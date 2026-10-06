理大應用數學系以數理賦能前沿　跨學科培育新世代金融科技人才

在人工智能（AI）與金融科技（FinTech）影響著全球經濟發展的時代，驅動精準決策與風險管理的核心，在於深厚的數理邏輯與金融建模能力。香港理工大學《應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程》（聯招編號：JS3220）主張「學懂工具，更要深諳底層原理」的教育理念，提供具彈性的學習路徑與主修選擇，配合豐富的業界實習，對接特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，CFA）資格相關課程內容，助學生超越常規應用，成為引領複雜金融架構與前沿演算法的新世代頂尖專才。



三大主修方向 開創多元職涯發展

應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程提供三大主修方向，學生在完成一年級的數學、統計、經濟及編程等基礎課程後，可於第二年選擇最切合其興趣及職業規劃的主修方向。

三大主修專業：

• 應用數學(榮譽)理學士（AM）：課程向學生教授深厚的數學基礎，適合對數學理論有興趣、有志從事學術研究或深造的學生。

• 投資科學及金融分析(榮譽)理學士（ISFA）：結合金融與數學應用，偏向金融實務與數據處理，培養學生運用數據及數學模型，支援金融分析及投資決策。

• 量化金融及金融科技(榮譽)理學士（QFFT）：側重編程、量化模型與金融技術，培養學生掌握程式設計及金融科技工具的實踐能力。

計算機及數學科學學院副院長、應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程主任施能聖教授提到，組合課程提供彈性的學習路徑，學生可透過以主修、副修或雙主修模式，跨系搭配人工智能、數據科學、計算機科學等範疇。他們亦可選擇「4+1年」本科加碩士貫通課程，在五年內同時修畢學士與碩士學位。談及課程的教育核心，施能聖表示：「在金融與許多行業中，處理數據都是一個重要課題。我們在教學時都希望同學能清楚了解怎樣使用不同的分析工具；不只是會用，更要學懂工具背後的數學或統計理論。」

施能聖教授指，應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程旨在教授同學了解使用不同的分析工具背後的數學及統計的理論。

施能聖以AI對金融業的影響為例，AI的出現取代了部分基礎且重複性的初級分析工作，亦同時催生了對AI的風險管理與監管等新工種。「未來 AI 廣泛普及已是大勢所趨，如何專業評估並妥善導入這些工具，考驗著從業員的底層數理能力。面對職場角色的轉變，扎實的理論基礎比單純操作工具更為重要；因此我們的課程一直與時俱進，緊貼前沿發展。」他強調，這項理念已貫穿於整體課程設計，在緊密融入 AI 應用的同時，著重培育學生洞悉模型背後原理的專業判斷力。理大目前所有一年級學生均必修AI與數據分析課程，應用數學系的學生亦可選擇「AI與金融科技」等主修或雙主修選項。

全方位打好數學基礎 學生分享學習體會

理大學生楊淨嵐及許家華，目前就讀應用數學系投資科學及金融分析(榮譽)理學士課程（ISFA）最後一年。談及選擇該學科的原因，楊淨嵐表示自己不僅喜歡數學，亦喜歡在數字分析中找出隱藏訊息。她修讀的投資科學及金融分析(榮譽)理學士課程，結合了應用數學、金融與編程三個學科的知識，既能為學生打好數理基礎，工作出路亦相當廣泛。

同樣自小喜歡數學的許家華則表示，他選擇 ISFA，是因為ISFA的主修方向著重應用層面。他提到，完成一年級的基礎課程後，他逐漸發掘自己的學術志向，並更全面地了解自己的能力與專長。「到了二年級，我結合第一年的學習經驗與個人能力，在不同的專業範疇中，選擇了最適合自己發展的主修。」

除了基礎理論，課堂亦結合真實市場動態進行實踐教學。楊淨嵐指，老師曾讓學生自選一隻股票進行為期一個月的走勢追蹤，「雖然那次我選的股票升幅不是最多，但整個過程讓我明白到，即便依循理論實踐，市場依然充滿變數，這讓我對真實的投資環境有了更切實的認識。」施能聖補充，學系會邀請具豐富投資及銀行經驗的校友或業界人士擔任客席教授，當中包括現職或退休的金融業界高級管理人員，在課堂上分享投行的真實案例；學系亦配備業界常用的實時金融市場資訊與數據系統彭博終端機（Bloomberg Terminal），讓學生進行模型訓練，研究歷史價格與市場走勢，確保學生有充分的實踐機會。

計算機及數學科學學院副院長、應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程主任施能聖教授（中）與投資科學及金融分析(榮譽)理學士課程學生楊淨嵐（右）及許家華（左）。

結合理論與實務 累積職場實戰經驗

施能聖又提到，每位應用數學系學生均需完成至少120小時的實習，而大多數學生實際累積的實習時間都遠超要求。許家華與楊淨嵐均曾到政府統計處實習，許家華指實習期間他學會運用Python與其他分析工具，整理並分析進出口貿易數據，歸納發展模式及撰寫分析報告；楊淨嵐亦表示，在服務貿易統計組實習的經驗，讓她培養出對每個細節及數字的嚴謹度。

為了在畢業前擁有更扎實的職場實戰經驗，楊淨嵐更申請休學一年，利用空檔年（Gap Year）先後於香港金管局（HKMA）及德勤 (Deloitte)實習，親身體會「監管者」與「企業顧問」兩種截然不同的視角。「在金管局時，我要站在監管者立場審視銀行的營運合規；到了德勤，則要以顧問身分為銀行客戶提出改善建議，協助解決合規問題。」這種跨角色的實戰經驗，讓她能全方位融會貫通金融體系的運作與風險管理。

楊淨嵐曾到政府統計處、香港金管局與四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）實習。

重視學生長遠發展 提供多元支援

除了本地實習經歷，國際交流亦是培養學生多元視野的重要一環。許家華曾以交換生身份到瑞典林雪平大學（Linköping University，LiU）進行為期一個學期的學習。他分享，當地的教學模式注重獨立思考與主動提問，促使他學會主動與教授及同學進行深度的學術討論。而且，在海外獨立生活期間，日常生活的預算規劃均需由自己處理，大幅提升個人成長及面對新環境的適應能力。

許家華曾到瑞典林雪平大學進行為期一個學期的交流學習。

施能聖續指，學系重視學生長遠發展，並提供多元支援。以ISFA主修為例，課程內容已涵蓋特許金融分析師一級（CFA Level 1）考試約70%範圍。學系近年更提供考試資助鼓勵學生應考，減輕他們的財政負擔，增加學生取得專業資格的機會。憑藉扎實的學術基礎、專業資格認可及實務經驗，畢業生擁有廣闊的職涯發展方向，例如往年約50至60%畢業生進入銀行及金融機構，以金融、會計和精算為發展方向；亦有學生進入政府統計部門或各行業，如零售、電商進行數據分析工作；另有約10至15%學生選擇繼續升學深造，攻讀碩士或博士或進入教育界。

ISFA主修課程內容已涵蓋特許金融分析師一級考試約70%範圍，學系近年更提供考試資助鼓勵學生應考。

了解更多：https://www.polyu.edu.hk/ama/study/ug/amfa/

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