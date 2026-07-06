講教育｜選科致勝策略：評估能力計算風險　智選隱陣課程

作者：時美真博士

面對電台聽眾或同學查詢升學就業問題時，我其實是應該無法作答。因為基本上，這是一個需要經過資料分析才可以答得準確的問題。但事實上，大部分的資料都會欠奉。包括對發問者的個人資料及：最重要的…沒有一個可以判斷將來各行業走勢的水晶球。

在準確性無法掌握之下，我會進行另外一個補救方法，這就是將風險管理調高，將出錯的機會減低。



（作者提供）

以下是經常會發生誤會，帶來錯誤答案的情況：

選科應重視能力大於興趣

1. 單憑興趣選讀課程的後果：

可以進入一個課程，看的是公開試成績。而完成一個課程，最重要的還是成績達標。這期間都沒有用到興趣作任何的考量。當然可以勉強說，沒有興趣也可能不會唸得好。但這也不絕對。每個人的能力，基本上與興趣並不直接掛鉤。

無論攻讀任何課程，最後都免不了作為入行、就業賺錢的敲門磚。但很多時喜歡或有能力去攻讀一個課程，與將來是否喜歡在行內大多數職位上的就業，很多時也不完全掛鉤。舉例說：攻讀銀行學的，如果選擇在銀行就業，則工作表現可能還包括人際關係、推銷技巧等。所以選課程之前，更重要的是要先瞭解一下將來畢業後可以選擇的職位範圍及自己是否適合這些職位。

所以基本上我並不推薦用興趣作為選擇課程的主要考量。

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留意熱門課程巿場供求

2. 股票專家經常說當眾街坊都在談股票的時候，這便是要離場的警號。所以當太多人同時湧入同一類課程，加上又有大量提供該課程的院校時，這亦應該是紅燈亮起的時刻！能否入到某一個行業，經驗、能力當然重要，但更重要的是供求的平衡。物理治療是非常吃香的專業，但這職位有限的行業，一旦提供課程的院校、學位倍增時，後果會是畢業生有可能不獲高薪的醫管局聘用。

下一個我覺得要小心的課程，便是護理行業。政府強調需求仍在，包括有新開醫療服務或其他擴建等。但現時學額倍、倍、倍增。即使以後沒有畢業等於失業的情況，也可以想像畢業即可入行的風光日子可能不再。以往學生有機會去選機構，但將來可能是機構有大量學生可供挑選。

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選大路課程有就業保障

3. 如果沒有一個水晶球看那些行業有前景，又太大熱的又未必敢追捧，那麼應如何選課程？基本上，在學士學位方面，我會走比較大路的方向。舉例說：AI今年是大熱；應該還會高燒一大段時間。但我怕今年AI當紅，但明、後年忽然間出了一個AAI或者IA，那麼唸AI的便會變成落伍的標記。所以在學士學位程度上，我還是比較有安全感、信心去選有專業認可、文、理、工、電腦、商業，那些比較傳統的「大路」課程。如果畢業後覺得自己還有餘力，也可以再唸一個碩士專門一下自己。（升學、就業選擇之一）

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

