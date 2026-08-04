方大緊貼市場推全新AI學士及碩士課程　打造多媒體與數碼娛樂基石

AI人工智能應用日趨普及，各行各業都廣泛應用AI，創意產業亦應不例外。市場對於結合AI與創意產業、多媒體科技、應用設計的「複合型專才」求才若渴。



面對這股數碼轉型及創新產業的龐大人才需求，聖方濟各大學（方大）轄下的任白慈善基金電子計算及信息科學院，將於９月新學年推出兩個全新AI課程，包括亞太區首個將 AI 結合多媒體科技的專屬學位：「人工智能及多媒體科技（榮譽）理學士」，以及「人工智能及創意科技理學碩士」。同時亦會將現有旗艦課程升級成「人工智能及數碼娛樂（榮譽）理學士」，為有志投身科技創新領域的學子提供清晰的升學與發展藍圖。



方大任白慈善基金電子計算及信息科學院院長陳慶鴻教授表示，大學致力搭建多元化實習平台，讓學生在學期間累積寶貴的職場經驗。（方大提供圖片）

人工智能及多媒體科技（榮譽）理學士 亞太區首個AI結合多媒體科技專屬學位

傳統多媒體製作近年逐漸被AI技術顛覆，方大推出的「人工智能及多媒體科技（榮譽）理學士」，是亞太區首個將 AI 結合多媒體科技的專屬學位。方大任白慈善基金電子計算及信息科學院助理教授曹宇博士表示：「有別於其他人工智能課程著重學習和設計複雜的演算法，這個課程除了演算法外，亦著重多媒體科技，引導學生把人工智能技術應用於創意挑戰之中，例如學習開發手機應用程式，迎合現今人人機不離手的市場。」

課程除涵蓋數理及運算相關的必修科目外，亦要求學生修讀「設計基礎」，課程強調技術與美感的結合。為此校方特別安排課程與「林凌婉宜設計學系」合作，由設計系導師親自教授視覺表達與設計思維。

AI核心技術與多媒體結合 提供產業夥伴合作機會

課程更融合人工智能、多媒體科技、資訊及通訊科技、多媒體設計及圖形學等範疇，並涵蓋機器學習、電腦視覺、動畫及用戶體驗設計等內容，讓學生掌握多元而實用的知識與技能，課程部分科目是全新設計符合市場需求，並透過真實項目，讓學生將人工智能技術應用於創意挑戰，透過解決不同產業需求驅動的實際方案累積實戰經驗。

方大作為應用科學大學，課程強調實務體驗，故課程設有實習選修科，學生需於第三或第四年進行不少於200小時實習。曹宇博士透露，校方目前正積極與Microsoft、華為、騰訊等科技巨頭商討合作，期望為學生爭取最頂尖的實習資源。

曹宇博士又表示，在人工智能及創新科技發展迅速的年代，擁有學位資歷不但有助學生投身相關專業領域，亦為日後晉升、轉換工作跑道或繼續修讀碩士課程奠下重要基礎。對有志投身科技創新產業、並希望結合技術與創意發展的年輕人而言，這將是一條具前景而實用的升學路徑。

畢業生可投身不同與人工智能及多媒體科技相關的專業崗位，包括機器學習開發員、電腦視覺工程師、虛擬實境開發人員，以及AI驅動的UX/UI設計師等崗位，亦可擔任數位內容分析師、資料分析師、創意人工智能開發人員、人工智能產品經理及遊戲程式設計師。

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院分別開設人工智能實驗室及數碼娛樂實驗室，讓學生掌握及試驗人工智能及數碼娛樂先進技術，走在資訊科技最前端。（方大提供圖片）

人工智能及數碼娛樂（榮譽）理學士課程升級 AI躍升為課程核心能力

為配合業界發展趨勢，方大將現有的「數碼娛樂科技（榮譽）理學士」更名為「人工智能及數碼娛樂（榮譽）理學士」，並將課程內容升級。課程主軸不變，仍然是數碼娛樂，以及聚焦於遊戲、動畫、VR、互動媒體等數碼娛樂範疇，但將AI躍升為「核心能力」，大幅加入生成式AI在創意內容製作、網頁及遊戲開發中的技術應用。

調整課程是為了讓學生的學習內容更貼近業界趨勢，能夠在學習過程中掌握AI在數碼娛樂的實際應用，提升作品質素與製作效率。同時課程與「人工智能（榮譽）理學士」的高年級選修選修科目設有互通機制，學生可跨課程選修部分核心科目，畢業時兼備數碼娛樂技術與AI研發實力。

配備數碼娛樂實驗室 畢業專題學以致用

「人工智能（榮譽）理學士」專注於通用AI研發、演算法、數據科學與AI系統開發，適合希望從事AI技術研發的學生。至於「人工智能及數碼娛樂（榮譽）理學士」則以數碼娛樂為核心，將AI技術融入遊戲、動畫、VR、互動媒體等創意範疇，適合熱愛數碼創意、希望在娛樂科技領域發展的學生，學生在選擇時應考慮自己的興趣與未來職業方向。

