科專HKIT｜DAE應用教育文憑　全面逆襲成功

DSE放榜前後，不少中六同學都在思考下一步：升讀副學位？投考紀律部隊？進修醫護、工程、IT、幼教？還是先鞏固學歷，再向理想職業進發？對於希望取得認可學歷、提升升學及就業競爭力的學生而言，香港科技專上書院（科專HKIT）開辦的應用教育文憑課程DAE，正是一條升學及就業並行的出路。



科專HKIT 2026/27學年DAE應用教育文憑全日制課程屬香港資歷架構第3級認可課程，畢業資歷相當於香港中學文憑試DSE五科第2級，包括中國語文及英國語文；符合升讀高級文憑／副學士要求及「公務員／紀律部隊／警隊」職位的入職學歷要求。如選讀並成功修畢「延伸數學」，更可取得相當於DSE數學科第2級資歷，符合入讀機電工程、登記護士（普通科）等課程要求。

不是「重新讀書」，而是重新選擇未來

應用教育文憑DAE並非單純補回學歷，更重視實用技能及職業導向。科專HKIT的DAE課程設計靈活，適合完成中六的同學，亦歡迎年滿21歲的成年學員報讀，無論是想繼續升學、轉換工作跑道，還是希望投身專業行業，都可按自己的興趣和目標選擇合適方向。

科專HKIT作為非牟利專上學府，提供專業及國際化教育近30年，並設有十個教學中心，方便不同地區學生就近上課。科專自2007年起已培訓近萬名學員完成毅進課程，並由2023/24學年起開辦多元化DAE應用教育文憑選修群組，讓學生不只取得學歷，更可及早接觸不同專業範疇。dae.hkit.edu.hk

課程結構清晰：「必修 + 補充 + 選修」同步提升學歷與技能

科專HKIT DAE全日制課程採用「必修科目 + 補充科目 + 選修群組」的結構，既協助學生鞏固中、英、數等基礎能力，亦讓學生按個人興趣發展專業技能。

課程結構包括：

• 3科必修科目：共300課時

• 2科補充科目：共120課時

• 1個選修群組，內含3科選修科目：共180課時

必修科目包括中國語文、英國語文及數學，內容涵蓋中文閱讀、寫作、聆聽及說話訓練；職場及日常英語運用；以及數學素養、統計學和財務數學等，幫助學生建立升學及就業所需的核心能力。

20個選修群組 由紀律部隊、醫護、幼兒教育、機電工程到AI多媒體任你選

科專HKIT DAE課程最大特色之一，是提供多達20個選修群組，涵蓋10大專業範疇。學生可因應自己的興趣、能力及未來職業方向，選擇最適合自己的路線。

保安及紀律部隊

• 學警預備訓練

• 消防員／救護員實務

• 海關實務

• 入境事務

• 懲教實務

對有志投考紀律部隊的同學而言，這類選修群組尤其吸引。課程讓學生提早了解相關部門的工作實況、入職要求及專業知識，幫助同學更有方向地為未來投考作準備。當中「學警預備訓練」更是科專HKIT的重點課程之一。科專為香港警隊指定院校之一，與香港警察學院合辦「學警預備訓練」課程。配合實務訓練，讓學生及早認識警隊工作和投考準備。

醫科及護理科

• 護理學

• 物理治療學

• 中醫及中藥學

• 樂齡科技與護理實務

醫護行業一直人手需求殷切，亦是不少同學心目中的穩定專業選擇。選修醫科及護理科相關群組的學生，可及早接觸護理、復康、中醫藥及安老科技等範疇，為日後升讀健康護理、護理相關高級文憑或其他專業課程建立基礎。

工程及科技

• 機電工程

• 屋宇設備工程學

對喜歡動手實踐、希望投身工程及技術行業的學生，工程及科技系列提供清晰方向。香港對機電、屋宇設備及基建相關人才需求持續，學生可透過DAE階段打好基礎，再銜接高級文憑及學位課程。

