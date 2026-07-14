東華學院7月15日及16日即場招生日 現場報讀非聯招學士課程
隨著DSE放榜在即，面對成績公布、JUPAS排位及升學選擇，不少考生都難免感到緊張。其實，升讀大學從來都並非只有單一路徑。若擔心分數未如理想，或希望把握更多入讀學士課程的機會，就可以及早了解非聯招直接申請選擇，為升學部署多添一個方向。
東華學院將於7月15日及16日舉辦｢即場招生日｣，多個非聯招學士學位及高級文憑課程接受現場報名。應屆DSE考生如符合相關入學要求，更有機會即場面試及即時獲取錄。想在放榜關鍵時刻快人一步掌握升學機會，同學可於7月15及16日親身到東華學院京士柏校舍，了解最適合自己的入學路徑。
首創法證生物醫學課程 由犯罪現場學到法庭證供
東華學院於2026/27學年提供多個學士學位及高級文憑課程接受直接申請，當中包括備受學生關注的法證生物醫學（榮譽）理學士課程。課程屬非聯招課程，符合資格的本地學生每年可獲NMTSS資助。
法證生物醫學結合生物醫學基礎與法證科學訓練，學生除了學習遺傳學、微生物學、生物化學、病理學等知識，亦會接觸多個法證實務範疇，包括指紋分析、犯罪現場調查及分析、法證攝影、人體識別、毒理分析、血濺分析、槍擊殘留物分析、生物證據處理，以及法庭證據陳述等。對有志投身檢測、取樣、實驗室分析或法證相關工作的同學而言，課程提供一個兼具科學基礎與實務訓練的升學選擇。
畢業生Joyce：法證工作是協助法庭找出客觀事實
課程第一屆畢業生的劉晴希（Joyce）在2023年9月以高年級入讀東華學院，之前曾就讀醫療護理高級文憑，亦曾在中學任職教學助理。最初因電視劇而對法證範疇產生興趣，其後希望接受更專業的科學訓練，遂決定報讀法證生物醫學課程。
畢業後，Joyce經該校法證生物醫學（榮譽）理學士課程顧問Kiki Wong推薦，加入一間私人法證機構擔任副顧問。她現時主要協助收集、保存及記錄證據，並協調專家與法律團隊審閱案件資料及專家報告。工作不只面對電腦、文件和證物，亦需要與不同持份者溝通，包括被告、原告、律師團隊及專家。
Joyce坦言，法證工作最大的挑戰，是時刻保持中立和專業：「我們要看的，是證據，而不是客人的故事；我們是協助法庭，要時刻保持中立。」這份對程序、證據和客觀判斷的重視，正是她在學期間反覆訓練得來的專業態度。
模擬犯罪現場與法庭訓練 提升實戰感
回想在東華學院的學習經歷，Joyce印象最深刻的是課程邀請到不同業界專家授課，包括由退休律師講解法律知識，亦有前警隊鑑證科人員分享真實案例及現場處理經驗。這些分享讓她明白，案發現場每一項細節 — 無論是玻璃上的血跡、一枚鞋印，甚至一條毛髮 — 都可能影響案件分析，絕不能掉以輕心。
課程亦強調實務訓練，學生會透過實驗室課節、模擬個案、證物處理及法庭表達訓練，學習如何將科學分析應用於真實情境。在「模擬犯罪現場」中，學生需練習辨識、蒐集及保存證據；在「模擬法庭」中，則會扮演專家證人，就化驗結果提供意見，並接受扮演律師的教授盤問。Joyce表示，相關訓練讓她學懂如何把複雜的科學概念轉化成清晰易明的表達，讓法官及陪審團理解。
學院設有多種法證相關儀器，如超能膠煙熏櫃 Superglue Fuming Chamber、鑑識比對顯微鏡 Comparison Microscope 等。除講課外，課程亦安排大量實驗室課節，使用類近真實犯罪實驗室的專業設施和設備，讓學生能學習證物保管鏈、模擬個案證據分析、實驗室報告撰寫、模擬犯罪現場及模擬審訊。課程主任高文宇教授分享：「由於學院設有各種專業法證儀器，電視台拍攝相關劇集時，都會向我們借儀器及場地。」學院亦會安排實地參觀，包括每年參觀警方鑑證科法證指紋實驗室，幫助學生了解真實法證工作的流程及環境。畢業生將可考慮投身檢測、取樣、實驗室分析等相關機構的工作。
7月15及16日即場招生日 開放多個非聯招課程報讀
除法證生物醫學外，東華學院即場招生日亦有多個課程開放現場報讀，包括幼兒教育、心理學、護理學、社商企業持續發展、生物醫學等。學生可親身到場了解課程內容、入學要求及升學出路，並按個人興趣與成績即場遞交申請。為減輕學生的經濟負擔，學院為 2026/27 年度入學同學提供多項入學獎學金計劃。符合指定條件的學生，更有機會獲頒一次性「EduCare@TWC 入學獎學金」，金額高達港幣6萬元。
另外，東華學院亦提供多個「指定專業／界別課程資助計劃」下的學額，涵蓋醫療、護理及健康科學等自資學士學位及副學位課程。有意透過JUPAS申請入學的應屆DSE考生，須留意7月16日至18日的指定時段，將心儀課程放入Band A，以爭取面試及加分機會。
東華學院即場招生日
日期： 7月15日及7月16日
內容： 課程諮詢、現場報讀、即場面試及取錄機會
適合： DSE考生、副學位／高級文憑畢業生及有意循非聯招入讀學士課程的同學
點擊連結了解更多：www.twc.edu.hk/dday
（資料及圖片由客戶提供）