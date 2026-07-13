都大推動學生赴海外交流實習 拓展國際視野強化專業能力
本港對具實務技能的人才需求日增，香港都會大學（都大）作為應用科學大學，開辦課程緊貼市場需求，將職場實踐元素融入教學與學習之中。為讓學生獲得更多元的學習體驗，都大積極提供前往內地及海外的交流機會，包括交流計劃和海外實習等，不僅有助拓展國際視野，亦全面強化學生的軟實力。
對於修讀醫療護理相關課程的學生而言，海外臨床實習有助提升其醫療實務應變與執行能力。都大今年共有6名物理治療學榮譽理學士課程四年級學生，獲安排赴海外進行為期約兩個月的臨床實習。其中一位為蘇穎禧（Wing），他在2月至4月前往英國交流，在倫敦布魯內爾大學修讀物理治療課程，並於英國國民保健署（NHS）轄下的公立醫院希靈頓醫院完成臨床實習。
獲獎學金而入讀都大的蘇穎禧認為，海外實習是難能可貴的經歷，不但加深了他對香港以外的物理治療臨床模式及醫療制度的了解，亦進一步提升了他的臨床推理與溝通能力。他提到當地的實習情況時說：「香港的治療師每天或要應付較多病人，但在英國，一天通常只需跟進6至8位。」他指香港的文化較講求效率，而英國則會花較多時間與病人溝通、建立信任。
海外實習加速學生轉化成職場新人
以較香港與英國的實習情況，蘇穎禧認為香港醫院的設備相對充足，英國因資源有限，令治療師更需靈活運用每個動作原理為病人設計治療。此外，他在英國實習時曾參與齊集醫生、治療師、義肢矯形師等崗位的跨專業會議。他指，當時須親自彙報病人狀況，令他感受到「從學生過渡成職場新人」的實感。在大學及醫院實習期間，臨床導師、教授、同事及病人對他的鼓勵，大大提升了他的臨床信心與動力。展望未來，蘇穎禧期望能先在公營機構或非政府組織工作，累積更多臨床經驗，為長遠發展打好根基。
就讀國際款待及景區管理榮譽工商管理學士課程的四年級生葉芷茵（Esther），則於今年2月至3月到阿聯酋杜拜的JW萬豪侯爵酒店進行海外實習，主要負責酒店前線接待工作。她分享，在一個華人較少的工作環境中，必須迅速適應語言及文化差異，這些經歷讓她體會到，擁有國際視野對酒店從業人員的重要性。
葉芷茵曾先後於本地及杜拜的酒店實習，從中深刻體會兩地服務文化的差異。香港酒店業節奏明快、講求效率，杜拜則偏向從容自在的服務風格；儘管步調迥異，兩地對服務質素的要求卻同樣一絲不苟。這番對比，讓她對國際級酒店營運有更立體的了解。她特別分享在行政酒廊的經驗，酒店會為慶祝生日或休閒度假的旅客精心準備驚喜禮物。她親身參與其中，目睹客人收到禮物時的欣喜，自己也深受觸動，從中真切領悟到優質酒店服務的價值。
葉芷茵表示，是次海外實習不僅讓她增強在國際款待範疇方面的專業技能，亦在個人成長方面帶來顯著提升及啟發。實習期間，適逢伊朗周邊地區局勢緊張，杜拜也受到影響，當日身處當地，她表示，大學導師與她密切聯繫，提供即時資訊支援與協助，最後她也決定提早結束實習回港。
都大增設海外學習副修課程 資助學生到海外交流
除了實習機會外，都大於今年初增設「海外學習副修課程」（Minor in Global Studies），讓本科生有機會在獲得獎學金資助的情況下，前往世界各地的伙伴院校進行為期一個學期的交流學習。就讀航空服務管理榮譽工商管理學士課程的三年級生蔡珮穎（Freya）便透過這安排於今年2月至6月期間往澳洲阿德萊德大學進行交流，修讀商業及市場學相關科目。
蔡珮穎認為，這次海外實習不僅進一步鞏固其商業理論基礎與市場分析能力，也讓她成功克服語言障礙與其內向性格，大大提升獨立生活能力。她笑言：「去到當地，所有事情都要自己搞定，要逼自己接受新事物，慢慢就學會了及適應。」
蔡珮穎亦表示，在交流期間結織了來自世界各地的朋友，不僅擴闊了社交圈子，也加深了她對不同文化、價值觀及生活習慣的了解。她笑指，已經與朋友相約明年再到阿德萊德重聚。蔡珮穎期望日後投身航空業後勤崗位，認為是次經驗讓她提前適應國際化工作環境，並增強了與不同文化背景人士協作的能力，能成為未來職場發展的重要基石。
目前，都大「海外學習副修課程」合作院校涵蓋德國、法國、西班牙、瑞士、芬蘭及韓國等多個國家。大學更額外增撥每年總額450萬港元、合共100個名額的獎學金，以加強支援學生的海外交流及學習體驗。