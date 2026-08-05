方大開辦藥學、社區健康三年制兼讀學位課程 培訓基層醫療人才
政府早前已推出基層醫療藍圖，強化本港基層醫療健康系統。聖方濟各大學（方大）余兆麒健康科學院為回應社會對專業人才的需求，推出兩個健康科學相關的兼讀銜接學位課程。其中「藥學（榮譽）理學士」三年兼讀銜接課程是全港首個此類課程，專為提升現職配藥從業員專業能力而設。另一個「社區健康與實踐（榮譽）理學士」三年兼讀銜接課程，則為有志投身基層醫療與社區健康服務人士而設的。
作為應用科學大學，方大課程設計以職業導向為核心，強調理論與實踐並重。校內設有社區藥房，讓兼讀制學生能在專業環境中進行實務操作，兩個課程現已全面接受網上報名，並於2026年9月開始授課。
藥學三年制兼讀銜接學位課程 全港首創提升現職配藥員專業能力
方大藥學（榮譽）理學士兼讀銜接課程（Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Studies）為期三年，是全港首個專為提升現職配從業藥員專業能力而設的學位課程。
課程設兩大專科 校內設社區藥房
藥學（榮譽）理學士課程主任馮慕至教授表示，課程屬資歷架構第5級，為學生提供進階配藥及管理訓練，目的是將配藥員的專業能力從資歷架構第4級、提升至第5級的銜接課程。
課程特色之一是設有兩大專科，學生可按個人職涯規劃二擇其一。臨床專科主要研習配藥員臨床藥學（涵蓋內科、外科、兒科與腫瘤科）、配藥員藥物治療管理，以及注射製劑藥學服務與實務。社區專科專注於應用生活醫學、社區及基層醫療保健、社區藥房實務，以及醫療保健補充與替代醫學。
課程亦涉及不少個案分析 ，以強化日常配藥及前線服務的專業操作水平，訓練學員拆解不同病人的健康疑問，判斷哪些可自行解答市民常見藥物疑問（如止痛藥分類、藥油分別）、哪些需轉介藥劑師。
學生必須完成90小時實習 畢業生具全面競爭力
她續稱，課程另一特色是設有實習要求，為確保畢業生具備工作能力，學生必須於指定實習地點完成不少於90小時的實習工作，並於實習期內提交工作報告。馮慕至教授透露，正接觸各大醫院，期望讓修選臨床專科的學生提供實習機會；社區專科學生亦有機會，在社區藥房或任何提供健康服務的機構實習，成為連結兩大服務網絡的橋樑。
馮慕至教授又指，課程為提升行業服務質素而設，提供線上線下同步上課、多元化考核方式，可學生透過正規院校培訓，可全面提升學員的分析力與應對能力，學生畢業後將具備更全面的專業競爭力，可於社區藥房、社福機構及基層醫療中心從事配藥服務工作。現在於醫院就職的畢業生，則有更多晉升至更高職級的機會。另外，畢業生亦可從事藥物零售管理、市場拓展及藥品研究等工作。
馮慕至教授指學位資歷猶如跳板，有助內部晉升、轉換工作環境，亦為日後進修碩士課程奠下基礎。對熱愛前線服務、希望在配藥專業上更上一層樓的從業員來說，這是最直接、最實用的升級路徑。
學生畢業後更可繼續進修，報讀「護理及專職醫療碩士」（兩年制兼讀），獲取更高學歷。
社區健康與實踐三年制兼讀銜接學位課程
方大余兆麒健康科學院另一新開設的社區健康與實踐（榮譽）理學士兼讀制課程（Bachelor of Science (Honours) in Community Health and Practice），亦是三年制銜接課程，採用全英語教學。
社區健康與實踐（榮譽）理學士課程主任曾佩欣博士表示，為裝備學生全方位應對未來社區健康的挑戰，課程設計全面，涵蓋社區健康服務和專業課程兩大範疇。社區健康服務課程內容包括「社區健康實務中的健康評估與健康行為」、「醫療保健中的客戶關係管理」，以及創新的「社區健康實務中的科技與人工智能」。
課程涵蓋實務與人工智能 投身管理或市場拓展
專業課程深入探討多元公共衛生及身心健康議題，包括「公共衛生議題 - 心理健康」、「社區輔導概論」、「社區健康實務中的輔助與替代療法概論」、「運動與健康促進」、「營養與健康」，以及「營養與飲食治療學」，並加入AI與科技應用元素，教導學生善用智能手錶、健康App等工具，課程設計緊貼社區真實需要。
曾佩欣博士表示，課程循序漸進，第一及第二年專注於學習理論，為學生奠定學術基礎；第三年第一學期將為學生安排不少於90小時實習，將理論轉化為社區實踐經驗，學生有機會到地區康健中心、社區健康中心、長者鄰舍中心等機構實踐所學。畢業生可任職於各類衛生及社會服務機構，擔任社區衛生專員、健康推廣專員及計劃統籌員等職位，累積經驗後可晉升至高級社區衛生專員或公共衛生經理，或選擇繼續進修。
曾博士續指，科目設計時會有很多理論和工作坊，讓學生做「落手做」，例如我們會要求學生做一些案例分析，和完整地計劃直至實行健康推廣的活動，最終希望學生可以真真正正實踐社區活動。
社區健康管理是未來醫療發展重要一環，曾博士認為社區健康推廣人才需求會越來越大，現在市面上相關的工種都要求擁有學士學位，對在職人士而言，此課程培養學生分析和管理組織的能力，能夠在社區層面推動健康、成為醫療系統與市民之間橋樑，提供高效且具策略性的增值路徑，完成後除了投身社區健康管理或市場拓展外，亦可選擇繼續進修。
為配合不同學歷起點的學生確保符合專業資格，方大特別規劃了清晰、循序漸進的升學階梯。學生可按部就班，先以「健康科學文憑」（一年全日制）為起點，再升讀「配藥高級文憑」、「健康護理高級文憑」或直接入讀「普通科護理學高級文憑」；畢業後再報讀「藥學（榮譽）理學士」（三年銜接兼讀制）或「社區健康與實踐（榮譽）理學士」（三年銜接兼讀制）；最後升讀「護理及專職醫療碩士」（兩年兼讀制）。
有興趣人士可瀏覽方大課程資料了解詳程。
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