騰訊光子及WeTech藉遊戲開發育AI人才　冀深化產學研助港創科發展

AI人工智能發展迅速，如何培育下一代創科人才成為教育界與科技企業共同關注的課題。香港大學「菁英聚‧港大」計劃今年第三度聯同騰訊光子工作室群及Tencent WeTech Academy舉辦「AI Adventures：When AI Meets Games with Tencent」暑期課程，透過五日沉浸式學習帶領來自世界各地中學生探索AI遊戲開發。



光子工作室群香港業務總監陳朝光接受「01教育」訪問時表示，遊戲開發是吸引學生學習AI的切入點，團隊真正希望培養的是能夠將AI應用於不同產業的創科人才，並透過企業、大學與科研機構合作，協助香港建立更廣泛的創科人才基礎，為創科發展注入新動力。



作為騰訊遊戲旗下全球化遊戲開發商，光子工作室群曾推出《PUBG MOBILE》等代表作，近年除持續投入遊戲及AI技術研發外，亦積極推動科技教育、人才培育及產學研合作。

「AI Adventures：When AI Meets Games with Tencent」由港大教授和騰訊光子AI領域技術專家擔任導師，讓中學生親手做出屬於自己的遊戲。今年課程更加入中華傳統文化元素及國際交流，並於課程最後一天展示成果，將武俠、古詩等元素融入創作，反映學生對AI技術的掌握及創新。

以開發遊戲激發興趣 將AI知識轉化實際應用

光子工作室群香港業務總監陳朝光認為，透過運用AI進行遊戲創作比單純進行AI技術教學，更容易引起年輕人的共鳴，因此團隊選擇以此為AI教育的切入點。遊戲本身是一種互動娛樂，包含敘事、圖像、音視頻等AIGC（人工智慧生成內容）及智能體（Agent AI）等前沿AI技術，學生創作遊戲的過程要實際運用這些AI工具，而非停留於理論層面。

他說，課程沒有預設作品方向，鼓勵學生自由構思內容，開發過程讓學生既能理解遊戲開發流程，亦能培養空間敘事及解難能力，把AI知識真正轉化成實際應用。

課程踏入第三年，內容亦不斷演變，增加了大量動手實踐內容及遊戲化元素，希望讓學生透過親身創作，加深對AI技術的理解。（夏家朗攝）

第三年課程更成熟 學生投入程度超預期

踏入第三年，課程內容亦不斷演變。陳朝光表示，團隊首年較著重技術層面教學，近兩年則增加大量動手實踐內容及遊戲化元素，希望讓學生透過親身創作，加深對AI技術的理解，課程反響愈來愈好。他指出，不少學生在課後花大量時間完善項目及完成作品，投入程度遠超團隊預期，反映他們已由被動學習轉變為主動探索，達到課程最初希望培養自主學習及創新思維的教學目標。

香港大學「菁英聚‧港大」計劃今年第三度聯同騰訊光子工作室群及Tencent WeTech Academy舉辦「AI Adventures：When AI Meets Games with Tencent」暑期課程，參與學生於結業禮上分享得著。（夏家朗攝）

培育AI人才不限於遊戲領域 希望將AI技術普及化

雖然課程以遊戲開發為主題，但陳朝光強調，遊戲只是教學的切入點，「我們培育 AI 人才的眼光絕不局限於遊戲領域，我們更希望將 AI 技術普及化」。

他指出，AI未來將滲透各行各業，因此培育人才不能局限於單一產業。光子通過教學生開發遊戲燃起青年對AI技術的興趣，及早接觸新科技，為香港未來創科發展建立更穩固的人才基礎，未來把相關能力應用至不同專業及產業。他認為，憑藉香港的國際化優勢與創科發展定位，及早引導青年掌握 AI 技術，將能大幅提升本港整體的創新競爭力。

港區全國人大代表、香港立法會議員朱立威先生, MH（左一）及騰訊光子工作室群技術總經理、光子工作室群香港亞太總經理陸遙先生（右一），頒獎予學生團隊。（夏家朗攝）

中央政府駐港聯絡辦教育和青年部處長顧筍先生（左一）及騰訊集團公共事務部副總裁 李子樹博士, JP（右一），頒獎予學生團隊。（夏家朗攝）

配合政府產學研合作 發揮香港獨特優勢

近年特區政府積極推動「產學研」協作，陳朝光認為，政府、大學及企業之間已逐步建立成熟的協作模式，加上創新及科技基金（ITF）等政策支援，將為科研成果落地提供有利條件。騰訊光子近年來與香港各大學保持密切聯繫，一方面與大學教授及研究團隊進行前沿科研合作，另一方面為本地學生提供高質素實習及企業培訓機會，協助青年累積產業經驗。

