理大康復治療科學系開學　傑出校友余德廣憑創業鼓勵新生破格

提起「物理治療」與「職業治療」，大眾往往聯想到長者護理或運動傷患康復。事實上，從意外傷者、中風病人到有特殊學習需要的學童，均需要這群專業人士的悉心治療與協助。作為培育本港康復專才的先驅與權威搖籃，香港理工大學康復治療科學系歷經近半個世紀的深厚沉澱，課程不僅享有極高國際認受性，更是支撐香港醫療體系與推動社會共融不可或缺的中流砥柱。學系剛於8月27日舉行2026/27年度一年級新生開學禮，多位重量級嘉賓出席見證。同場更特別頒發「傑出校友獎」予成功創辦醫療科技公司的余德廣先生（Terence）。這場典禮不僅為剛宣誓的新生加油打氣，更藉著傑出校友的奮鬥故事，向大眾及學生解構畢業後打破傳統框架的多元出路與廣闊前景。



香港理工大學康復治療科學系於8月27日舉行新學年開學禮，系主任彭耀宗教授致開幕辭，寄語新生把握學習機會。

年度開學禮暨一年級學生宣誓儀式

香港理工大學康復治療科學系舉行新學年開學禮，系主任彭耀宗教授致開幕辭時，向一眾新生展現學系的非凡實力：「理大位列QS世界大學排名全球五十強，我們的課程多年來名列前茅，收分高居全校前列，更是全港唯一獲教資會資助的物理治療及職業治療學士學位課程，系內多名教授名列全球首2%的頂尖科學家，教學團隊更屢獲殊榮，大家絕對值得為此感到自豪。」他勉勵學生善用學系「數碼化解剖實驗室」、「模擬實驗室」等先進設施，在研究型大學中實現專業抱負。

此外，彭教授亦鼓勵同學把握豐富的海外臨床實習機會，到遍佈中國內地、亞太區及北美的逾三十家合作醫院、診所及復康機構進行臨床實習與交流， 體驗不同的醫療制度，擴闊眼界。

醫院管理局行政總裁李夏茵醫生期盼新生們秉持以人為本的熱誠與創新精神，未來成為重要的醫療生力軍。

物理治療學一年級新生跟隨系主任彭耀宗教授進行宣誓儀式。

職業治療學一年級新生同樣保持莊嚴進行宣誓儀式。

數碼化解剖實驗室

模擬實驗室

醫院管理局行政總裁李夏茵醫生致辭時讚揚學系45年來孕育逾六千名專業人才，為醫療體系奠定堅實的人力基礎：「面對人口老化與慢性病增加的挑戰，康復訓練是治療旅程不可或缺的一環，是病患者重拾自理能力，有尊嚴地重返社區生活的關鍵。」李醫生指，醫管局的專職醫療團隊不斷推陳出新，從病人角度出發，並藉著創新科技，為病人訂製貼心的康復訓練，讓他們重拾自信，再展歡顏。她期盼新生在學習路上要保持同理心與熱誠，成為「塑造未來」的醫療專才。

典禮上，李夏茵醫生頒發了各項獎項與獎學金。隨後，在系主任彭耀宗教授的帶領下，一年級學生進行了莊嚴的宣誓儀式，承諾恪守專業操守。

李夏茵醫生（右）頒發「2026傑出校友獎」予三十年前畢業的舊生余德廣先生（左），以表揚Terence多年來為學系的付出與貢獻。

傑出校友 Terence Yu 的破格故事

典禮的另一亮點，是由李夏茵醫生頒發「2026傑出校友獎」予三十年前畢業的舊生余德廣先生。Terence 與理大保持了近三十年的深厚聯繫，不但擔任理大基金成員，更多次贊助學系大型活動，並透過「師友計劃」(Mentorship Programme) 擔任導師培育後進。當年畢業時，他並未如大多數同學般選擇傳統臨床路線，而是大膽投身商業領域，創辦醫療科技公司，成功將復康專業拓展至全新的維度。他在致辭中指出，當前正是康復科技發展的黃金時代。人工智慧與機器人的突破，讓康復領域成為年輕人創業的絕佳平台。為支持學弟妹，他更宣佈將贊助物理治療學生的畢業專題研究（Capstone Projects），啟發新生發掘科技創新的可能。