電腦科學及資訊科技

• AI多媒體及數字技術

隨着人工智能、數碼內容及創意科技急速發展，AI多媒體及數字技術成為今年值得留意的選修方向。對喜歡創作、科技、影片製作、數碼應用或AI工具的同學而言，這個群組有助建立未來升讀資訊科技、多媒體、創意科技相關課程的基礎。

酒店、旅遊及款待服務

• 酒店款待及調酒

適合性格外向、喜歡與人溝通、希望投身酒店、旅遊、餐飲及款待行業的同學。課程方向具實用性，可為日後升讀款待管理或相關專業課程鋪路。

人文科學及語言

• 日語及日本文化

喜歡日本文化、語言、旅遊或有意將來從事文化交流、旅遊服務及跨國業務的學生，可透過日語及日本文化選修群組培養語言興趣和跨文化視野。

商業及管理

• 市場及商業學

市場推廣、品牌管理、網上營銷及創業思維近年備受重視。市場及商業學適合有意投身商業、零售、管理、營銷或創業的同學。

社會科學

• 社會服務

• 公務員文書職系架構實務

希望服務社群，或有意投考政府文職工作的同學，可考慮社會科學相關選修群組。課程方向貼近社會服務及公共行政需要，讓學生及早認識行業架構和工作內容。

藝術、設計、表演藝術及創意媒體

•商業及流行音樂創作

如果你熱愛音樂、創作、表演或幕後製作，商業及流行音樂創作可讓你把興趣轉化為專業方向，為日後升讀音樂、創意媒體或表演藝術相關課程作準備。

教育、師資訓練及運動科學

• 幼兒教育

• 運動教練學

對喜歡與小朋友相處、希望投身幼教行業的學生，幼兒教育是一個具實踐性的選擇；而熱愛運動、健身及教練工作的同學，則可考慮運動教練學，為未來升學或投身運動行業奠定基礎。

應屆畢業學生心聲：DAE讓同學找到方向，重新出發

科專HKIT DAE重視實務學習，不少學生都透過課程找到清晰目標。完成「應用教育文憑課程 — 護理學」的寶嬋，一直以成為註冊護士為目標。她分享，修讀靜脈穿刺及抽血課程時，初時面對複雜儀器及流程曾感到不知所措，幸得老師耐心指導，最終順利完成考試。她認為，課程結合理論與實踐，設有模擬病房實習，並由具臨床經驗的專業導師授課，令她更有信心向護理專業邁進。

就讀「應用教育文憑課程 — 幼兒教育」的雋熙則表示，課程令她大開眼界。除了學習創意教學方法，課程亦安排學生到公園及幼稚園等真實環境參與學習活動，讓她明白如何從小朋友角度思考，亦體會到老師一句鼓勵說話，足以為小朋友帶來力量。

而就讀「應用教育文憑課程 — 消防員／救護員實務」的景生，正以成為消防員為目標，並計劃升讀高級文憑。他最難忘的是參觀消防及救護教育中心暨博物館，在「英雄閣」看到殉職消防員的名字，令他明白消防員不只是一份職業，更是一份責任。他曾於19歲時因迷失而退學，在科專老師支持下重新找回方向，更在上學期頒獎典禮中，於英文及數學科均取得班內前三名佳績，並獲學校全額資助參加考車牌課程。他說：「科專讓我知道，只要努力，人生可以重新開始。」

學生的自身經歷分享，DAE不只是取得認可學歷的途徑，更是讓同學重新探索興趣、累積技能及規劃未來的重要里程。

一條龍升學 最快4年取得經評審英國學士學位

不少同學報讀DAE，除了希望取得相當於DSE五科2級資歷，更希望繼續升學。科專HKIT設有完善的一條龍升學計劃，學生完成1年DAE課程後，可銜接本港的副學位課程，包括科專各類專業高級文憑課程，再升讀經評審英國學士學位#課程，最快4年成為認可大學畢業生。dae.hkit.edu.hk

