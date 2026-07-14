放榜新賽道｜THEi高科院「理論xAI」實習賺學分提升實戰力

DSE放榜在即，不少學生正為升學前路作最後準備。但在現今「行行出狀元」的世代，傳統學術前路未必適合所有學生。反觀，應用科學教育為不同特質的學生開創了另一條賽道，著重就業與技能作為升學導向。以正積極推進升格成為應用科學大學的香港高等教育科技學院（THEi高科院）為例，透過與行業深度合作，結合「應用」、「理論」與「人工智能（AI）」的教育模式，協助學生選擇適合自己的升學賽道，開拓多元出路。



應用科學講求將「理論知識」轉化為「實務應用」，因此課程須緊貼市場需求，與最新科技發展同步。THEi高科院在教學中融入人工智能（AI）、AR/VR、大數據等前沿科技，旨在培育學生的「人機協作」能力。此外，院校亦把「社會與工作中區塊鏈及人工智能」列為必修核心單元，助學生了解AI應用與生成內容對各行業的影響。透過課堂討論及專題研習，學生能深入探討科技發展、可持續性及數碼挑戰等議題。另外，學生還有機會遠赴荷蘭參加國際區塊鏈奧林匹克比賽，親身設計解決方案，促進區塊鏈技術的實際應用，真正做到學以致用。

THEi高科院將AI、AR/VR、大數據等前沿科技融入教學，培育學生的「人機協作」能力。學生更可遠赴荷蘭參加國際區塊鏈奧林匹克比賽，做到學以致用。

AI應用已成大勢所趨，而THEi高科院作為一所貫徹應用科學的高等院校，更是緊貼這一浪潮，積極回應業界需求，對接產業未來三至五年的人才缺口，開辦逾20個學位課程，覆蓋以下七大專業領域，讓學生可按個人興趣作出選擇：

學術領域 特色與對接行業 產品及時裝設計 迎合可持續發展，開拓永續時尚設計，釋放創意潛能。 運動及國際項目管理 捕捉啟德體育園落成及盛事經濟機遇，培育管理專才。 數碼建築及設備工程 專攻智慧城市與綠色建築，培育數碼應用建築專才。 園藝樹藝及園境管理 獨特專業，應對城市綠化及樹木安全的隱患。 中醫藥及食品科學 結合現代科技與傳統中醫藥智慧，優化研發及健康產業。 酒店餐飲管理及科技應用 善用科技提升智慧酒店及餐飲體驗，全面加強餐飲及酒店管理能力。 數碼科技及創新商業 培育數碼轉型、網絡安全及初創企業所需的跨領域應用人才。

THEi高科院開辦逾20個對接人才缺口的學位課程，覆蓋七大專業領域，讓學生可按個人興趣作出選擇。

實習表現由行業僱主親自評核 分數直接計入畢業學分

為了讓學生在學習期間累積實戰經驗，THEi高科院採用工作綜合學習模式（Work-Integrated Learning，WIL），學生須完成100%的實習培訓。此模式的獨特之處在於實習表現須由行業僱主親自進行專業評核，評核分數直接計算入畢業學分，確保實習的認受性與職場標準對接。實習為必修兼計學分的常規畢業要求，讓學生提早適應職場標準，亦有不少學生在畢業前已獲實習僱主預先聘用。此外，THEi高科院擁有龐大的業界網絡，透過緊密的「工學結合」模式，學生有機會進入知名企業、政府部門或科研機構進行實習，累積人脈及專案經驗。

THEi高科院擁有龐大的業界網絡，透過工作綜合學習模式（Work-Integrated Learning），僱主必需親自評核學生實習表現，分數直接計入畢業學分，確保實習對接職場標準。

高科院‧獅子會Innov8 初創培育中心 提供資本 助學生實現創業夢

THEi高科院為學生和畢業生提供種子資本和全面專業的支援服務，培養其創業理念。院校獲國際獅子會中國港澳三O三區捐款，成立「高科院‧獅子會Innov8 初創培育中心」，由業界導師親自指導有志創業的學生。表現優異的隊伍能獲得10萬港元的啟動資金及人脈網絡支援，助其成立屬於自己的初創企業，實現「老闆夢」。

了解更多：https://thei.edu.hk/tc/collaboration/innov8/

「高科院‧獅子會Innov8 初創培育中心」為有志創業且表現優異的學生隊伍提供10萬港元的啟動資金及人脈網絡支援。

應用為本學位課程 現正接受報讀

2026/27學年，THEi高科院將提供11個「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）學士學位課程，以及12個自資學士學位課程，為學生提供多元升學及專業發展路徑。

可見以下列表：

獲納入指定專業/界別課程資助計劃 (SSSDP) 課程 時裝設計（榮譽）文學士 (JSSV01) 課程 - 創意產業 產品設計（榮譽）文學士 (JSSV02) 課程 - 創意產業 園境建築（榮譽）文學士 (JSSV03) 課程 - 建築及工程 廚藝及管理（榮譽）文學士 (JSSV04) 課程 - 旅遊及款待 土木工程（榮譽）工學士 (JSSV05) 課程 - 建築及工程 園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士 [應用學位] (JSSV07) 課程 - 建築及工程 測量學（榮譽）理學士 (JSSV08) 課程 - 建築及工程 運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士 (JSSV09) 課程 - 運動及康樂 屋宇設備工程（榮譽）工學士 [應用學位] (JSSV10) 課程 - 建築及工程 運動教練（榮譽）社會科學學士 (JSSV13) 課程 - 運動及康樂

運動治療(榮譽)社會科學學士 [應用學位] (JSSV14) 課程 - 運動及康樂

*此2026/27學年新增的課程仍有待評審

立即報讀自資學士課程 並於JUPAS改選THEi高科院課程

THEi高科院現正積極推進及籌備升格成為應用科學大學，將更完善升學與發展階梯。有興趣報讀THEi高科院的學生可立即報讀自資課程；或於7月16至18日JUPAS改選期間，將THEi高科院的SSSDP課程列為BandA首選。

更多課程資訊：https://thei.edu.hk/tc/admission/undergraduate/?utm_source=Advertorial&utm_medium=HK01_260714

（資料及相片由客戶提供）