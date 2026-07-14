DSE放榜｜另闢升學捷徑：科專高級文憑 2+1直通英學士學位

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，成績固然重要，但升學之路從不止一條。即使成績未如預期，學生依然可以透過其他途徑實現大學夢。香港科技專上書院（HKIT） 開辦多個高級文憑課程，為DSE畢業生提供一條「2年高級文憑+1年學士學位」的快捷升學階梯，最快三年便能獲得由英國著名學府頒授、經香港學術及職業資歷評審局評定為資歷架構第五級（QF Level 5）的榮譽學士學位，資歷等同本地大學學位，認受性十足。



5大高級文憑課程 彈性選擇配合志趣

香港科技專上書院開辦的5個高級文憑課程，涵蓋商業、電腦、犯罪與調查、健康護理及電機工程等範疇，讓學生按個人興趣及職業志向選擇：

「2+1」無縫銜接 一年完成英國學士學位

完成兩年高級文憑課程後，畢業生可直接銜接至英國西倫敦大學（University of West London）或雷克瑟姆大學（Wrexham University） 提供的8個一年制榮譽學士學位課程，涵蓋商業管理、會計、網絡保安、電腦科學、犯罪調查及公共衛生等領域。換言之，學生只需三年時間便能完成學士學位，較傳統途徑節省一年時間及相關開支。

對於已持有副學位或同等學歷的申請人，更可直接申請入讀一年制的銜接學士課程，最快一年內取得學位。

8個可以銜接資歷架構級別第五級英國學位包括：

獲NMTSS資助 學費每年低至$16,380起

修讀相關銜接學士學位課程的合資格學生，可申請政府的「免入息審查資助計劃」（NMTSS）。在2026/27學年，最高資助金額可達$35,120，扣除資助後，學費最低可至每年$16,380起，大大減輕學費負擔。

課程獲資歷架構第五級認證 升學就業雙保障

所有由HKIT提供的高級文憑課程，以及其銜接的英國學士學位課程，均已登記在資歷名冊上，並獲評為資歷架構第四級（高級文憑）及第五級（學士學位）。這代表課程質素獲官方認可，畢業證書具有高認受性，無論是繼續進修碩士課程或投身職場，均具備強大競爭力。

*「免入息審查資助計劃」資助後學費最低每年：$16,380起

* 學費將按年度審核調整

* 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格

同學分享1 – 胡同學

香港科技專上書院HKIT電腦高級文憑的二年級生

胡同學是香港科技專上書院HKIT電腦高級文憑的二年級生，他已經實現了轉行進入電腦行業的人生目標。

現在，他高舉手中的職員證，證明自己已經成為電腦行業的一員。

資訊科技（電腦學）高級文憑（HDC）是一個注重理論與實際結合課程，旨在培養學生獨立思考解決問題的能力。

學員在第一年課程的學習中修讀核心，通識及部分基礎專業學科，打好基礎的同時全面提升綜合能力。

同學分享2 – 胡可欣（Woo Ho Yan）

西倫敦大學商業學學士（榮譽）畢業生 AY2324

胡可欣同學的學習之旅始於HKIT的文憑課程，進而攻讀工商管理高級文憑，最終於HKIT與英國西倫敦大學合辦的商業學學士Top-Up課程中取得學位。她在銀行業工作多年，因應從業員牌照的要求，經朋友推薦，選擇了HKIT的兼讀制課程。

儘管工作繁忙，在同學和教師的鼓勵和支持下，她不僅克服了學習與工作的雙重壓力，更在今年暑假順利完成了商業學學位的學業。胡可欣同學對於自己多年來不懈的努力表示感謝，同時也衷心感謝所有教授和支持她的講師。正是這些教學上的關懷與專業引導，使她能夠在職業與學業之間找到平衡，最終達成學業成就。

