從生活痛點到城市革新　THEi 高科院以產學研用落地前沿科技

大眾常認為，人工智能（AI）、智慧感知、新能源科技、機器人技術都是遙遠的實驗室技術、網絡上的前沿概念，與日常民生、城市生活、本地產業發展毫無關聯。但事實上，真正有價值的創新科技，從來不是為了追求技術炫技，而是為了解決生活的不便、破解城市的發展難題、推動產業進化。在香港高密度、高效率、高標準的智慧城市發展進程中，香港高等教育科技學院（THEi 高科院）研究團隊，一直秉持「創科落地」的理念，深耕前沿科技領域，推動跨域技術融合，透過一場涵蓋AI技術、數據科學、流動能源、智能工業、人形機器人的跨域科技研討會暨成果發佈會，完整展示從底層技術、場景優化、產品落地到產業賦能以及未來佈局的全鏈路科研能力，讓大眾分享THEi 高科院的創科實力與育人擔當。



THEi 高科院校長劉建德教授劉建德教授為是次活動致歡迎辭。

THEi 高科院校長劉建德教授（中）與副校長（學術）曾偉基教授（左三）向多位出席活動並分享見解的嘉賓致送紀念品，包括曹鵬博士（左一）、楚永彥先生（左二）、楊創教授（右三）、蘇耔翺先生（右二）及吳豔教授（右一）。

是次活動的五大核心議題環環相扣、層層遞進，從民生隱私安全、AI技術優化、城市能源革新、產業場景應用到未來科技發展，徹底打破「學術與產業脫節、科技與生活割裂」的行業困境，完美詮釋THEi 高科院「產學研用」一體化的核心發展理念。

AI落地解決隱私疑慮 實時偵測無須攝影人像、不用真實民生數據

THEi 高科院團隊成員南京楚航科技股份有限公司創辦人兼首席執行官楚永彥先生講解「AI+毫米波雷達」技術研究，打造隱私優先的智慧感知替代方案。不同於傳統影像監測，該技術無需拍攝任何個人畫面，僅通過精密雷達數據完成人員、物體、動態的實時偵測，既能為城市提供高效的智慧管理服務，又能全方位保障市民隱私安全，為香港智慧城市的安全、合規、普及化發展築牢最核心的技術底層，展現團隊立足民生、前瞻佈局的科研視野。

是次活動有來自不同界別的嘉賓出席，一同探討產學研及前沿科技落地。

解決了技術安全問題後，AI落地的第二大難題便是數據困境。業界普遍存在「無數據難訓練、有數據不敢用」的尷尬局面，真實民生數據包含大量個人隱私資訊，無法用於大規模商用模型訓練，導致眾多AI技術只能停留在實驗室，無法適配真實生活場景。THEi 高科院研究團隊成員沛岱（寧波）汽車技術有限公司董事長兼首席執行官曹鵬博士突破行業瓶頸，深耕真實合成數據技術，以香港真實城市場景、民生行為、生活規律為基底，透過AI模型訓練和演算生成高仿真、零隱私、可商用的安全合成數據。這項技術完美承接了物理仿真建模的優勢，讓AI模型可以自動訓練、持續優化，徹底解決AI合成數據物理性不強、AI技術不精準、不落地、不實用的問題，讓AI真正走進生活、服務生活，也為後續機器人研發積累了紮實的數據與技術基礎。

技術突破催生移動充電機器人 解決電動車充電難痛點

THEi 高科院客座副教授、環電嘉新能源科技有限公司創辦人兼首席執行官吳豔教授表示，POWERMAN有助推進香港電動化、智慧化。

底層技術的全面突破，最終催生了改變香港城市新能源格局的重磅成果—— THEi 高科院研究團隊與中國內地企業共同參與研發專為香港高密度城市量身定制的移動充電機器人POWERMAN。THEi 高科院客座副教授、環電嘉新能源科技有限公司創辦人兼首席執行官吳豔教授表示，香港地少人多、公共空間珍貴、電動車數量持續增長，傳統固定充電樁佔用空間、數量不足的問題日趨嚴重，市民出行充電難、成為制約香港電動化、智慧化發展的關鍵痛點。

該產品完全基於香港城市環境而設，在高密度樓宇、複雜商場園區場景均可使用，徹底顛覆傳統「車找電」的被動模式，開啟「電找車」的智慧新時代，重構AI時代香港城市新能源基礎設施。

POWERMAN 是為香港度身訂造的移動充電解決方案，有助解決充電樁需要在固定地方充電及數量不足的問題。

本次研討會深入闡述流動新能源在香港智能工業的實踐應用，海獅控股集團有限公司董事總經理蘇耔翺先生證明移動充電技術可廣泛應用於工廠無人設備持續供能、智慧園區運營、城市公共服務、商業場景能源配套等領域，實現從「單一民生產品」到「全行業產業賦能」的升級，助力香港實現工業智能化及城市智慧化。

即場示範人形機器人 展現THEi 高科院前瞻科研佈局

江蘇雲幕智造科技有限公司VLA研究負責人楊創教授（中）與團隊在現場展示了兩款人形機器人，圖中左方的「多功能人型機器人『小白』」可以透過佩戴裝置以進行遙控操作。

江蘇雲幕智造科技有限公司VLA研究負責人楊創教授（中）與團隊在現場展示了兩款人形機器人，圖中左方為「全狀態仿人機器人『小迪』」，右方為「多功能人型機器人『小白』」。

團隊成員江蘇雲幕智造科技有限公司VLA研究負責人楊創教授更帶來的人形機器人技術分享與互動演示，更展現了院校前瞻的科研佈局。作為AI、新能源、智能感知技術的終極發展方向，人形機器人依託本次發佈的全鏈路技術體系，實現更智能、更靈活、更貼合場景的互動服務，印證THEi 高科院能緊跟國際前沿，持續引領本地創科產業發展趨勢。

THEi 高科院的核心優勢在於產學研用深度閉環及雙向賦能，為電動汽車設計及技術（榮譽）工學士課程搭建頂級實戰科研平台。讓學生跳出課本理論，了解前沿科研項目、接觸商用級落地場景，培養真正適配香港創科產業、國家新能源發展需求的高端工科人才。

THEi 高科院舉辦是次活動亦為業界人士提供了寶貴的交流機會。

科技的終極意義，是服務生活、賦能城市、引領未來。從保障隱私的智慧感知、貼合實戰的AI數據技術，到落地惠民的移動充電機器人、賦能產業的流動新能源、前瞻佈局的人形機器人，THEi 高科院始終以「立足香港、對接大灣區、貫徹應科、培育人才」為核心，持續推動科研成果從實驗室走向市場、從技術概念變為城市實力。