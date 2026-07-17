IB放榜｜耀中誕2狀元　靈活入學機制　覆蓋幼兒至高中助力成長

IB國際文憑考試日前（6日）放榜，香港耀中國際學校今年有2名學生考獲45分滿分，另2名和4名學生則分別考得44分和43分。狀元之一的鄭銘鏘表示，他自6個月大入讀耀中，學校讓他得到全人發展的機會，並教會了他要聆聽及服務他人；他因此啟發到希望幫助弱勢族群的志願，感謝學校助他成就自我。



香港耀中國際學校有24名學生在本屆IB取得40分或以上成績。

耀中今年有123名學生應考，當中24人取得40分或以上成績，有67名學生獲IB雙語文憑，可見學生不只展現超卓成績，更精通中英雙語，實現多元化發展。

耀中2026年IB文憑畢業生表現： 全球IB學生* 耀中IB文憑畢業生 最高得分 45 45 考獲40分或以上 9.8% 20% 考獲30分或以上 57.8% 89% 雙語文憑 27.4% 55% 考生人數 202,102 123

* 來自IBO的2025年IBDP考試數據

狀元鄭銘鏘感謝學校栽培 立志幫助弱勢族群

考獲45分的狀元鄭銘鏘（Amos）自六個月大開始便已經入讀耀中的嬰幼兒學習課程，他表示自己在耀中成長的過程中，無論於學業還是個人成長方面均獲得很多發展機會。他曾參與音樂劇、推動服務計劃，並創立青年環保與人道主義倡議組織「Eco Humanitarian Advocates」，藉此啟發到他幫助弱勢族群的志願。

鄭銘鏘表示：「學校教會了我服務型領導的真諦——願意聆聽、服務他人，並用自己的聲音帶來正向改變。」他相信，全人發展和學術訓練一樣重要，亦是他為IB做好準備的關鍵。他又感謝學校栽培，認為自己能取得佳績離不開老師、同學和家人的支持。他表示：「這份成就，是多年來在一個社群中成長、獲得支持與學習的累積，這個社群不僅教會我知識，也造就了今天的我。」

考獲45分的狀元鄭銘鏘（Amos）自六個月大開始便在耀中上學，他認為自己能取得佳績離不開老師、同學和家人的支持。

狀元梁愷珈曾到海外動物急症室當義工 望為動物福祉及社會作貢獻

同樣考獲45分的狀元梁愷珈（Hilary）則表示，自透過IB課程預備班入讀耀中國際學校後，一直得到師長與同學支持。她曾到澳洲動物醫院急症室及香港嘉道理農場參與義務工作，這份親身體驗加深了她對獸醫學的熱誠，使她立志積極倡議香港訂立更完善的動物權益法例，並朝着成為急症與重症獸醫的目標邁進。

梁愷珈續指，「除學術以外，辯論隊及模擬聯合國活動大大提升了我在大學面試時的公開演說能力，而參與神經多樣性小組則讓我有機會與耀中更廣泛的社群建立聯繫。」她特別感謝英文科老師在她突然轉換延伸論文課題時所給予的指引，以及多元化的學習機會。梁愷珈目前已獲皇家獸醫學院取錄，未來望能運用所學知識與技能，為動物福祉及社會作出有意義的貢獻。

考獲45分的狀元梁愷珈曾到澳洲動物醫院急症室及香港嘉道理農場參與義務工作，自此加深了她對獸醫學的熱誠。

今年耀中耀華教育網絡2026屆畢業生再創佳績，共有208名學生參加IB文憑考試；其中3名學生取得滿分45分，5名學生取得44分，超過20%的考生獲得40分或以上的優異成績，繼續展現耀中耀華在多文化教育及全人培養方面的成果。本年耀中耀華教育網絡的學生已累積收穫超過1400份，來自全球知名學府的錄取通知書，其中包括哈佛大學、史丹福大學、牛津大學、劍橋大學、清華大學、北京大學、香港大學、倫敦大學學院、倫敦國王學院、帝國理工學院、加州大學洛杉磯分校、加州大學伯克利分校及羅德島設計學院等院校錄取；升學領域涵蓋建築學、生物醫學、環境科學、土木工程、獸醫學、金融、經濟、工商管理、法律、國際關係、歷史與考古、心理學、地理、創意藝術、音樂及體育等。而本屆香港耀中畢業生當中，51%的錄取通知書來自QS世界大學排名前50位的大學，74%則來自QS世界大學排名前100位的大學，展現耀中學生的卓越學術實力及國際競爭力。

耀中全方位資源 支援學生多元升學路

耀中為學生提供全方位的資源支援，一方面提供多個不同範疇的獎學金，支持並培育學生發展才能，協助學生銜接未來出國深造。另一方面，耀中的IGCSE與IB課程亦提供豐富選修科；讓同學可先行試探多個學科，尋覓他們的興趣。

除此之外，耀中所屬耀中耀華教育網絡下的未來種子計劃（ Seeds for Tomorrow ）與本地及國際頂尖大學和《財富》500強企業合作，旨在激發學生對不同學科的興趣，讓他們能夠參與創新的學習體驗。其職業及升學輔導辦公室（Careers and University Guidance Office, CUGO）的32位顧問更提供1:12專屬師生比例服務，透過數據分析與個人化輔導，協助學生把個人強項與興趣匹配至最適合的課程與院校。

耀中支持學生在任何階段入學

耀中支持學生在不同年齡、不同階段，以不同入學途徑入學；讓來自不同背景的學生均同樣能夠發揮潛能。

嬰幼兒學習課程

耀中嬰幼兒學習課程（Infant and Toddler Learning Programme）專為六個月至兩歲兒童設計，持續的雙語教育及充滿支持性的學習環境讓學生能建立扎實學術基礎、自信心及自主學習能力，並培養批判性思維、有效溝通等重要素養，為中學階段以至未來人生發展奠定穩固基礎。

校長推薦計劃

透過校長推薦計劃（ Principal Recommendation Scheme ， PRS）學業表現、品格發展或課外活動方面表現優秀的本地小六學生，可於小學畢業後入讀耀中。符合資格的學生經經濟狀況評估後，更可獲學費減免、教育津貼及債券減免等資助。

IB課程預備班

已完成本地中學三年級的學生可經IB課程預備班由本地學校銜接入學，學生將建立修讀IB文憑課程所需的知識基礎、學術能力及學習思維；同時培養批判性思維、研究能力、溝通技巧及自主學習能力，為在全球化環境中持續發展及取得成功作好準備。

（資料由客戶提供）