AI時代設計界如何突圍？方大設計學系校友：設計思維與情感難取代

生成式人工智能席捲全球，徹底顛覆並重塑了各行各業的格局。當人人都能輕易生成圖片，設計業無疑首當其衝，然而設計的本質不止於美感，其核心價值更在於作品的獨特性、創意、呈現手法以及設計師的視野。



明愛白英奇專業學校於2025年正式成為聖方濟各大學（方大）學院之一，其設計學系多年來培育具啟發創新思維的專才成為業界菁英，4位投身時裝設計、平面設計、室內設計及電影後期製作的畢業生均認為，方大設計學系課程著重理論與實踐的結合，並強調實戰經驗，為學生提供大量海外交流及與業界合作的機會，培養學生設計思維，透過作品傳遞感情和解決問題這些AI無法取代的能力和特質。



香港知名時裝設計師及時裝品牌「新裝如初」（Classics Anew）創辦人林春菊（Janko）畢業於方大設計學系時裝設計學副學士課程，多年來致力於現代華服設計。

時裝設計師林春菊：方大着重啟發創意思維

香港知名時裝設計師及時裝品牌「新裝如初」（Classics Anew）創辦人林春菊（Janko）畢業於方大設計學系時裝設計學副學士課程，多年來致力於現代華服設計，以「舊袍新造」及環保理念聞名，並曾於無綫電視（TVB）擔任服裝設計師。

回顧校園時光，林春菊表示，學校是她設計旅程的起點，接觸到繪畫、室內設計、時裝等所有設計範疇，「你好像開啟眼睛，所有關於設計的東西你都可以一次在學校碰過了，你就再去找定位的方向，證明設計都是適合我的」。

她特別指出，方大設計學系出名「捱得、打得」，老師給予足夠訓練與鞭策，在校時她積極爭取時裝展覽的機會，這些經歷都為她打下堅實的設計基礎，對她後來創業有很大幫助。

談及現時生成式人工智能大行其道，人人都可以成為「設計師」，林春菊認為方大設計學系課程最重要的是啟發學生創意思維、設計思維，以及「解決所有你看不到要解決的問題」的能力，而這些正正是AI無法取代的。

INCUBASE Studio創辦人葉宜昌：AI不能傳遞作品感情

INCUBASE Studio創辦人兼行政總裁葉宜昌（Sion Yip）入行設計界20年，他是方大設計學系平面設計課程畢業生，他一直銘記校內老師教育學生對設計的想法與堅持，培養出堅守核心價值及將作品做到最好的心態。

AI除了無法取代設計師的視野和創意，亦無法透過作品傳遞感情。

INCUBASE Studio創辦人兼行政總裁葉宜昌（Sion Yip）是方大設計學系平面設計課程畢業生，從事設計界20年，曾策展超過200個項目，其中包括國際級動漫IP《海賊王》、《名偵探柯南》等。他認為面對新科技，設計師要學會的是怎麼轉化和應用AI，但作品仍須依賴活生生的設計師去傳遞感情，這種視野與作品呈現方式都是AI不能取代。

他分享稱，自己一直銘記方大設計學系老師的教導，認為老師所教導的不局限於技術層面，亦將他們對設計的想法與堅持，培養學生堅守核心價值及將作品做到最好的心態植入學生心坎中。

他鼓勵有志讀設計的學生報讀方大設計學系，因為學系會「培育你心裡的那顆種子， 變成一個可以保留給養分 ，你未來人生裡面的一個里程碑」。他特別提到，在學時互聯網並不發達，當時學系已不時與業界合作及海外交流的機會，助學生拓闊視野。

室內設計師曾艾洛：方大提供考察機會擴視野

入行室內設計超過10年的曾艾洛（Aylok）畢業於方大設計學系室內建築設計課程，他提到當年學校提供去內地及海外考察的機會，擴闊了國際視野。

方大設計學系室內建築設計課程畢業生曾艾洛（Aylok）從事室內設計超過10年，曾榮獲MUSE 同 DNA Paris 等國際設計獎項。他分享稱，當年學校給予很多機會，安排學生接觸行內大師，去內地廠房去了解行業生產線，亦協助他申請政府獎學金，令他有機會前往歐洲西班牙、日本考察，擴闊國際視野，啟發創作思維。

曾艾洛說，「方大有一個好處，就是可以擺很多資源給學生去培育你，還有會幫你找客戶」。他猶記得畢業那年，老師動用人脈幫忙牽線與業界合作，令他由衷感激，而且方大讀書的氛圍令他養成事前準備好再去建構的習慣。

他憶述在校時老師說過的一句話，「導師只不過是開啟了一對門，你進到門，有多少東西是你決定的」，老師負責引導，學生則須具備深入挖掘行業知識的責任。

曾艾洛表示，方大讀書的氛圍令他養成事前準備好再去建構的習慣，老師負責引導，學生則須具備深入挖掘行業知識的責任。

電影後期製作統籌林振華：方大重視實踐操作

任職電影後期製作統籌的林振華（On Lam）擁有10多年的電影製作經驗，在方大獎學金計劃幫助下重返校園進修，修讀設計學系電影與媒體製作高級文憑並順利畢業。

方大設計學系十分重視與業界之間的連繫，為學生提供實戰機會，為將來就業做好準備。

任職電影後期製作統籌的林振華（On Lam）是方大設計學系電影與媒體製作高級文憑畢業生，當年透過「Learn While Working」獎學金計劃以成年在職人士身份進修於2022年順利畢業，曾參與過《明日戰記》、《金手指》、《媽媽的神奇小子》等電影影製作。

林振華表示，方大給予學生自由度和創作空間，充分發揮創意，注重理論基礎的同時，非常重視實踐操作，加上有課程主任兼業界資深製作人陳樹幟（幟神）的指導，為學生帶來寶貴的實戰經驗，這些技能都為日後拍攝不同類型電影、打造引人入勝的故事帶來幫助。

林振華表示，方大給予學生自由度和創作空間，充分發揮創意，注重理論基礎的同時，非常重視實踐操作。

方大設計學系結合理論實踐 助學生發揮所長

面對生成式AI急速發展，有志投身設計業的莘莘學子毋須懼怕被AI洪流掩蓋與淘汰，培養個人創新思維，創作出具獨特性的作品是AI無法取替的優勢。方大設計學系除傳授基礎知識，更匯聚豐富的業界人脈及交流機會，為學生在學期間建立合作橋樑，拓闊視野、累積實戰經驗，老師的提點與指導亦是不可多得的寶貴資源，讓學生畢業後能在各領域上發揮所長。

課程現正招生，查詢及詳情:

網址: https://www.sfu.edu.hk/

電話 : 37024388

關於聖方濟各大學

聖方濟各大學（方大）前身為明愛專上學院，創校時期為明愛徐誠斌書院，擁有逾 40 年辦學歷史。方大於 2024 年正式獲授大學名銜，並於同年成為應用科學大學（應科大）。

作為香港應科大的先驅，方大結合理論與實踐，提供逾40個不同程度的課程，包括學士及碩士學位。課程涵蓋健康科學、社會科學、人文及語言、科技及商業管理等專業領域，致力培育新一代人才，兼備專業知識及終身學習精神。