當年Terence畢業後去創業，創辦醫療科技公司，成功將復康專業拓展至全新的維度，不過他表示初期在研究領域上一樣困難重重。

引入外骨骼技術 五年游說打破質疑

作為先行者，Terence 成功將「地面步行外骨骼技術」及國際金標準的「等速肌力訓練創新系統」引入香港，大幅提升業界臨床水平。談及這段經歷，他分享道：「2019年，我們決定引入一款獲美國FDA批准的外骨骼機械人。傳統針對神經受損或中風患者的步行訓練，往往需要多名治療師以人手協助；而這款機械人能讓雙腳完全癱瘓的患者，在毋須人手扶助下獨立站立及步行。這對康復治療是一項重大突破。」

然而，顛覆傳統的科技初期難免遇上阻力。Terence 坦言，由於其功能超越了當時的認知，引來不少質疑：「為了推動技術落地，我們花了近五年時間，進行無數次示範並提供充分的臨床證據，最終才成功獲醫管局接納及採購。」

業界三十年巨變 冀將香港品牌推向世界

作為資深創業家，Terence 認為現在的復康市場與三十年前相比是「兩個不同的世界」。三十年前互聯網未普及，資訊封閉，加上業界推動創新的力量薄弱，海外科技難以進入香港。時至今日，無論是技術水平、商業模式還是政府資助，均為初創企業提供了優厚條件。

「三十多年來，我把全球康復科技帶到香港；今天，我期望將香港品牌的康復科技推向世界。」這句說話不僅是他的宏願，也是給新生的忠告。他寄語新生，若要在接軌國際的基礎上取得新突破，關鍵在於「創新」，大家必須具備敏銳觸覺，精準找出治療過程中的痛點，並結合科研力量創造新技術，在傳統臨床之外開拓屬於自己的成功路。

學系與澳洲昆士蘭大學簽署協議，成立「醫療專業教育研究聯合實驗室」。

新興就業出路與大灣區機遇

面對社會對專職醫療就業市場的關注，系主任彭耀宗教授對未來前景充滿信心︰「隨著社會對預防醫學及生活質素的要求提升，康復專業的發展早已超越傳統醫院或安老院舍的框架。近年，畢業生擁有更多元的新興出路，包括私營醫療集團、社區復康社企，甚至跨界投入康復科技、醫療儀器研發及數碼健康等創新產業。理大的目標不僅是培育臨床專才，更著重訓練學生的創新思維與跨學科協作能力。 」

在拓展學生視野方面，學系高度重視內地與國際的合作交流。他補充︰「除了多元化的海外實習，學系更緊抓粵港澳大灣區的發展機遇。目前，學系已與北京大學第三醫院及澳洲昆士蘭大學設立聯合實驗室，重點發展運動科學及人工智能教學。此外，學系正與多間知名大學籌備建立聯合實驗室，全力推動人工智能輔助康復與機械人方面的研究。這些計劃能讓學生及早接觸不同地區的醫療模式與科研實踐，大幅提升其國際視野與未來競爭力。」

席上一眾嘉賓勉勵物理治療及職業治療的新生們，應把握新學期的專業學習與海外交流機會，開創復康醫療業界的未來全新局面。

總結︰把握智能復康新時代 攜手開創廣闊前景

一眾物理治療及職業治療的新生應好好把握新學期的專業學習與海外交流機會，爭取將來踏入社會時能學以致用、發揮所長。現時學系發展已全面跨向智能科技化與創新轉型的新紀元，畢業生出路不再局限於傳統領域。隨著智能康復科技日益普及及社會需求持續增長，物理治療與職業治療的發展前景極具潛力，無論在職位選擇、薪酬待遇抑或專業發展空間上均非常優越。學系期待未來能吸引更多有志青年投身學系，攜手開創復康醫療業界的全新局面。

（資料及相片由客戶提供）