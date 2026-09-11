津諄細語｜讓每一顆小星星，都有閃耀的舞台

文：油蔴地天主教小學張作芳校長

當音樂聲悠揚響起，舞台之上，年歲相差數十載的演奏者並肩而坐。一邊是穿着整齊校服的在校生，一邊是闊別校園多年的昔日校友。樂器交織，旋律共鳴，逾一百八十人的大合奏響徹香港理工大學賽馬會綜藝館――這是油蔴地天主教小學管弦樂團四十周年音樂會中最震撼人心的一幕。



管弦樂團A團與B團共114位團員同台獻藝，帶來精湛演出。（作者提供）

今年四月，樂團迎來四十載輝煌里程碑。許多畢業多年的舊生特意重返母校，從前期各項籌備工作，到在後台默默奔波調音，再到舞台上與學弟學妹同台演出，這場音樂會不僅是回首樂團的歲月軌跡，更是跨越時光的薪火相傳。

這場音樂會不僅是回首樂團的歲月軌跡，更是跨越時光的薪火相傳。 張作芳校長

或許有人認為，學校的光芒只來自亮眼的學業成績。誠然，我們深為同學們在學業上的卓越表現感到自豪，但教育真正珍貴之處，在於發掘和珍惜每位孩子獨一無二的稟賦。有的孩子精於筆墨間的理性思辨，有的才華於琴弦與管樂中綻放，亦有的孩子在體育、藝術、創作或服務中熠熠生輝。一所優秀的學校，絕不應該用同一把尺去衡量所有學生，而是致力打造多元的舞台，讓具備不同特質的孩子，都能在此找到屬於自己的光芒。

年齡跨越 7 歲至 40 歲的在校生與校友同台合奏，展現跨世代的音樂傳承。（作者提供）

管弦樂團，體現了本校深厚的藝術底蘊。四十年來，無數孩子在此開啟了自己的音樂之旅。排練的過程從不輕鬆，一遍又一遍的練習、一次又一次的細節調整，過程中有汗水、有倦怠，也有挫折。但正是在合奏的過程中，孩子們學會了聆聽身邊的夥伴，學會了堅持不放棄，更明白了只有把個人的聲音融入團體，才能譜出最動人的樂章。

但正是在合奏的過程中，孩子們學會了聆聽身邊的夥伴，學會了堅持不放棄，更明白了只有把個人的聲音融入團體，才能譜出最動人的樂章。 張作芳校長

音樂會那天，看到舊生們回家的畫面，我的內心無比感動。當年那些稚嫩的小小演奏者，如今已在社會各個領域發光發熱，卻依然心繫母校，願意抽空回來，把當年所獲得的栽培與機會，親手傳遞給學弟學妹。這份真摯的情誼，正是全人教育所孕育出最珍貴的碩果。

重返母校的校友於演出前專注彩排，為正式登場做足準備。（作者提供）

當然，音樂只是學校全人教育的其中一面。我們一直秉持着讓孩子多元發展的信念，除了管弦樂團，還開設了涵蓋藝術、體育、科技和社會服務等豐富的課外活動。我們希望帶孩子跳出書本的限制，給他們更多嘗試與發揮的平台：不論是登上舞台演出、參加校外比賽、展示學習成果，還是深入社區服務，都是為了讓孩子不只吸收知識，更能把所學實踐出來。有些孩子或許不是考卷上的第一名，但當他們站在舞台上自信演奏、專注創作或熱情服務的那一刻，眼神中所煥發的自信、責任感與成就感，是傳統課堂無法給予的養分。

演出前，張作芳校長（前排中）到後台為團員加油打氣。（作者提供）

我校教師團隊常常深思，在小學這段黃金歲月裏，我們究竟能為孩子留下甚麼？我們認為絕不僅僅是冷冰冰的分數，更是敢於探索未知的勇氣，以及懂得欣賞自己、尊重他人的廣闊胸懷。學業表現固然重要，但每個孩子都有自己獨特的成長節奏與閃光點。學校的角色，就像是一位「築橋者」――盡力搭建多元寬廣的學習平台，給予孩子充裕的空間去發掘興趣、精進才藝，並深刻體驗透過付出而獲得肯定的喜悅。

音樂會圓滿落幕，台前幕後全體成員於台上合影留念。（作者提供）

管弦樂團四十周年音樂會已圓滿落幕，但教育的悠揚樂章，將生生不息。看見在校生與舊生攜手齊奏，我深刻體會到，當學校願意為孩子鋪設展現長處的舞台，這些美好的經歷不僅能點亮他們的小學生活，更能成為陪伴他們一生前行的堅實力量。願每一位孩子，都能在油天校園的沃土之中，找到屬於自己的獨特光芒，勇敢而盡情地綻放。

作者介紹：



香港津貼小學議會顧問、油蔴地天主教小學張作芳校長

現為油蔴地天主教小學校長，以及津貼小學議會顧問、北京聯合大學客座教授，香港中文大學教育博士。深耕基礎教育，關注學生全人發展，推動多元學習，致力為學童建構豐富、包容的校園成長環境。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

