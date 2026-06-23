THEi高科院辦應用科學工作坊　近50位中學校長老師體驗多元發展

香港中文中學聯會（中中聯會）與應用科學大學聯盟（應科大聯盟）早前簽署合作備忘錄，藉此一起推動應用科學大學（應科大）和職業專才教育在香港的長遠發展。其中包括強化中學與高等教育界別的連繫，提升應用科學教育在中學階段的認知。作為應科大聯盟的附屬成員之一，香港高等教育科技學院（THEi高科院）與中中聯會舉辦「校長也上課 ‧ 應用科學一日速成班@THEi 高科院」，率領一眾校長及老師參觀THEi高科院並參與體驗工作坊，讓學界了解應用科學院校是與時俱進的新銳賽道，是目標明確的首選。



THEi 高科院正積極朝著升格成為應科大推進，為讓中學校長及老師親身體驗應用科學教育如何把高中推行的 STEAM 跨學科應用，銜接並延伸至高等教育，同時為學生打開更多元的職涯跑道，THEi高科院特別邀請近50位校長及老師到校參觀，並精心策劃兩大體驗工作坊。活動期間，校長及老師們分為四組，先了解院校的「七大學術領域」，其後再走入實驗室、工作室及教學空間，近距離感受「以實戰帶動學習」的教與學模式。

校長親見院校設施切合行業最新需求 培育學生實務技能

活動中，校長及老師們走進「百草流坊」中藥藥劑實驗室及健康科學實驗室，親身了解「非入侵性乳房血流健康檢測技術」如何結合科研與臨床應用，並即場品嚐「麥椰花海葡萄餅」與「氣泡涼茶」。

校長及老師們亦參觀了由THEi 高科院設立的「環境及自然保育基金資助 氫能源教育及人才培訓中心」。 香港道教聯合會圓玄學院第一中學簡偉鴻校長表示，透過大半天的活動，親身體驗THEi 高科院教學與實踐並重的新模式，認為十分值得同學一試，有助拓展多元出路。另外，香港道教聯合會青松中學蔡子良校長更鼓勵同學了解自己的興趣與強項，把興趣化為專業，為日後升學及職涯作更清晰規劃，有助日後無縫接軌職場。

一眾校長及老師亦到訪伍絜宜樹藝教育及研究中心，該中心是本港首個設於大專院校內的室內樹藝教育及研究設施，館內設有一棵高約 10 米的人工樹，採用逾 50 米鋼材及珍稀龍腦香科山樟木原木建造而成。THEi 高科院團隊在設計時兼顧建築美學與結構安全，並考慮攀爬體驗的真實感受，確保人工樹符合本港建築及施工法規。

該中心配備園藝樹藝AR/VR學習設備和安全裝置。校長及老師們親身體驗，模擬鋸樹動作，深入了解「園藝樹藝及園境管理」課程的全方位實訓資源。他們亦見證 THEi高科院在培育本地樹藝師、樹木風險評估員等人才的貢獻，為市民安全及城市樹木管理的可持續發展出一分力。

為了讓校長及老師們有更深刻的體驗，THEi高科院特意安排兩大專屬工作坊。於「運動治療x AI智能科創」工作坊中，老師團隊親身示範核心運動治療及按摩專業手法，並實景展示AI模型如何融入日常運動訓練及康復訓練。同場亦設有運動損傷預防評估、矯正動作教學，亦有AI運動表現分析及康復指導實地體驗，讓校長及老師們更全面了解運動健康科技的實際應用，以及此專業在體育產業的價值與貢獻。

另一個工作坊「軟膳知味．營養有方」則聚焦廚藝與營養科學的跨學科協作，帶領參加者以新鮮食材親手製作「照護食」（軟餐），讓有吞嚥困難的長者也與家人安心同桌用餐，重拾吃飯的溫度與儀式感，為銀髮一族注入滿滿的尊嚴與生活質感。

校長及老師們在參觀軟硬度檢測過程中，親身體驗攪拌、倒模及品嚐軟餐，更深刻感受到現代餐飲專業如何回應高齡社會的需要。這些緊貼社會與業界的課程，既反映 THEi 高科院會因應時代發展調整課程方向，亦讓中學校長看到，應用科學教育是一條兼備學術與實戰的升學跑道。

了解更多：https://thei.edu.hk/tc/

(資料及相片由客戶提供)