升學階梯如下：

1. 第1年：DAE應用教育文憑

取得相當於DSE五科第2級資歷

2. 第2至3年：高級文憑HD

3. 第4年：經評審英國學士學位#

可於本校直接升讀在港修讀的英國大學學位課程

這條升學路線特別適合DSE成績未如理想，但仍希望透過繼續升學取得學位的同學。與其停留在一次考試結果，不如把握DAE作為新起點，重新規劃未來。

學費清晰 可申請多項資助

2026/27學年科專HKIT DAE全年學費為港幣38,660元，分兩期繳交。學生可按資格申請不同資助，包括學費發還（30%/50%/ 100%）計劃、擴展的免入息審查貸款計劃 ENLS、學生車船津貼計劃、上網費津貼計劃及柏立基爵士信託基金補助金等，減輕升學負擔。

對不少家庭而言，學費及資助安排都是選校的重要考慮。科專HKIT提供清晰的學費資料及多元資助選項，讓學生能更安心規劃升學。

分校遍佈全港 上課地點交通便利

科專HKIT設有多個教學中心，上課地點遍佈港九新界，包括長沙灣、荃灣、觀塘、黃大仙、將軍澳、屯門、天水圍、沙田、粉嶺及上環。多個教學中心鄰近港鐵站及大型商場，方便不同地區同學上課。dae.hkit.edu.hk

對學生來說，交通便利可大大減低上學壓力，亦有助保持良好學習節奏。

全人發展不只讀書，更有學習體驗

科專HKIT DAE課程強調全人發展及實務能力培養。科專HKIT的所有課外活動均免費參加。除了課堂學習，學生亦可透過不同全方位學習活動、學科活動、課外活動及講座，擴闊眼界，累積經驗。對仍在探索未來方向的同學來說，這些學習體驗有助更了解自己的興趣、能力及職業目標。

無論你希望將來成為紀律部隊一員、投身醫護行業、學習AI及數碼技術、加入工程界、從事幼教或商業工作，科專HKIT DAE都可讓你在一年內打好基礎，向目標邁進。

適合誰報讀？

科專HKIT DAE特別適合以下同學：

• DSE成績未如理想，但希望繼續升學

• 希望取得相當於DSE五科2級資歷

• 有志投考紀律部隊、政府職位或相關專業行業

• 想銜接高級文憑、副學士或學士學位課程

• 希望轉換工作跑道的在職人士

• 年滿21歲、希望重返校園進修的成年學員

• 想按興趣選擇專業方向，而非只讀傳統學科的學生

入學要求方面，申請人一般須完成中六課程，或年滿21歲以成年學員身份報讀。

2026/27學年現正招生 把握機會重新出發

公開考試只是人生其中一個階段，成績不代表終點。真正重要的是你是否願意重新選擇、重新起步，為自己找一條更適合的路。

科專HKIT DAE應用教育文憑課程結合認可學歷、20個專業選修群組、實務訓練、一條龍升學階梯及多元資助安排，為完成中六的同學及年滿21歲的成年學員提供靈活而具前景的升學選擇。

報名與查詢

如有興趣，可透過以下方式查詢及報名：

• WhatsApp：

95741984（https://wa.me/95741984）

69320388（https://wa.me/69320388）

• 電話：2782 2433／2120 4470

• 電郵：dae@hkit.edu.hk

• 地址：九龍深水埗南昌街213號

• 課程網站：https://dae.hkit.edu.hk

分校網絡

分校遍佈港九新界，地點包括：

長沙灣、觀塘、黃大仙、荃灣、沙田、粉嶺、將軍澳、屯門、天水圍、上環

# 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格

課程資歷認可

• 資歷級別：3

• 資歷名冊登記號碼：22/000863/L3

• 登記有效日期：01/01/2023 至 31/08/2029

• 學校註冊編號：525898

（資料及相片由客戶提供）