都大推動學生赴海外交流實習　拓展國際視野強化專業能力

本港對具實務技能的人才需求日增，香港都會大學（都大）作為應用科學大學，開辦課程緊貼市場需求，將職場實踐元素融入教學與學習之中。為讓學生獲得更多元的學習體驗，都大積極提供前往內地及海外的交流機會，包括交流計劃和海外實習等，不僅有助拓展國際視野，亦全面強化學生的軟實力。



對於修讀醫療護理相關課程的學生而言，海外臨床實習有助提升其醫療實務應變與執行能力。都大今年共有6名物理治療學榮譽理學士課程四年級學生，獲安排赴海外進行為期約兩個月的臨床實習。其中一位為蘇穎禧（Wing），他在2月至4月前往英國交流，在倫敦布魯內爾大學修讀物理治療課程，並於英國國民保健署（NHS）轄下的公立醫院希靈頓醫院完成臨床實習。

蘇穎禧（左一）表示，海外實習機會難得，不僅加深了對香港以外物理治療臨床模式與醫療制度的了解，亦進一步提升臨床推理與溝通能力。

獲獎學金而入讀都大的蘇穎禧認為，海外實習是難能可貴的經歷，不但加深了他對香港以外的物理治療臨床模式及醫療制度的了解，亦進一步提升了他的臨床推理與溝通能力。他提到當地的實習情況時說：「香港的治療師每天或要應付較多病人，但在英國，一天通常只需跟進6至8位。」他指香港的文化較講求效率，而英國則會花較多時間與病人溝通、建立信任。

海外實習加速學生轉化成職場新人

以較香港與英國的實習情況，蘇穎禧認為香港醫院的設備相對充足，英國因資源有限，令治療師更需靈活運用每個動作原理為病人設計治療。此外，他在英國實習時曾參與齊集醫生、治療師、義肢矯形師等崗位的跨專業會議。他指，當時須親自彙報病人狀況，令他感受到「從學生過渡成職場新人」的實感。在大學及醫院實習期間，臨床導師、教授、同事及病人對他的鼓勵，大大提升了他的臨床信心與動力。展望未來，蘇穎禧期望能先在公營機構或非政府組織工作，累積更多臨床經驗，為長遠發展打好根基。

就讀國際款待及景區管理榮譽工商管理學士課程的四年級生葉芷茵（Esther），則於今年2月至3月到阿聯酋杜拜的JW萬豪侯爵酒店進行海外實習，主要負責酒店前線接待工作。她分享，在一個華人較少的工作環境中，必須迅速適應語言及文化差異，這些經歷讓她體會到，擁有國際視野對酒店從業人員的重要性。

葉芷茵曾先後於本地及杜拜的酒店實習，從中深刻體會兩地服務文化的差異。香港酒店業節奏明快、講求效率，杜拜則偏向從容自在的服務風格；儘管步調迥異，兩地對服務質素的要求卻同樣一絲不苟。這番對比，讓她對國際級酒店營運有更立體的了解。她特別分享在行政酒廊的經驗，酒店會為慶祝生日或休閒度假的旅客精心準備驚喜禮物。她親身參與其中，目睹客人收到禮物時的欣喜，自己也深受觸動，從中真切領悟到優質酒店服務的價值。

葉芷茵表示到海外實習讓她增強對國際款待範疇方面的專業技能，亦在個人成長方面帶來了顯著的提升與啟發。

葉芷茵表示，是次海外實習不僅讓她增強在國際款待範疇方面的專業技能，亦在個人成長方面帶來顯著提升及啟發。實習期間，適逢伊朗周邊地區局勢緊張，杜拜也受到影響，當日身處當地，她表示，大學導師與她密切聯繫，提供即時資訊支援與協助，最後她也決定提早結束實習回港。

都大增設海外學習副修課程 資助學生到海外交流

除了實習機會外，都大於今年初增設「海外學習副修課程」（Minor in Global Studies），讓本科生有機會在獲得獎學金資助的情況下，前往世界各地的伙伴院校進行為期一個學期的交流學習。就讀航空服務管理榮譽工商管理學士課程的三年級生蔡珮穎（Freya）便透過這安排於今年2月至6月期間往澳洲阿德萊德大學進行交流，修讀商業及市場學相關科目。

蔡珮穎認為，這次海外實習不僅進一步鞏固其商業理論基礎與市場分析能力，也讓她成功克服語言障礙與其內向性格，大大提升獨立生活能力。她笑言：「去到當地，所有事情都要自己搞定，要逼自己接受新事物，慢慢就學會了及適應。」

蔡珮穎（後排中）指在交流期間的經驗讓她提前適應將來投身航空業的國際化工作環境，並增強了與不同文化背景人士協作的能力。

蔡珮穎亦表示，在交流期間結織了來自世界各地的朋友，不僅擴闊了社交圈子，也加深了她對不同文化、價值觀及生活習慣的了解。她笑指，已經與朋友相約明年再到阿德萊德重聚。蔡珮穎期望日後投身航空業後勤崗位，認為是次經驗讓她提前適應國際化工作環境，並增強了與不同文化背景人士協作的能力，能成為未來職場發展的重要基石。

目前，都大「海外學習副修課程」合作院校涵蓋德國、法國、西班牙、瑞士、芬蘭及韓國等多個國家。大學更額外增撥每年總額450萬港元、合共100個名額的獎學金，以加強支援學生的海外交流及學習體驗。