可到訪各國醫院或社區康復中心，觀察當地物理或職業治療師的工作，並與本科學生交流。彭教授期望可持續擴展海外實習版圖，讓學生展望國際，了解各個國家的醫療保健制度及服務。

理大康復治療科學系系主任彭耀宗教授指要成為合乎專業要求的治療師，臨床教學培訓與實戰經驗非常重要。

模擬診症高度還原實況 標準化病人訓練學生軟硬實力

臨床教學是醫療教育中極為重要的一環。稱職的治療師並非單靠專業知識，必須同時具備良好溝通技巧，才能了解病人所需，並透過與其他醫護人員的緊密合作，提升以病人為本的治療效果。理大康復治療科學系副系主任魏佩菁教授分享，模擬醫學臨床教育標準化培訓（SPACE）設有模擬診症環節，學生需為標準化病人進行檢查、診斷與治療。

標準化病人由受過培訓的人士飾演，事前會接獲相關病歷資訊，如中風、柏金遜症、抑鬱症、手術後及呼吸疾病等，病人會因應其病症框架作出適當的反應。打破以往由學生飾演病人並相互練習的傳統教學方式，通過與標準化病人的互動，更考驗學生如何與病人溝通， 如徵詢病人同意及詳細解釋治療方案，導師會從旁觀察程序正確與否，標準化病人亦會就學生的診斷與治療過程給予意見。彭教授補充：「以往學生互相練習，可能因為彼此熟悉，也熟知診斷流程，學生會假定病人同意、互相協助診斷過程、進行手法治療等。透過標準化病人的情景教學，學生猶如真正接觸一位病人，問題清晰與否、病人的即時反應，都要即場處理。」不止程序對錯，與病人溝通的語氣、提問技巧，甚至如何安撫其情緒波動，都能學到。

除了標準化病人，課程另有設立模擬病房，高度還原醫院病房及重症監護的環境，交由學生負責為模擬病人作出合適的檢查、診斷並制定恰當的治療。按情景設定，病人身上或插滿喉管，另有儀器實時顯示其身體指數。導師會隔空觀察，並因應學生的表現而調校模擬病人的維生指數，如心跳、血氧、血壓等，以考驗學生的臨場反應。魏教授指理大自2014年起，開創物理治療教學先河，逐步將模擬醫學概念及設備加入在物理治療的課程中，並與時並進，不斷改進以因應學生在學習上的需要。所有參與SPACE的學生均認為課程有助他們為臨床實習作準備，減輕緊張感，更增強自信心。未來理大康復治療科學系將融入擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、人工智能(AI) 等科技於教學，持續優化臨床教學方針，培育貼近行業與社會復康需求的稱職物理治療及職業治療師。

理大康復治療科學系副系主任魏佩菁教授分享，模擬醫學臨床教育標準化培訓（SPACE）設有模擬診症環節，同學需為標準化病人進行檢查、診斷與治療。

兩位教授同樣期望透過臨床教學，可培訓擁有獨立思考能力、良好溝通技巧，同時具備具前瞻性的全球視野的學生，在瞬息萬變的醫療科技世代持續增進專業知識。為病人設定治療方案時要以實證為本，反覆思考，因應各種狀況與需要而作出彈性調整。

了解病人需求及情緒因由 建立臨床思維增實習信心

理大物理治療學三年級生馮鎧淇（Natalie）曾參與SPACE課程，當時即將投入腦神經科實習的她，於模擬診症時獲分配有中風病歷的標準化病人。她憶述診症時僅得約20分鐘了解病歷，與醫院診症時間相若，期間需思考診斷方式、治療方向等。至會診時發覺病人左邊身肌肉甚差，走路需二人攙扶。她指平日課堂由同學飾演中風病人，為免受傷大家都會留力，惟當面對標準化病人，方知道要扶起中風病人並不容易。「第一次經歷病人完全依賴我（扶著）走，那種無法發力的狀況好真實，我扶不穩他真的會跌倒。我要思考如何運用力氣、為他轉移重心，提起他的褲頭助他步行等。到之後出去實習，面對需要我扶的中風病人，心情上會定一些，也不容易慌張，因為我曾經學過。」

理大物理治療學三年級生馮鎧淇認為模擬醫學臨床教育標準化培訓（SPACE）有助整合將課堂知識，訓練更完整的邏輯思維，有助診症與制定治療方案。

於診斷及治療期間，導師及標準化病人會即時指正其錯誤，Natalie指不但使教學更深刻，也有助她訓練應變技巧。除此之外，過程中若溝通不當，也要即時應對標準化病人的情緒反應，讓她更留意該如何調整用字及語氣，讓病人信任治療師，更願意嘗試治療方案。「平日上課老師會提醒要語氣溫柔，但當一個真實的病人有情緒反應，你或者會驚慌，也要思考如何應對。老師無法逐個情景教你，要親身經歷過才能明白。」透過SPACE先接觸標準化病人，Natalie更能體會病人有機會出現的情緒反應，思考如何提供情緒支援。當遇上質疑自己、不願配合治療的病人時，也有心理準備該如何處理，心態更加強韌。

Natalie認為SPACE有助訓練其觀察力，導師曾提醒她要細心留意中風病人的步姿，她於實習期間便能活用所學。她形容課程猶如訓練其思維，將課堂所學的知識整合，造就一套更加完整的邏輯思維。面對不同類型的病人時，可全面觀察與評估，並因應其身體狀況即時調整治療方針。自信心、判斷能力、觀察力、溝通技巧同樣因著課程而有所提升。

提早認識行業減憂慮 學習應用課堂所學

即使暫未需要臨床實習，低年級生也有機提早走入行業，增加認知。理大物理治療學二年級生譚朗晴（Hannah）曾參與LEAP計劃，近距離觀察物理治療師的工作流程，學習其診症與治療技巧，現場更可即時提問。除此之外，在課堂上曾接觸的設備、手法治療技巧，也可看到物理治療師如何應用於治療病人之上。她坦言低年級生因缺乏充足認知，對未來實習、不確定的工作環境或感擔憂，LEAP正好提供機會讓他們與物理治療師交流，增加行業認知。「幫我準備將課堂所學的知識應用於臨床環境，同時建立信心。看到物理治療師如何與病人互動、制定治療方案，也可了解到時間管理與應變能力有多重要。」

理大物理治療學二年級生譚朗晴指，LEAP計劃有助低年級生增進行業認知，深入了解診斷、治療過程，反思該如何應用課堂所學。

（資料由客戶提供）