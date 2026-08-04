恒大AI碩士課程助跨專業轉型 結合實踐教學裝備AI職場能力

隨著港府積極推動以人工智能為核心的發展策略，AI技術迅速滲透各行各業，市場對具備實務應用能力的人才需求持續上升。不少在職人士亦開始尋求進修機會，以掌握相關技能、拓展職涯方向。香港恒生大學（恒大）開設的「數據科學及人工智能」理學碩士（MSc-DSAI）課程，正是為來自不同學術背景的人士提供系統化培訓，協助他們踏出轉型AI領域的重要一步。



在數字化時代，AI不再是科技行業的專利，學生會使用AI學習平台，上班族亦會借助AI整理資料以提升工作效率。AI技術應用擴展至各行各業，例如在金融與銀行業，AI可以即時分析信用卡交易中的消費行為與現金流數據，不僅能應用於反洗錢和詐騙檢測，亦能提升客戶服務和風險管理能力。在醫療業中，醫護人員可以使用AI分析醫學圖像、病歷數據和基因組數據，助醫生作出更準確的診斷和治療方案，並為病人制定個性化健康管理和預防措施。

此外，AI在零售與物業管理等領域的應用亦日益普及。零售業從業員可以透過AI分析消費者數據和購買行為，向顧客推薦個性化產品，同時優化庫存管理並按市場趨勢分析調整價格；至於在物業管理方面則可利用AI影像與感應器辨識技術，進行智能保安；並以AI模型分析大廈能源消耗，以達至節能並更有效安排物業維修。由此可見，AI的應用已經延伸至不同行業的營運核心。

正因不同行業都愈來愈重視AI的應用，掌握相關技術已逐漸成為職場上的重要能力。恒大「數據科學及人工智能」理學碩士課程着重實踐教學，為缺乏AI基礎人士提供一條通往科技發展的道路。課程開放跨專業申請，即使學生沒有AI背景亦可報讀，協助來自不同學科的人士都有轉型AI產業的機會。在應屆本地畢業生中，逾九成並沒有AI相關學歷，超過八成非IT背景畢業生在半年內已成功踏入AI行業，課程歡迎多元背景學生，幫助轉行AI行業，為學生開啟穩健職業道路。

課程提供一年全日制及兩年兼讀制兩種修讀模式。課程內容緊貼業界發展，由學院與Google、IBM及AWS等行業領導共同設計，核心科目更獲AWS官方認證，有助學生掌握頂尖AI技術的實踐應用，提升職場競爭力。加上小班教學模式，每節課程融入實踐環節，確保學習效果。教學滿意度高達5.78(6分為滿分)，深受學生一致好評，學生亦可得到更多的個人化指導。

學生可選修不同的選修科目。

課程每年都會推薦學生前往 UCL管理學院、牛津大學等頂尖學府參加暑期學校，入選學生可獲得一半或以上的費用資助。學生亦有機會親身參觀知名科技企業，了解產業實務運作，並參與各類數據科學比賽，挑戰真實世界的大數據難題。

去年近八成畢業生成功獲錄取就業或繼續攻讀更高學位深造。

修讀此課程的學生最快一年便可取得碩士學位。根據該課程 2024/25 學年的畢業生就業及升學數據，近八成畢業生成功獲取錄或繼續攻讀更高學位，符合資格的本地學生亦可申請「香港未來人才深造獎學金計劃」（FTSS），獲最高港幣10萬元的學費資助，減輕進修開支負擔。

入學資格方面，申請人須持有受認可大學頒授的理科、工科、商科或相關學科學士學位，或同等學歷；若畢業院校並非以英語授課，則須提交英語能力證明。即使未完全達到入學要求，申請人亦有機會獲特別考慮。課程現正接受申請，報名日期截至8月22日，名額有限，有意投身AI領域的人才可把握機會報讀。

了解更多：https://dsai.hsu.edu.hk/zh/application-home/