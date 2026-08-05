方大開辦藥學、社區健康三年制兼讀學位課程　培訓基層醫療人才

政府早前已推出基層醫療藍圖，強化本港基層醫療健康系統。聖方濟各大學（方大）余兆麒健康科學院為回應社會對專業人才的需求，推出兩個健康科學相關的兼讀銜接學位課程。其中「藥學（榮譽）理學士」三年兼讀銜接課程是全港首個此類課程，專為提升現職配藥從業員專業能力而設。另一個「社區健康與實踐（榮譽）理學士」三年兼讀銜接課程，則為有志投身基層醫療與社區健康服務人士而設的。



作為應用科學大學，方大課程設計以職業導向為核心，強調理論與實踐並重。校內設有社區藥房，讓兼讀制學生能在專業環境中進行實務操作，兩個課程現已全面接受網上報名，並於2026年9月開始授課。



方大課程設計向以職業導向為核心、理論與實踐並重為核心，校內設有配藥實驗室，包括「無菌藥物調配訓練中心」、「藥劑服務及配藥培訓中心」，讓兼讀制學生在真實環境中進行實務操作。（方大提供圖片）

藥學三年制兼讀銜接學位課程 全港首創提升現職配藥員專業能力

方大藥學（榮譽）理學士兼讀銜接課程（Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Studies）為期三年，是全港首個專為提升現職配從業藥員專業能力而設的學位課程。

方大藥學（榮譽）理學士兼讀制銜接課程，是全港首創專為提升現職配藥從業員專業能力而設的三年制銜接學位。（方大提供圖片）

課程設兩大專科 校內設社區藥房

藥學（榮譽）理學士課程主任馮慕至教授表示，課程屬資歷架構第5級，為學生提供進階配藥及管理訓練，目的是將配藥員的專業能力從資歷架構第4級、提升至第5級的銜接課程。

課程特色之一是設有兩大專科，學生可按個人職涯規劃二擇其一。臨床專科主要研習配藥員臨床藥學（涵蓋內科、外科、兒科與腫瘤科）、配藥員藥物治療管理，以及注射製劑藥學服務與實務。社區專科專注於應用生活醫學、社區及基層醫療保健、社區藥房實務，以及醫療保健補充與替代醫學。

課程亦涉及不少個案分析 ，以強化日常配藥及前線服務的專業操作水平，訓練學員拆解不同病人的健康疑問，判斷哪些可自行解答市民常見藥物疑問（如止痛藥分類、藥油分別）、哪些需轉介藥劑師。

方大亦備有製藥隔離器，用於製備危險藥物（例如化療藥物）或進行無菌操作的專業儀器。（方大提供圖片）

學生必須完成90小時實習 畢業生具全面競爭力

她續稱，課程另一特色是設有實習要求，為確保畢業生具備工作能力，學生必須於指定實習地點完成不少於90小時的實習工作，並於實習期內提交工作報告。馮慕至教授透露，正接觸各大醫院，期望讓修選臨床專科的學生提供實習機會；社區專科學生亦有機會，在社區藥房或任何提供健康服務的機構實習，成為連結兩大服務網絡的橋樑。

馮慕至教授又指，課程為提升行業服務質素而設，提供線上線下同步上課、多元化考核方式，可學生透過正規院校培訓，可全面提升學員的分析力與應對能力，學生畢業後將具備更全面的專業競爭力，可於社區藥房、社福機構及基層醫療中心從事配藥服務工作。現在於醫院就職的畢業生，則有更多晉升至更高職級的機會。另外，畢業生亦可從事藥物零售管理、市場拓展及藥品研究等工作。

藥學（榮譽）理學士課程主任馮慕至教授指出，課程的特色是設有兩大專科可供修讀，學生可依據職涯規劃二選一，包括臨床專科及社區專科。（方大提供圖片）

馮慕至教授指學位資歷猶如跳板，有助內部晉升、轉換工作環境，亦為日後進修碩士課程奠下基礎。對熱愛前線服務、希望在配藥專業上更上一層樓的從業員來說，這是最直接、最實用的升級路徑。

學生畢業後更可繼續進修，報讀「護理及專職醫療碩士」（兩年制兼讀），獲取更高學歷。

社區健康與實踐三年制兼讀銜接學位課程

方大余兆麒健康科學院另一新開設的社區健康與實踐（榮譽）理學士兼讀制課程（Bachelor of Science (Honours) in Community Health and Practice），亦是三年制銜接課程，採用全英語教學。

社區健康與實踐（榮譽）理學士課程主任曾佩欣博士表示，為裝備學生全方位應對未來社區健康的挑戰，課程設計全面，涵蓋社區健康服務和專業課程兩大範疇。社區健康服務課程內容包括「社區健康實務中的健康評估與健康行為」、「醫療保健中的客戶關係管理」，以及創新的「社區健康實務中的科技與人工智能」。

方大設有「社區藥房」與⁠「社區健康關注站」，學生有機會在此實習。學生於課程中會深入修讀公共衛生議題、社區輔導、運動與健康促進，以及營養學等跨學科知識。（方大提供圖片）

課程涵蓋實務與人工智能 投身管理或市場拓展

專業課程深入探討多元公共衛生及身心健康議題，包括「公共衛生議題 - 心理健康」、「社區輔導概論」、「社區健康實務中的輔助與替代療法概論」、「運動與健康促進」、「營養與健康」，以及「營養與飲食治療學」，並加入AI與科技應用元素，教導學生善用智能手錶、健康App等工具，課程設計緊貼社區真實需要。

社區健康與實踐（榮譽）理學士課程主任曾佩欣博士表示，課程特別涵蓋健康評估與健康行為、醫療保健客戶關係管理，以及創新引入的「社區健康實務中的科技與人工智能」。（方大提供圖片）

曾佩欣博士表示，課程循序漸進，第一及第二年專注於學習理論，為學生奠定學術基礎；第三年第一學期將為學生安排不少於90小時實習，將理論轉化為社區實踐經驗，學生有機會到地區康健中心、社區健康中心、長者鄰舍中心等機構實踐所學。畢業生可任職於各類衛生及社會服務機構，擔任社區衛生專員、健康推廣專員及計劃統籌員等職位，累積經驗後可晉升至高級社區衛生專員或公共衛生經理，或選擇繼續進修。

曾博士續指，科目設計時會有很多理論和工作坊，讓學生做「落手做」，例如我們會要求學生做一些案例分析，和完整地計劃直至實行健康推廣的活動，最終希望學生可以真真正正實踐社區活動。

社區健康管理是未來醫療發展重要一環，曾博士認為社區健康推廣人才需求會越來越大，現在市面上相關的工種都要求擁有學士學位，對在職人士而言，此課程培養學生分析和管理組織的能力，能夠在社區層面推動健康、成為醫療系統與市民之間橋樑，提供高效且具策略性的增值路徑，完成後除了投身社區健康管理或市場拓展外，亦可選擇繼續進修。

為配合不同學歷起點的學生確保符合專業資格，方大特別規劃了清晰、循序漸進的升學階梯。學生可按部就班，先以「健康科學文憑」（一年全日制）為起點，再升讀「配藥高級文憑」、「健康護理高級文憑」或直接入讀「普通科護理學高級文憑」；畢業後再報讀「藥學（榮譽）理學士」（三年銜接兼讀制）或「社區健康與實踐（榮譽）理學士」（三年銜接兼讀制）；最後升讀「護理及專職醫療碩士」（兩年兼讀制）。

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有興趣人士可瀏覽方大課程資料了解詳程。

方大藥學﹙榮譽﹚理學士

方大社區健康與實踐﹙榮譽﹚理學士

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