科大推全新AI通識課程　合資格JUPAS新生每年最高獲10萬獎學金

科技大學於新學年推出佔6個學分的人工智能（AI）通識課程，於2026/27學年起入學的新生都必須修讀，以提升學生人機協作、AI應用的能力和專業知識。另外，科大的獎學金及學生支援措施與本港主要大學水平相若，並致力透過獎學金、海外學習資助及豐富的發展機會，為學生提供全面而多元的學習體驗。



積極推動「人機共創與數據素養」 培養學生人機協作能力

新的AI通識課程分為兩部分：第一部分為「AI素養基礎：人機協同編排（Foundations of AI Literacy: Human–AI Orchestration）」。第二部分「AI視野（AI Horizon）」課程，由科大不同學院及學系開設，聚焦人工智能最新發展及跨學科應用，讓學生透過不同領域的實際案例，提升運用AI的能力與視野。

科大協理副校長（教學）馮志雄教授表示，人工智能正重塑各行各業的人才需求，學生在選擇大學課程時，除了重視學科知識，亦愈來愈關注課程能否裝備他們應對未來社會和職場的轉變。科大新AI通識課程使得學生不僅懂得運用AI工具，更能有效整合人類與AI的優勢，推動創新與解難。新的AI通識課程共6個學分，有助學生建立紮實的AI素養、批判思維及跨學科協作能力。

新課程於JUPAS首輪改選成競爭最激烈課程

為配合特區政府建設香港成為國際醫療創新樞紐的願景，科大理學院去年新推出「理學士（生物醫學及健康科學）」課程，讓學生接觸先進的診斷和疾病建模技術，以掌握藥物及療程臨床前試驗的專業知識，為醫療及健康產業培育新血。以 Band A計算，此課程為今年大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選中，科大競爭最激烈課程首位，約每7.52個人爭1個學位。

另外，由科大跨學科學院轄下開辦的「理學士（綜合系統與設計）」課程，則是全港首個以體驗式學習為核心的本科課程，課程於2026/27學年改名為「理學士（創新設計與科技）」。此課程透過多學科培訓與專題研習，讓學生掌握前沿技術的專門知識，並提供寶貴機會將「設計、科技、創業」融會貫通。

新生經JUPAS入讀科大 最高可獲每年10萬獎學金

現時，透過JUPAS入讀科大並符合條件的新生，最高每年可獲逾港幣10萬元獎學金，當中包括全額學費獎學金及生活津貼。科大亦設有涵蓋理學、工程、工商管理、人文社會科學及跨學科課程的多元獎學金，以表揚學生在學術、創新創業、體育、藝術及領導才能等方面的卓越表現，為學生提供全面而多元的發展支援。為支持學生拓展國際視野，科大亦向本科生提供港幣一萬元海外學習資助，鼓勵他們參與交換、研習及其他海外學習體驗。

另外，科大2025年畢業生中，約九成已獲聘或選擇繼續進修，當中繼續深造及投身創業的比例有所上升，顯示科大學生除了具備就業競爭力外，亦傾向透過進修或創新創業開拓發展方向。

有興趣報讀學生可透過科大網上聯招分數計算機，計算按個別課程計分方程式所得的入學分數，並參考科大過往收生成績，評估入讀機會。