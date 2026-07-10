掌握紀律部隊遴選要訣　港專DAE助你全力備戰紀律部隊

紀律部隊肩負除暴安良與救災扶危的重責，這份強烈的使命感吸引不少年輕人立志投身其中。為此，港專特別開辦一系列全方位DAE應用教育文憑【紀律部隊】課程，包括「學警預備訓練」課程、「入境及海關人員備考訓練」課程、「消防及救護備考訓練」課程，以及涵蓋各部門的綜合「紀律部隊」課程。透過與多個政府部門緊密合作，港專致力為學生提供適切的實戰與面試培訓，助畢業學員跨越門檻，為投身紀律部隊做好最佳準備。



港專DAE應用教育文憑資歷獲政府認可，學員成功修畢課程後，其學歷等同 DSE 5科第2級成績（包括中國語文及英國語文）。畢業生既可選擇升讀高級文憑課程，亦符合投考紀律部隊及部分公務員文書職位的資格，為應屆考生提供理想的多元出路。多年以來，港專開辦的【紀律部隊】課程深受歡迎，報讀人數連年上升。憑藉高水平的教學質量，畢業生投考成功率高，更在多個紀律部隊訓練學院中屢獲嘉許殊榮，港專的教學水平備受社會各界肯定。

全方位部署投考路

港專致力為有志投身紀律部隊的學生提供最專業的培訓，開辦4大【紀律部隊】選修群組。課程不僅涵蓋各部隊的專業知識，更提供面試實戰部署。作為香港警察學院的指定合作院校之一，港專DAE【學警預備訓練】課程為學員提供「無縫銜接」的投考路徑；只要成功通過甄選，港專學員即會被安排到黃竹坑「香港警察學院」修讀3個指定選修科目，並由資深警隊教官親自授課，緊貼學警和前線警務人員的實際需求。警隊將於課程期間同步為學員進行警員遴選。通過遴選的學員完成DAE課程後，即可直接進入警察學院接受基礎訓練。首兩屆港專學員更創下100%順利畢業並銜接「入班」的驕人紀錄。

另外3個【紀律部隊】備考訓練選修群組特色：

【消防及救護備考訓練】：安排學員於「消防及救護學院」進行實地體能測試，並由退休消防高官教授「消防及救護能力傾向筆試」技巧。

【入境及海關人員備考訓練】：由退休教官執教，安排學員參觀「入境事務處訓練學院」，更會邀請現職入境事務處及海關的師兄師姐分享投考及日常工作的實戰經驗，助學員深入了解部門架構、法例及遴選要訣。

【紀律部隊】：由資深退休教官親自授課，全方位教授體能提升理論、公務員品格操守、面試技巧及政府架構知識，讓學員全面掌握各紀律部隊的工作範疇與招聘要求。

首兩屆【學警預備訓練】畢業生表現卓越 港專被譽為紀律部隊「精英搖籃」

港專在紀律部隊課程方面往績彪炳，學員畢業後不僅能成功「入班」接受基礎訓練，更在受訓期間展現非凡實力，屢獲各大紀律部隊訓練學院頒發的優秀學員殊榮，包括警隊「銀笛獎」、懲教「金笛獎」、消防「金斧頭獎」等，足證港專的教學質素備受肯定。

於6月初在香港警察學院圓滿舉行的第二屆應用教育文憑（DAE）【學警預備訓練】的結業會操共有159名學員順利畢業，並由警務處處長周一鳴擔任檢閱官。港專學員更憑著超卓表現，勇奪「優秀學員」、「卓越學業成績」、「傑出體能」等六大獎項。

除了與警隊深化合作，港專與懲教署、消防處、入境事務處及海關等紀律部隊亦一直保持緊密聯繫，積極推薦學員參與各大紀律部隊的專屬招募計劃，如「警隊學長計劃」、「水警學長計劃」、「薪火計劃」、「荃承計劃」、「應用啟『懲』」等，讓學員獲得現役紀律部隊人員親身指導，從而加深對各部門實際運作的認識，大幅提升投考勝算。

港專兼讀制DAE具彈性．助在職人士實踐紀律部隊夢想

為配合在職人士的進修需要，港專亦同時開辦兼讀制應用教育文憑DAE【紀律部隊】課程，上課時間靈活安排於平日晚間及週末全日，修讀期極具彈性，學員最快可於15個月內修畢全部8個科目，亦可按個人節奏最長於4年內完成，輕鬆平衡工作與進修。歷年來，港專兼讀制課程協助不少在職人士突破學歷與年齡限制，成功投身紀律部隊。例如，年逾40歲的畢業生梁學員不僅順利完成學警基礎訓練，更憑藉卓越表現榮獲警隊「銀笛奬」；另一位54歲的李學員亦透過修讀兼讀制港專DAE【紀律部隊】課程，彌補學歷不足，成功投考輔警，以行動證明只要具備決心及專業訓練，年齡與學歷絕非投身紀律部隊的障礙。

【最後召集】名額有限，立刻報讀港專DAE

港專具備多年開辦【紀律部隊】課程經驗，收生人數年年飈升，絕對是DSE畢業生及有志投考紀律部隊年輕人的信心首選。課程名額有限，把握最後報名機會，立即行動！

了解更多港專DAE紀律部隊課程：https://bit.ly/4gqfStD

課程查詢及報名詳情：

電話：2926 1222

WhatsApp：6300 4855

電郵：dae@hkct.edu.hk

網站：https://www.hkctdae.edu.hk

課程資歷已獲香港資歷架構認可

資歷級別︰3

資歷名冊登記號碼：22/000854/L3

登記有效期：1/1/2023 至 31/8/2029

(資料及相片由客戶提供)