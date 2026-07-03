理大承辦「三創賽」首屆香港選拔賽　推動創科發展

科技進步為人們生活帶來便利，成長於科研世代的學生們更是持續探索知識，以創新推動技術突破。惟即使技術日新月異，要讓科學知識擺脫坐而論道，實際應用到生活上，有賴人們的創意與對市場的洞察力。香港理工大學（理大）承辦「第十六屆全國大學生電子商務『創新、創意及創業』挑戰賽」（三創賽）首屆香港特別行政區選拔賽，為三創賽正式落戶香港締造美好的開始，吸引眾多跨地域、跨院校、跨學科團隊參與。賽事旨在鼓勵本地大專生突破院校、地域、文化與學科界限，激發大學生創業潛能，培養創新意識與實戰能力，同時促進香港創科發展。



學生自製AI短劇推廣健康食品

現代人手機不離手，短劇、短片成了普遍人的日常娛樂，即使在公共交通上也能作為短暫的消遣。來自香港理工大學的團隊「梨想四健客」，為他們的指導老師理大食品科學及營養學系助理教授（研究）常金輝博士的專利產品「Akkmore高效益生元健康食品」，借助網絡影片製造話題，以達致營銷宣傳效果。團隊發現，人們對市面上的健康產品原理了解不深，於是決定製作具資訊性的短劇動畫，通過社交平台如微信視頻號，告訴大眾產品中所用技術對人體的好處，藉此推廣Akkmore的曲奇產品，拓展至香港甚至內地市場。

「梨想四健客」最終在三創賽上獲得實戰賽最佳創業獎。團隊表示，三創賽是國內具影響力的比賽，這賽事讓他們接觸到更大的市場，激發他們構思如何把產業拓展至內地。目前該項目已落戶至理大晉江技術創新研究院，相信可通過研究院的網絡與資源，接觸更多投資者與客戶，開拓更大的市場及商機。團隊未來會繼續以創新構思與想法推廣常金輝博士的其他專利產品，通過優質食品提升大眾的健康。

學生團隊研沙遊治療引入智能系統 以AI分析兒童壓力

團隊「港創知行」在常規賽獲得一等獎，他們在兒童沙遊治療課程中引入智能系統，提供「星心點燈 — 譜系孤獨症兒童沙盤療癒服務」。團隊首先透過自主研發的量表，對兒童社交溝通能力、情緒反應等範疇進行評估，透過智能評估與方法推薦系統，採集兒童注意力、行為和壓力等方面的資訊，再由AI綜合分析，為治療師推薦適合孩子的沙盤課程方案；再透過雙沙互動增強系統，根據兒童的情緒和壓力狀態，自動調整燈光、自然場景及沙盤環境，提供及時的相應反饋，以降低兒童的緊張和抗拒感，提升他們在課程中的配合度與互動意願。

團隊表示，比賽能有助他們實踐初步創業想法，讓他們能夠把課本上學到的知識應用於實際項目中，使他們對創業有更深刻的了解。「我們曾以為只要我們的項目好，就會有人買，但事實並不是這樣。現時我們的沙盤服務系統，還有課程都是由團隊的五個同學一起出資，以免費的方式進行推廣，得到了很家長和學生的信任。」這次比賽的經驗，讓他們發現創業不是一件簡單的事，團隊相信，是次得獎能讓更多人看到他們的項目，期望能走出香港，並獲得更多公司投資。

學生團隊推智能養老方案 助緩人口老齡化需求

成員來自理大、多倫多大學、香港科技大學、嶺南大學的隊伍「giveme_5」獲國際賽二等獎，他們的得獎項目為「SilverLink」 智能養老解決方案平台。隊員親歷家中老人生病，家人卻因為上班難以全心照顧，因此啟發他們構思出智能化一站式養老服務。是次比賽建立契機，團隊聯繫上初中舊同學組隊參賽，各隊員利用各自升學路上的人脈，包括在國際學校結識、來自世界各地的同學，經過調研後，他們看準日本人口急劇老齡化的社會問題，推出三種協助居於不同環境的老人的養老服務方案，包裝基礎安全、居家照護及機構協同包。

當長者選購項目後，團隊會按照不同方案的服務，例如派人上門安裝智能跌倒警報器、緊急呼叫器，專護獨居長者的安全；或是安排智能陪伴機器人，照料與子女分隔兩地的長者等。當緊急情況發生，在地服務商隨即會通知家人或召喚救護車，家屬在外地也能通過手機程序隨時看到長者的活動狀態。對於機構客戶，團隊則提供統一管理後台，方便工作人員監察院舍所有長者的護理紀錄等。團隊認為，透過比賽不僅能讓他們聯繫來自世界各地不同院校的學生，提供交流機會，當中不同文化產生碰撞與交融，讓他們從中獲得新的想法；也加深他們對外國市場的了解，讓他們可以實踐所學到的商業知識。

理大於6月12日舉行三創賽首屆香港特別行政區選拔賽頒獎典禮，12支精英隊伍共奪得12個獎項，有望晉身全國總決賽。理大協理副校長（知識轉移）董澄教授在頒獎典禮上致辭時表示：「理大十分榮幸成為『三創賽』首屆香港賽事的唯一承辦機構。我們一直致力促進科研成果落地轉化、造福社會。」董澄續指，賽事為青年提供平台，激發其創新創業潛能。目前理大已在中國內地多個城市，建立了15所技術創新研究院及研究中心，他鼓勵獲獎團隊善用理大龐大的創科網絡、孵化支援及市場資源，積極融入國家發展大局，開拓內地市場，將創新成果轉化為推動社會發展的實際力量。

來自西安交通大學的三創賽競賽組織委員會主席李琪教授亦肯定理大承辦香港賽事的努力。他於致辭時表示：「今年全國共有34個省、市、自治區和特別行政區參賽，其中香港特別行政區首次組團參加。我們特別感謝理大的領導、教師和同學們的大力支持和協助，為香港出力、為祖國添彩。」

參賽隊伍各展獨特想法

除了得獎隊伍，賽事還有不少其他優秀的項目作品，緊貼社會各種需求，例如理大隊伍「BP通」研發出融合DeepSeek V3和Qwen3的大模型，可以進行AI輔助寫作、流程指引及經費管理功能的智創引擎，協助高校與大學生進行創新創業訓練。「BP通」隊長胡喬楚在參賽前，亦曾參加由理大與廣東工業大學合作開展的「粵港澳大灣區沉浸式體驗項目」，該課程旨在養促進兩地人才交流、創業合作項目落地。透過課程與比賽，兩地學生的創業合作專案未來得以更順暢地在粵港澳落地孵化，並獲得開拓社會網絡的機會，有助他們日後的創業發展。

參賽隊伍展現出大學生的創意、應用創新科技，包括AI的能力和對各種社會議題的關注。

「三創賽」港選拔賽促進本地創科生態發展

國家級三創賽去年正式落戶香港，冀匯聚創新意念，激發創業潛能。三創賽競組委將於本月完成所有省級賽事後，公布晉級全國總決賽的隊伍名單。

了解更多：https://www.polyu.edu.hk/kteo/competitions-and-events/3chuang/?sc_lang=tc

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