同學分享3 – 楊子沖同學

HKIT與英國西倫敦大學合辦網絡保安（榮譽）理學士

以往中學生涯無心向學導致DSE失敗，就讀HKIT文憑使我得到一個重新開始的機會。於23年修畢HKIT資訊科技（電腦學）高級文憑，並於24年修畢西倫敦大學網絡保安（榮譽）理學士課程，並以一等榮譽畢業，現正於軟件開發公司工作。

同學分享4 – Zoe同學

HKIT健康護理高級文憑

健康護理高級文憑設有很多活動，實務課堂亦精心設計，讓我循序漸進地掌握不同的護理技巧。 ​

導師教學質素十分優秀，有不同的個案分析，真實情境模擬，讓我更了解行業的真正運作，現在我升讀《浸會大學護理學學士學位課程》，未來將會成為一名註冊護士，我衷心感謝HKIT給我最好的護理教育，成就我的夢想。​

一年制網絡安全碩士課程 助在職人士專業升級

此外，香港科技專上書院與西倫敦大學亦合辦一年制「網絡安全理學碩士（MSc Cyber Security）」課程（註冊號碼：253334），專為有意在資訊保安領域深造的業界人士而設。學費為$96,000，並設有彈性入學安排，具相關工作經驗的人士亦可申請。上課時間特設於平日夜晚及週六，方便在職人士進修。

• 彈性入學條件：持有計算機、工商管理或工程學位，並具備相當計算機知識的申請者均可報名#。

• 相關工作經驗者也可申請：不滿足學歷要求的申請者可憑相關工作經驗入讀#。

專業授課：由業界資深專家及學界學者授課，確保專業教學質量。

• 方便上課：上課時間為平日夜晚6:30至10:30或週六，每週三堂，特別適合在職人士。

• 優越地理位置：校址位於九龍長沙灣道638號1樓，交通便利。

• 全面課程設計：課程包括6門必修科目，如網絡安全基礎、機器學習、網絡和系統安全、資訊安全運營與保證，及論文撰寫，另有1門選修科目。

*西倫敦大學保留最終的收生決定權

香港科技專上書院（HKIT）

查詢電話：2782 2433

地址：深水埗南昌街213號

電郵：enquiry@hkit.edu.hk

網址：https://www.hkit.edu.hk

# 全名為「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」。有關資助計劃的詳情，請參閱相關的政府網頁。

工商管理高級文憑

資歷名冊登記編號: 26/000619/L4

登記有效期: 01/09/2026 - 31/08/2029

資歷級別：4

資訊科技（電腦學）高級文憑

資歷名冊登記編號: 23/000571/L4

登記有效期: 01/09/2023 - 31/08/2026

資歷級別：4

犯罪與調查高級文憑

資歷名冊登記編號: 26/000575/L4

登記有效期: 01/09/2026 - 31/08/2029

資歷級別：4

健康護理高級文憑

資歷名冊登記編號: 20/000607/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別：4

電機工程高級文憑

資歷名冊登記編號: 26/000576/L4

登記有效期: 01/09/2026 - 31/08/2029

資歷級別：4

商業學（榮譽）文學士

註冊編號: 252931

資歷名冊登記編號: 19/000634/L5

資歷級別：5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2027

網絡保安（榮譽）理學士

註冊編號:252933

資歷名冊登記編號:19/000631/L5

資歷級別：5

登記有效期:01/09/2019 - 31/08/2027

電腦科學（榮譽）理學士 (評審中)

註冊編號:253363

級別:5

公共衞生（榮譽）理學士（評審中）

註冊編號: 253362

資歷級別：5

犯罪學及鑑證調查（榮譽）理學士（評審中）

註冊編號:252930

資歷級別：5

商業及管理（榮譽）文學士

註冊編號: 252974

資歷名冊登記編號: 23/000530/L5

資歷級別：5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2027

會計及財務管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253020

資歷名冊登記編號: 23/000468/L5

資歷級別：5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2028

電腦科學 (榮譽) 理學士（覆審中）

註冊編號: 253179

資歷級別：5

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）