陳朝光表示，未來將繼續深化與香港的大學合作，積極參與本地產學研生態，既支持科研成果轉化，也持續培育高端創科人才，期望為香港建設國際創新科技中心作出長遠貢獻。

騰訊光子近年來與香港各大學保持密切聯繫，為學生提供高質素實習及企業培訓機會，協助青年累積產業經驗。（夏家朗攝）

朱立威倡擴大產學研協作 讓青年以AI說好中國故事

港區全國人大代表、立法會議員朱立威，MH亦有出席結業典禮。（夏家朗攝）

有份出席結業典禮的港區全國人大代表、立法會議員朱立威表示，騰訊與香港大學將企業前沿AI工具、研發經驗及實際應用場景帶進中學校園，正正體現由「認識科技、掌握科技到善用科技」的培育方向。他指出，香港擁有優質高等教育、國際化科研環境及連接內地與世界的優勢，若進一步加強政府、大學、企業及中學之間的協作，可發揮香港國際創新科技中心的角色，讓學生的課堂學習與真實產業需求及社會問題接軌。

他又認為，今年課程加入中華傳統文化元素，並匯聚世界各地的中學生，正好結合科技教育、文化傳承及青年交流。透過AI、3D 建模、動畫及遊戲敘事重新演繹傳統文化，可讓青年以熟悉的數碼語言認識及傳播中華文化，同時培養面向世界的表達能力。

對於青年創科教育，他期望未來有更多企業、大學、學校、社福機構及社區參與，建立由中學啟蒙、大學深化、企業實習以至社區實踐及創業孵化的培育鏈。他認為，科技教育不應只追求技術「有多新」，更要思考科技「為誰而用、如何善用」，例如利用AI支援長者、改善無障礙服務、保育文化遺產及提升公共服務效率，同時加強私隱、數據安全、知識產權及算法偏見等教育，讓青年既掌握前沿科技，亦具備人文關懷、家國情懷及國際視野，成為具創新能力和社會責任的新一代人才。

全國青聯委員、南區區議員李嘉盈女士表示：「在地區青年工作中，很常聽到青年說：『我不知道未來可以做什麼。』今次同學動手操作AI平台，完成圖像生成、3D建模與遊戲設計，並以遊戲重新演繹中華文化——他們看見的不只是一項技術，而是美術、敘事、設計、工程等形形色色的崗位，明白每一種天賦，都能在創科產業中找到出路。更難得的是，項目連續三年由大學提供學術支持，企業更派出最核心的研發人員擔任導師，學界與業界願意共同投入時間培育下一代。期望這種模式延續下去，讓更多青年及早接觸人工智能等前沿科技，在香港建設國際創科中心的進程中找到自己的位置。」

騰訊集團公共事務副總裁李子樹博士, JP致辭時表示，「AI Adventures」並非單純教授編程技巧，希望讓更多年輕人及早接觸、掌握及善用AI，由學習者成長為創造社會價值的創新者。（夏家朗攝）

騰訊倡科技向善 培育青年創意思維與解難能力

在課程結業典禮上，騰訊集團公共事務副總裁李子樹博士, JP致辭時表示，「AI Adventures」並非單純教授編程技巧，而是希望透過AI、遊戲及文化的結合，讓青年從創作中培養創意思維與解難能力。

他表示，短短五天課程已見證學生透過遊戲化思維去解鎖 AI，以AI創作武俠英雄及傳統村落等遊戲場景，把中華傳統文化轉化為互動內容，在掌握技術之餘，亦學會以數碼方式講述屬於自己的文化故事。他認為，遊戲正是一種跨越語言與地域的共同語言，能引導青年理解AI，建立利用科技解決現實問題的能力。

李子樹強調，騰訊一直秉持「科技向善」理念，希望讓更多年輕人及早接觸、掌握及善用AI，由學習者成長為創造社會價值的創新者，未來亦期待繼續與港大及光子工作室群深化合作，培育更多兼具科技能力及社會責任的人才。