VTC畢業生創業夢成真　成立初創研發AI行山APP　獲資助進駐科學園

兩位「90後」香港專業教育學院（VTC）資訊科技學科畢業生馬寶軒與黃積安，憑藉在學時期的創業構想，成功創立初創公司「417 Technology Limited」，並於其後進駐香港科學園。他們研發的旗艦智能行山應用程式（App）「SmartHike醒爬」現已正式推出，供公眾免費下載使用。



這對拍檔研發的旗艦智能行山應用程式（App）「SmartHike醒爬」現已正式推出，供公眾免費下載使用。（VTC提供）

開發智能行山App 以科技提升行山體驗

這款「SmartHike醒爬」App，主打4大提升行山體驗的實用功能。在導航方面，系統會根據用戶當前位置，自動推薦熱門行山路線；用戶開啟App後，手機鏡頭便會同步啟動，運用AR技術在手機螢幕中即時顯示與真實環境對應的導航指引，協助辨認方向以減低迷路風險。

當用戶開啟「AR實景引路」功能後，手機鏡頭便會啟動，運用AR技術在手機螢幕中即時顯示與真實環境對應的導航指引。（VTC提供）

應用程式會運用AI分析前方路況，針對濕滑地面或斜坡等路面情況作出即時提示，提升行山安全。此外，程式亦具備健康數據追蹤功能，可自動記錄步速、距離及卡路里消耗。

App融入「AI安全提示」，能即時分析前方如濕滑地面或斜坡等路況並發出警示。（VTC職業訓練局官網圖片）

反覆實地測試 邀請不同行山經驗者使用

研發團隊指出，由於「SmartHike醒爬」結合了AR和AI技術，必須在戶外環境做到精準定位與即時數據分析，技術要求極高。二人為此花費了大量時間在山徑中反覆實地測試與調整，藉此收集數據訓練AI辨識路況，令系統更準確。

兩位創辦人在山徑中反覆實地測試與調整，藉此收集數據訓練AI辨識路況。（VTC提供）

為收集真實用戶意見，他們與機構合作邀請不同年齡層和行山經驗的用戶試用，反應正面。其中有參與測試的行山新手分享使用應用程式時能清晰掌握路線和安全提示，令他更有信心及興趣探索行山路線。

在VTC啟發創業夢 參賽累積經驗

馬寶軒與黃積安分別畢業於VTC軟件工程高級文憑課程，以及人工智能及手機軟件開發高級文憑課程。2人在讀期間拍檔參與多項創科比賽，在老師的指導下屢獲佳績。透過比賽中的創作與實踐經驗，他們逐漸萌生創業念頭，創立了「417 Technology Limited」。

二人在讀期間拍檔參與多項創科比賽，在老師的指導屢獲佳績。（VTC職業訓練局官網圖片）

公司名字源自編號417的課室，他們很多想法都是在那裡誕生，在準備不同比賽的過程中，亦經常在417課室討論和反覆測試，正是這個空間孕育了他們的創業構想。2人畢業後創立公司著手研發產品，同時亦分別升讀理工大學和科技大學。直至2年前，他們憑藉在創科比賽中的優異成績，成功進駐香港科學園並獲得資助，為公司發展奠下穩固的基礎，全心投入創業。

開發多元產品 拓展智慧生活與教育應用

公司目前正以多元發展策略拓展業務，將科技融入不同生活場景，包括開發城市散步App，利用AI技術根據即時天氣及交通狀況，為市民生成個人化的步行路線。

該公司目前正以多元發展策略拓展業務，將科技融入不同生活場景與教育領域。（VTC職業訓練局官網圖片）

同時，他們亦積極進軍科技教育領域，包括設計創科課程與教材，開發編程教育平台，以及開設生成式AI相片與3D模型設計課程，致力推動下一代的數碼能力發展。