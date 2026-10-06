理大應用數學系以數理賦能前沿 跨學科培育新世代金融科技人才
在人工智能（AI）與金融科技（FinTech）影響著全球經濟發展的時代，驅動精準決策與風險管理的核心，在於深厚的數理邏輯與金融建模能力。香港理工大學《應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程》（聯招編號：JS3220）主張「學懂工具，更要深諳底層原理」的教育理念，提供具彈性的學習路徑與主修選擇，配合豐富的業界實習，對接特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，CFA）資格相關課程內容，助學生超越常規應用，成為引領複雜金融架構與前沿演算法的新世代頂尖專才。
三大主修方向 開創多元職涯發展
應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程提供三大主修方向，學生在完成一年級的數學、統計、經濟及編程等基礎課程後，可於第二年選擇最切合其興趣及職業規劃的主修方向。
三大主修專業：
• 應用數學(榮譽)理學士（AM）：課程向學生教授深厚的數學基礎，適合對數學理論有興趣、有志從事學術研究或深造的學生。
• 投資科學及金融分析(榮譽)理學士（ISFA）：結合金融與數學應用，偏向金融實務與數據處理，培養學生運用數據及數學模型，支援金融分析及投資決策。
• 量化金融及金融科技(榮譽)理學士（QFFT）：側重編程、量化模型與金融技術，培養學生掌握程式設計及金融科技工具的實踐能力。
計算機及數學科學學院副院長、應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程主任施能聖教授提到，組合課程提供彈性的學習路徑，學生可透過以主修、副修或雙主修模式，跨系搭配人工智能、數據科學、計算機科學等範疇。他們亦可選擇「4+1年」本科加碩士貫通課程，在五年內同時修畢學士與碩士學位。談及課程的教育核心，施能聖表示：「在金融與許多行業中，處理數據都是一個重要課題。我們在教學時都希望同學能清楚了解怎樣使用不同的分析工具；不只是會用，更要學懂工具背後的數學或統計理論。」
施能聖以AI對金融業的影響為例，AI的出現取代了部分基礎且重複性的初級分析工作，亦同時催生了對AI的風險管理與監管等新工種。「未來 AI 廣泛普及已是大勢所趨，如何專業評估並妥善導入這些工具，考驗著從業員的底層數理能力。面對職場角色的轉變，扎實的理論基礎比單純操作工具更為重要；因此我們的課程一直與時俱進，緊貼前沿發展。」他強調，這項理念已貫穿於整體課程設計，在緊密融入 AI 應用的同時，著重培育學生洞悉模型背後原理的專業判斷力。理大目前所有一年級學生均必修AI與數據分析課程，應用數學系的學生亦可選擇「AI與金融科技」等主修或雙主修選項。
全方位打好數學基礎 學生分享學習體會
理大學生楊淨嵐及許家華，目前就讀應用數學系投資科學及金融分析(榮譽)理學士課程（ISFA）最後一年。談及選擇該學科的原因，楊淨嵐表示自己不僅喜歡數學，亦喜歡在數字分析中找出隱藏訊息。她修讀的投資科學及金融分析(榮譽)理學士課程，結合了應用數學、金融與編程三個學科的知識，既能為學生打好數理基礎，工作出路亦相當廣泛。
同樣自小喜歡數學的許家華則表示，他選擇 ISFA，是因為ISFA的主修方向著重應用層面。他提到，完成一年級的基礎課程後，他逐漸發掘自己的學術志向，並更全面地了解自己的能力與專長。「到了二年級，我結合第一年的學習經驗與個人能力，在不同的專業範疇中，選擇了最適合自己發展的主修。」
除了基礎理論，課堂亦結合真實市場動態進行實踐教學。楊淨嵐指，老師曾讓學生自選一隻股票進行為期一個月的走勢追蹤，「雖然那次我選的股票升幅不是最多，但整個過程讓我明白到，即便依循理論實踐，市場依然充滿變數，這讓我對真實的投資環境有了更切實的認識。」施能聖補充，學系會邀請具豐富投資及銀行經驗的校友或業界人士擔任客席教授，當中包括現職或退休的金融業界高級管理人員，在課堂上分享投行的真實案例；學系亦配備業界常用的實時金融市場資訊與數據系統彭博終端機（Bloomberg Terminal），讓學生進行模型訓練，研究歷史價格與市場走勢，確保學生有充分的實踐機會。
結合理論與實務 累積職場實戰經驗
施能聖又提到，每位應用數學系學生均需完成至少120小時的實習，而大多數學生實際累積的實習時間都遠超要求。許家華與楊淨嵐均曾到政府統計處實習，許家華指實習期間他學會運用Python與其他分析工具，整理並分析進出口貿易數據，歸納發展模式及撰寫分析報告；楊淨嵐亦表示，在服務貿易統計組實習的經驗，讓她培養出對每個細節及數字的嚴謹度。
為了在畢業前擁有更扎實的職場實戰經驗，楊淨嵐更申請休學一年，利用空檔年（Gap Year）先後於香港金管局（HKMA）及德勤 (Deloitte)實習，親身體會「監管者」與「企業顧問」兩種截然不同的視角。「在金管局時，我要站在監管者立場審視銀行的營運合規；到了德勤，則要以顧問身分為銀行客戶提出改善建議，協助解決合規問題。」這種跨角色的實戰經驗，讓她能全方位融會貫通金融體系的運作與風險管理。
重視學生長遠發展 提供多元支援
除了本地實習經歷，國際交流亦是培養學生多元視野的重要一環。許家華曾以交換生身份到瑞典林雪平大學（Linköping University，LiU）進行為期一個學期的學習。他分享，當地的教學模式注重獨立思考與主動提問，促使他學會主動與教授及同學進行深度的學術討論。而且，在海外獨立生活期間，日常生活的預算規劃均需由自己處理，大幅提升個人成長及面對新環境的適應能力。
施能聖續指，學系重視學生長遠發展，並提供多元支援。以ISFA主修為例，課程內容已涵蓋特許金融分析師一級（CFA Level 1）考試約70%範圍。學系近年更提供考試資助鼓勵學生應考，減輕他們的財政負擔，增加學生取得專業資格的機會。憑藉扎實的學術基礎、專業資格認可及實務經驗，畢業生擁有廣闊的職涯發展方向，例如往年約50至60%畢業生進入銀行及金融機構，以金融、會計和精算為發展方向；亦有學生進入政府統計部門或各行業，如零售、電商進行數據分析工作；另有約10至15%學生選擇繼續升學深造，攻讀碩士或博士或進入教育界。
了解更多：https://www.polyu.edu.hk/ama/study/ug/amfa/
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