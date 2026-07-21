理大建歐洲創新樞紐 領初創出海 夥達索系統及晶泰子公司推動科研

【現場直擊】歐洲最大型科技創投盛會「VivaTech 2026」早前於法國巴黎盛大舉行。展會現場巨賈雲集、充滿未來科技感，在是次盛會中，香港代表團展現出耀眼風采，其中香港理工大學（理大）首度亮相，向全球充分展示了香港強大的科研與知識轉移實力。理大此行積極擴展國際網絡，更於當地簽署重量級跨國三方合作備忘錄（MoU）深化科研協作，並帶領5間優秀初創跨出亞洲，期望吸引海外投資與協作機會。



理大代表團隨貿發局於歐洲最大型創科展VivaTech 2026設立展台，現場氣氛熱烈，吸引眾多國際投資者及業界人士駐足交流。

理大探索歐洲創新樞紐 複製內地成功模式

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授於理大專場研討會致開幕辭時，特別強調跨洲協作對未來科技發展的關鍵作用。他表示，香港與法國在VivaTech平台上的通力合作，正正彰顯了這種國際化視野，而理大亦將繼續積極與世界各地建立科技導向的夥伴合作關係。

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授於VivaTech 2026研討會上致辭，強調全球視野與跨洲協作對塑造未來科技的重要性。

為進一步落實此願景，理大副校長（知識轉移）鄭子劍教授透露，理大正積極尋找具備發展潛力與成熟科創生態的城市，建立國際創新創業樞紐，而經過這次法國之旅，首個據點已正式落戶巴黎。鄭教授指出，理大在中國內地已擁有非常成熟的產學研網絡，包括12所理大內地創新研究院，累計項目數以千計。理大期望將這套行之有效的「孵化及合作模式」複製到歐洲，甚至全世界，針對各地政府及當地產業的痛點，提供具針對性的科研解決方案。

理大副校長（知識轉移）鄭子劍教授於向與會者展示理大初創的創新成果，並介紹理大強大的科研網絡。

強強聯手發揮「超級聯繫人」優勢

在巴黎舉行的「香港科技之夜」（Hong Kong Tech Night）及交流酒會，成功匯聚了中法兩地科技初創、投資者及創新生態圈領袖。鄭子劍教授於會上分享了理大推動科研成果「由實驗室走向生活」的戰略，並強調理大如何與香港科技園、香港生産力促進局及 La French Tech等關鍵創科機構「強強聯手」，共同賦能香港的創科領先發展。

理大副校長（知識轉移）鄭子劍教授（右一）於「香港科技之夜」的對談環節中，分享理大如何透過成功的知識轉移，發揮香港「超級聯繫人」的優勢，推動中法科技樞紐的深度對接與人才交流。

鄭教授深入分析指，中法兩國在「法國2030」投資計劃戰略重點領域（如AI、量子技術、航天、先進材料等）上有着極強的互補性，理大可幫助海外夥伴企業進軍大灣區及其他中國內地市場。

高級副校長趙汝恒教授（左一）亦一同出席酒會，與現場的創科生態圈領袖進行廣泛交流，共同推動港歐協同效應。

簽署三方MoU結合達索系統與晶泰科技推動科研協作

此行的核心亮點，是理大代表團親身走訪了法國軟件巨頭達索系統（Dassault Systèmes）位於巴黎的總部，探索了總部內名為「The Playground」的沉浸式互動空間，現場直擊透過3DEXPERIENCE平台展示的多項前沿示範；代表團隨後亦走訪了「3DEXPERIENCE實驗室」，親眼目睹由其培育的初創企業展示的突破性產品與智能方案。

理大與法國環球軟件巨頭達索系統及晶泰科技的全資子公司PAIEvo於巴黎簽署三方戰略合作備忘錄，開啟跨洲科研戰略合作。

在完成這趟充滿科創實感的深度考察後，理大與法國環球軟件巨頭達索系統及本港上市公司晶泰科技（XtalPi）的全資子公司PAIEvo於總部簽署三方戰略合作備忘錄，展開重量級戰略合作，包括：推進智能實驗室數碼化建設、拓展新材料研發、開發專有算力與分子模擬工具、構建新物質發現生態圈，以及培育相關專業人才。

理大代表團參觀達索系統巴黎園區的沉浸式互動空間「The Playground」，親身了解透過3DEXPERIENCE平台展示的多項前沿技術。

理大代表團參訪法國達索系統位於巴黎的環球總部園區，深化雙方在產學研及人才培育上的緊密聯繫，並合影留念。

港初創放眼海外 5理大初創部署歐洲擴張

理大今次帶領了5間涵蓋AI、健康科技及可持續發展的初創企業赴歐參展，其中「Bacbudy」及「LeafIoT」更獲主辦方評選為「初創企業400強」，成績斐然。

• LeafIoT Technology Limited（綠色科技領域）：研發數位化樹木管理平台，利用感測器及演算法成功避免本港逾1,400宗嚴重塌樹意外。其公司代表董事總經理陳柏坤指，團隊在過去6年成功與香港政府建立此數字平台。來到歐洲落地時，團隊深知「在地化（localization）」是核心關鍵，因為歐洲樹木品種及所面對的氣候風險（如真菌性及疾病性影響）與亞洲截然不同。因此，團隊第一時間與當地大學建立科研合作協議以掌握痛點，目前正與三間歐洲公司洽談專案應用及專屬代理商權益，這些公司更大讚香港科技在歐洲具有高價值及市場潛力。

• Bacbudy Limited（機械人技術領域）：開發輕量級、柔軟的穿戴式機械外骨骼，結合「具身人工智能」主動學習，能夠適應使用者的動作。團隊代表香皓林博士及雷霆指出，該技術利用壓縮氣體驅動的人造肌肉，能精準且主動地為用家下背部提供充分支撐。此項可持續創新方案能有效減少建築、搬運及物流等高強度勞動行業勞工的下背痛職業病問題，從根本上紓緩各個行業的勞動力流失困境。

• Eieling Technology Limited（健康科技領域）：推出手掌大小、無線且輕便的專利超聲波肝臟檢測儀「Liverscan®」，大幅降低肝纖維化與脂肪肝的篩查門檻與成本。團隊代表表示，此設備目前已順利取得美國FDA認證。團隊透過今次參展成功對接全球預防醫學界合作夥伴與海外投資者，全力推進海外發展，目標是將這項便捷的預防醫學技術普及至全球逾20個國家，特別是基層社區。

• Anlaseo Technology Limited（光電技術領域）：本港深科技初創，專注大規模量產低成本的「可調諧激光芯片」。其首席執行官程志強調，其高性能光學芯片能強力支援AI時代龐大的數據傳輸與智能傳感需求。晶片廣泛應用於光通訊、先進醫學影像及電動車電池精密監測，團隊透過本次展覽尋求更多與全球業界夥伴的技術對接與商業協作機會。

趙汝恒教授參與高層次業界對談，探討學界牽頭的舉措如何推動港歐攜手推進全球科技創新發展。

開拓海外創新創業樞紐 真正走向國際

近年，理大不斷深化其知識轉移戰略，從建立強大的內地科研網絡，在本港和內地設立孵化中心，到積極建立海外創新樞紐，走向國際化。理大VivaTech 2026之行可謂碩果纍纍，充分展現其科研創新實力、知識轉移優勢及國際化佈局。

展望未來，期待理大在世界各地建立更多創新樞紐，帶領更多香港科研團隊及初創企業走向國際，真正落實「香港研發、全球應用」的宏大創科願景。

（資料由客戶提供）