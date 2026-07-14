東華學院7月15日及16日即場招生日　現場報讀非聯招學士課程

隨著DSE放榜在即，面對成績公布、JUPAS排位及升學選擇，不少考生都難免感到緊張。其實，升讀大學從來都並非只有單一路徑。若擔心分數未如理想，或希望把握更多入讀學士課程的機會，就可以及早了解非聯招直接申請選擇，為升學部署多添一個方向。



東華學院將於7月15日及16日舉辦｢即場招生日｣，多個非聯招學士學位及高級文憑課程接受現場報名。應屆DSE考生如符合相關入學要求，更有機會即場面試及即時獲取錄。想在放榜關鍵時刻快人一步掌握升學機會，同學可於7月15及16日親身到東華學院京士柏校舍，了解最適合自己的入學路徑。

首創法證生物醫學課程 由犯罪現場學到法庭證供

東華學院於2026/27學年提供多個學士學位及高級文憑課程接受直接申請，當中包括備受學生關注的法證生物醫學（榮譽）理學士課程。課程屬非聯招課程，符合資格的本地學生每年可獲NMTSS資助。

法證生物醫學結合生物醫學基礎與法證科學訓練，學生除了學習遺傳學、微生物學、生物化學、病理學等知識，亦會接觸多個法證實務範疇，包括指紋分析、犯罪現場調查及分析、法證攝影、人體識別、毒理分析、血濺分析、槍擊殘留物分析、生物證據處理，以及法庭證據陳述等。對有志投身檢測、取樣、實驗室分析或法證相關工作的同學而言，課程提供一個兼具科學基礎與實務訓練的升學選擇。

畢業生Joyce：法證工作是協助法庭找出客觀事實

課程第一屆畢業生的劉晴希（Joyce）在2023年9月以高年級入讀東華學院，之前曾就讀醫療護理高級文憑，亦曾在中學任職教學助理。最初因電視劇而對法證範疇產生興趣，其後希望接受更專業的科學訓練，遂決定報讀法證生物醫學課程。

畢業後，Joyce經該校法證生物醫學（榮譽）理學士課程顧問Kiki Wong推薦，加入一間私人法證機構擔任副顧問。她現時主要協助收集、保存及記錄證據，並協調專家與法律團隊審閱案件資料及專家報告。工作不只面對電腦、文件和證物，亦需要與不同持份者溝通，包括被告、原告、律師團隊及專家。

Joyce坦言，法證工作最大的挑戰，是時刻保持中立和專業：「我們要看的，是證據，而不是客人的故事；我們是協助法庭，要時刻保持中立。」這份對程序、證據和客觀判斷的重視，正是她在學期間反覆訓練得來的專業態度。

模擬犯罪現場與法庭訓練 提升實戰感

回想在東華學院的學習經歷，Joyce印象最深刻的是課程邀請到不同業界專家授課，包括由退休律師講解法律知識，亦有前警隊鑑證科人員分享真實案例及現場處理經驗。這些分享讓她明白，案發現場每一項細節 — 無論是玻璃上的血跡、一枚鞋印，甚至一條毛髮 — 都可能影響案件分析，絕不能掉以輕心。

課程亦強調實務訓練，學生會透過實驗室課節、模擬個案、證物處理及法庭表達訓練，學習如何將科學分析應用於真實情境。在「模擬犯罪現場」中，學生需練習辨識、蒐集及保存證據；在「模擬法庭」中，則會扮演專家證人，就化驗結果提供意見，並接受扮演律師的教授盤問。Joyce表示，相關訓練讓她學懂如何把複雜的科學概念轉化成清晰易明的表達，讓法官及陪審團理解。

Joyce 認為學院的法證訓練讓她學懂如何把複雜的科學概念轉化成清晰易明的表達，讓法官及陪審團理解。

學院設有多種法證相關儀器，如超能膠煙熏櫃 Superglue Fuming Chamber、鑑識比對顯微鏡 Comparison Microscope 等。除講課外，課程亦安排大量實驗室課節，使用類近真實犯罪實驗室的專業設施和設備，讓學生能學習證物保管鏈、模擬個案證據分析、實驗室報告撰寫、模擬犯罪現場及模擬審訊。課程主任高文宇教授分享：「由於學院設有各種專業法證儀器，電視台拍攝相關劇集時，都會向我們借儀器及場地。」學院亦會安排實地參觀，包括每年參觀警方鑑證科法證指紋實驗室，幫助學生了解真實法證工作的流程及環境。畢業生將可考慮投身檢測、取樣、實驗室分析等相關機構的工作。

實驗室內的超能膠煙熏櫃（Superglue Fuming Chamber），是警方鑑證科真實採用的儀器。

法證生物醫學師生參觀警察總部鑑證科的法證指紋實驗室，了解從犯罪現場及實驗室各種證物中顯現指紋的最新技術和設備。

7月15及16日即場招生日 開放多個非聯招課程報讀

除法證生物醫學外，東華學院即場招生日亦有多個課程開放現場報讀，包括幼兒教育、心理學、護理學、社商企業持續發展、生物醫學等。學生可親身到場了解課程內容、入學要求及升學出路，並按個人興趣與成績即場遞交申請。為減輕學生的經濟負擔，學院為 2026/27 年度入學同學提供多項入學獎學金計劃。符合指定條件的學生，更有機會獲頒一次性「EduCare@TWC 入學獎學金」，金額高達港幣6萬元。

另外，東華學院亦提供多個「指定專業／界別課程資助計劃」下的學額，涵蓋醫療、護理及健康科學等自資學士學位及副學位課程。有意透過JUPAS申請入學的應屆DSE考生，須留意7月16日至18日的指定時段，將心儀課程放入Band A，以爭取面試及加分機會。

東華學院即場招生日

日期： 7月15日及7月16日

內容： 課程諮詢、現場報讀、即場面試及取錄機會

適合： DSE考生、副學位／高級文憑畢業生及有意循非聯招入讀學士課程的同學

點擊連結了解更多：www.twc.edu.hk/dday

（資料及圖片由客戶提供）