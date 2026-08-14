《跟著Theo去Sit堂》未畢業先創業?THEi高科院創科新星的破局哲學

文：Theo 林知行

如果有10萬蚊，你會點洗？去幾轉大阪、東京？定係買幾手熱門收息股？

但有一班 THEi 高科院嘅學生，偏偏選擇將呢筆錢，化作叩開創科大門嘅第一桶金。

筆者上月獲邀出席第四屆「高科院—獅子會企業創科比賽」頒獎典禮。坐在台下，看著這群年輕面孔，我彷彿看見了香港未來產業轉型的縮影——他們不甘於「朝九晚六」打工仔的劇本，選擇在校園孵化器裡迎風而上，一舉奪走「梁鳳華獅姐企業創科大獎」的 10 萬元現金獎，以及為期一年的「Innov8初創培育計劃」入場券。



第四屆「高科院—獅子會企業創科比賽」頒獎典禮已於7月24日結束。比賽旨在鼓勵青年創新，演繹「創科改變生活，智慧賦能未來」的精神。

AI 時代的「硬核」浪漫：從驗樓到教學的顛覆

今屆比賽競爭之激烈，足足收到約 30 份創新方案。能殺出重圍的，絕對不是紙上談兵的學生習作，而是真正「直擊行業痛點」的硬橋硬馬之作。

先看奪獎的 StructGuard AI。兩個來自土木工程（榮譽）工學士課程的年輕人，精準地盯上了香港老齡化樓宇的「驗樓痛點」：傳統人手檢測又慢又危險。他們索性出動「機械狗」結合 AI 建圖技術，甚至玩埋智能定價，做到「一鍵報價」。B2B 與 B2C 兩條腿走路，把傳統得近乎古老土木行業，硬生生拉進了 Smart City 的賽道。

StructGuard AI盯上了香港老齡化樓宇的「驗樓痛點」，出動「機械狗」結合 AI 建圖技術，兼加入智能定價，做到「一鍵報價」，透過B2B 與 B2C 兩條腿走路，將傳統行業硬生生拉進了 Smart City 的賽道。

另一邊廂，小樂AI趣學星球則展現了商科人的謀略。這班來自工商管理（數碼轉型）碩士課程的團隊，將 AI 結合教室頂部的鏡頭，秒速批改功課不特止，仲要將備課、教學、課後個性化學習串連成完整的 Data 閉環。把傳統教育中老師最頭痛的痛點，用演算法優雅地解決，難怪評審團一致好評。

小樂AI趣學星球將 AI 結合教室頂部的鏡頭，秒速批改功課不特止，仲要將備課、教學、課後個性化學習串連成完整的 Data 閉環。把傳統教育中老師最頭痛的痛點，用演算法優雅地解決。

前輩的冷思考：創業不是盲目「裸辭」

台上的風光，背後當然少不了推手。作為第四屆比賽贊助人的梁鳳華獅姐在台上寄語：「願意跨出第一步參賽已是勝利。」

第四屆比賽贊助人梁鳳華獅姐寄語：「願意跨出第一步參賽已是勝利。」

而 THEi 高科院副校長（行政及企劃）李德文先生的一番話，更值得所有心雄的創業者細味。他提醒年輕人：畢業後不應盲目創業，反而要善用「高科院 - 獅子會 INNOV8初創培育中心」的導師網絡，跟商界老兵多交流，甚至不怕在早期經歷挫折，看清市場的成功密碼，才好正式落場。

THEi 高科院副校長（行政及企劃）李德文先生提醒年輕人：畢業後不應盲目創業，反而要善用「高科院 - 獅子會 INNOV8初創培育中心」的導師網絡，跟商界老兵多交流，甚至不怕在早期經歷挫折，看清市場的成功密碼，才正式落場。

這句話很有意思。創業的未知數太多，光有熱血是不夠的，還要懂得在「應用科學」與「商業邏輯」之間找到甜蜜點（Sweet Spot）。

無論你是選擇朝九晚六拿一份安穩的糧，還是當一個自由自在的 Slasher，甚至好像這班 THEi 高科院的年輕人一樣，在大學校園裡大膽踏出創業的第一步——筆者都衷心希望，每個人都能在自己選定的賽道上，掌握主導權，真正成為自己人生的總監。

關於作者：



Theo 林知行



THEi 高科院應科新賽道導航員。長期關注高等教育、創科趨勢與職場實戰。堅信傳統學位不是唯一答案，致力推動應用科學教育，在實戰賽道中定義自己的未來。