課程涵蓋三維遊戲設計及開發、建模及動畫、虛擬現實及元宇宙，以及數碼視覺特效等範疇，同時除優化課程內容外，陳教授指學院配備數碼娛樂實驗室，設有動作捕捉技術系統和VR設備，創造沉浸式數碼娛樂科技學習環境。

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院提供虛擬實境設備，提升學生的互動學習體驗。（方大提供圖片）

兩個課程的基礎科目部分相近，例如程式基礎、AI 概論等，但高年級的專業核心科目則不同，學生可選擇另一課程的部分核心科目作選修課，畢業時便同時擁有專業的數碼娛樂技術、與AI研發技術。課程調整對舊有課程「數碼娛樂科技（榮譽）理學士」的畢業生沒有影響，學歷資格和認受性保持不變。

現時市場上同時兼具AI技術與數碼娛樂設計能力的人才不多，故畢業生極具就業競爭力，而且晉升階梯清晰，可由基礎技術設計、開發崗位逐步晉升至可以擔任遊戲設計工程師、VR∕XR開發人員、3D及動畫製作人員、電影特效製作人員、元宇宙建築師，以及用家介面開發人員，更能憑藉熟悉創作流程的優勢，逐步晉升至項目主管、技術總監甚至創意總監。 相比傳統多媒體設計畢業生，他們更具技術優勢；相比純電腦科學畢業生，他們則更熟悉數碼娛樂創作流程，因此在娛樂科技行業更具不可取代的優勢。

任白慈善基金電子計算及信息科學院致力打造成為香港的人工智能學院，為有志投身科技創新領域的同學提供多元升學選擇，致力培育跨學科人才，結合不同領域，助同學裝備未來競爭力。

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院致力培訓學生人工智能、互動媒體與創意科技方面的多元應用，為未來職場投身做好準備。（方大提供圖片）

人工智能及創意科技理學碩士 課程設雙軌制

特區政府近年大力推動「藝術科技」，銳意打造香港成為「中外文化藝術交流中心」，方大全新推出的「人工智能及創意科技理學碩士」課程，將聚焦AI與創意科技的協同效應，探討如何利用生成式AI大模型創作獨特的文字、影片（如 YouTube 內容）及圖像，以至透過AI在博物館設計互動裝置。

課程特色之一是採用雙軌制，學生可按自身職業規劃，選擇修讀 9個學分的研究項目，為未來學術發展鋪路；或選修三門學科，擴闊知識面與實務能力。陳教授指出，課程將邀請業界專業人士參與教學及項目指導，確保學生掌握最新市場趨勢。

方大任白慈善基金電子計算及信息科學院助理教授劉卉博士表示，課程着重培養學生把人工智能技術應用於藝術、設計、音樂、電影、遊戲及數碼媒體等創意領域的能力，促進科技與創意的深度融合。課程同時提供實踐學習機會，讓學生掌握人工智能演算法及創意科技工具的實際應用，並利用真實數據開發切合業界需求的解決方案。

劉卉博士表示，申請人一般需持有資訊科技相關學士學位；或持有認可的其他學科學士學位，並具備至少三年資訊科技相關工作經驗。同時亦適合具備一定學術基礎或業界經驗的人士報讀，尤其適合有意把AI科技知識延伸至創意科技應用，或希望透過進修提升專業能力與事業發展的人士。

畢業生可擔任運算藝術家、虛擬實境設計師、創意科技專家等新興領導職位；亦可投身創意創意科技專家，數碼內容創作、互動娛樂、創意媒體、廣告營銷、文化科技、遊戲開發及創新科技應用等相關工作，或繼續深造，進一步發展專業知識與研究能力。修畢此課程將獲認可資歷架構第6級，課程設有全日制（1年，最長3年）及兼讀制（2年，最長4年）選擇。

提供完善升學階梯 打造科技專才「一條龍」

方大積極建立一套由下而上、由學士延伸至碩士的AI教育鏈。學生可經由香港中學文憑考試、實用資訊及通訊科技文憑或專上教育文憑作起點，升讀「人工智能及資訊通訊科技高級文憑」或「犯罪及安保科學高級文憑」。完成高級文憑後，學生可直接銜接至「人工智能（榮譽）理學士」、「人工智能及多媒體科技（榮譽）理學士」、「人工智能及數碼娛樂（榮譽）理學士」或「犯罪及安保科學（榮譽）學士」課程；取得學士學位後可報讀最高階的「人工智能及創意科技理學碩士」課程。

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聖方濟各大學入學申請系統已正式開放網上報名。有興趣人士可登入方大課程簡介官網查閱詳細的入學要求，或透過以下途徑聯絡校方了解詳情：

方大人工智能及多媒體科技(榮譽)理學士

方大人工智能及數碼娛樂（榮譽）理學士

方大人工智能及創意科技理學碩士

電話： (852) 3702 4388

電郵： info@sfu.edu.hk

地址： 新界將軍澳翠嶺里2號（港鐵調景嶺站B出口）