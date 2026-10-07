首屆中大科博薈10.9至10.10舉行 匯聚45支創科團隊推動產學研聯動

為更有效推動香港中文大學將創科實力的成果轉化，中大將舉行首屆「中大科博薈（CUHK LEAP）2026」，結合往年的「中大創業日」與「中大創新日」，組成全新旗艦活動。透過一系列初創和創業展覽、創業大賽、主題講座、工作坊等豐富項目，活動將展示中大師生及校友的科研成果，以推動產學研聯動及知識轉化。中大副校長（校友／社區聯繫及大學拓展）陳德章教授與協理副校長（知識轉移）陳君賜教授接受《香港01》訪問時表示，期望可以打造一個代表中大創科實力的年度品牌，讓科研及創新理念獲得更多展示和對接的機會。



高等教育界一直是推動香港創新科技發展的核心引擎與主力軍。今年中大首度將「中大創業日」與「中大創新日」結合成全新的旗艦盛事「中大科博薈」，更是向各界展示中大將全力支持香港在全球創科繼續保持領先地位。陳德章表示：「科博薈集中展示中大最具影響力的科研成果、最具潛力的初創企業，以及最強大的創科校友網絡，相比過去，更希望打造一個代表中大創科實力的年度品牌活動。」他提到，活動上匯聚學者、師生校友、業界領袖、投資者及公眾，不僅能促進跨界交流與合作，亦讓優秀的科研成果及創新理念獲得更多展示和對接機會。

陳德章續言，香港要成為國際創新科技中心，不只是吸引人才和資金，更重要是讓科研成果找到市場、夥伴和應用場景。「科博薈正正是一個連接各方的重要平台，讓創新由校園走向社會、由香港走向世界的平台。配合國家及香港推動創科發展的方向，我們希望透過科博薈促進更多產學研合作，吸引本地、內地及海外創科夥伴參與，共同推動香港發展成國際創新科技中心及區域創業樞紐。」他說。

陳德章表示，科博薈是一個連接人才、科研、資本和產業的重要平台，讓創新由校園走向社會，並由香港走向世界。

「中大科博薈」推動跨界合作 加快科研知識轉化

現場將匯聚超過45隊創新團隊，涵蓋人工智能與數據科學、生命科學與醫療健康、先進製造與新能源，以及教育科技與社會創新四大領域。對此，陳君賜則表示：「今屆科博薈匯聚不少來自中大全國重點實驗室、InnoHK研發中心及科研轉化平台的項目，部分成果更已進入產品開發、臨床驗證或產業化階段。」中大將在科博薈上向業界及公眾展示人工智能、機械人技術、生命科學及醫療健康等領域的最新突破。陳君賜直言：「這些創新成果不僅展現中大的科研實力，更有望為產業發展及社會需求提供具影響力的解決方案。」他續稱，中大透過匯聚不同技術領域、科研團隊、企業及投資者，望能促成更多跨界合作與資源對接，加快科研成果由概念驗證走向市場應用。

活動現場特設互動科技體驗區，陳君賜明言，中大期望透過互動體驗讓參觀者更直觀地感受科研成果如何應用於現實生活上，他解釋：「無論是與四足機械人互動，還是欣賞具身智能音樂機械人的演奏，市民都能親身體驗人工智能、機械人及感知技術最新發展。我們希望透過這些互動展示，拉近科研與大眾的距離。」

陳君賜表示，科博薈透過匯聚不同技術領域、科研團隊、企業及投資者，中大期望能促成更多跨界合作與資源對接，加快科研成果由概念驗證走向市場應用。

鞏固知識產權領域優勢 中大與企業建策略夥伴 深化產學研合作

在世界知識產權組織最新公布的2026年《全球創新指數》中，香港於139個經濟體裡排名升至第14位，並在亞洲保持第5位；政府亦將加速推動創新科技發展列為施政重點。對此，中大一直配合，為香港建設國際創新科技中心及國際專上教育樞紐作出貢獻。陳君賜強調，中大的角色不只是創造知識，更重要是推動知識轉化。他直言：「科研成果要成功落地，需要技術、人才、知識產權、資金及產業夥伴等多方面配合。因此，我們一直透過專利保護、技術授權、概念驗證基金、創業培育計劃，以及與企業和投資者建立策略夥伴關係，協助科研團隊跨越成果轉化過程中的各項挑戰。」

陳君賜形容，科博薈是創新生態系統的重要一環，把科研團隊、企業、投資者及社會各界匯聚於同一平台，讓創新成果不只停留於展示層面，而是有機會進一步發展成產品、服務，甚至孕育新產業。陳德章補充，「CUHK LEAP」呼應了中大最新的策略計劃「Leaping to Greatness」（騰躍新程）的願景。代表著引領科研（LEAD）、賦能創意（EMPOWER）、為社會增值（AMPLIFY）以及驅動進步（PROPEL）。「科博薈將策略計劃中的宏觀願景落實為具體行動，貫徹『Innovation to Impact』精神，讓科研成果不止於學術貢獻，更能創造實際社會效益。」他說。

陳德章續稱，中大正是希望透過展示頂尖成果及成功校友的實戰經驗，啟發更多年輕人投身科研創新與成果轉化，培育兼具創新思維與實踐能力的新一代創科人才。他補充，中大將繼續推動「香港研發、灣區轉化」的創新發展模式，吸引更多國際人才、產業夥伴及投資機構來港交流合作，為香港建設國際創新科技中心及國際專上教育樞紐作出貢獻。

左圖：陳德章（右）及陳君賜（左）期望，科博薈能成為一個代表中大創科實力的年度品牌活動。右圖：「中大科博薈」結合往年的「中大創業日」與「中大創新日」，成全新的旗艦盛事。

首屆「中大科博薈CUHK LEAP」將於10月9日至10月10日舉行。

「中大科博薈2026」將於今年10月9至10日舉行，精彩活動包括45隊創新科研及創業展覽團隊展示他們的創業成果與科研突破，還有各項以科研為主的主題演講以及中大創業大賽決賽等，到場人士還可以到互動科技體驗區，欣賞智能音樂演奏機械人的演出，感受最先進的AI技術。

「中大科博薈2026」詳情 日期 2026年10月9日（星期五）至10日（星期六） 時間 每日上午11時至下午6時 地點 中大康本國際學術園地下 重點活動 10月9日（星期五） 11:00 - 18:00 展覽｜互動展示區｜交流環節 由45隊創新科研及創業展覽團隊展示涵蓋「人工智慧與數據科學」、「生命科學與醫療健康」、「先進製造與新能源」及「 教育科技與社會創新」四大領域的創新成果與科研突破 11:30 - 12:45 開幕典禮暨主題演講 14:30 - 16:30 主題講座｜衝出校園：從學生到CXO 講者｜超奈科技首席運營官富鑫磊校友、深圳科微醫療科技有限公司創始人兼行政總裁閆俊彥校友、ACTuWISE Ltd 業務拓展總監陳駿生校友、幽岫雲端顧問有限公司行政總裁陳子良校友 10月10日（星期六） 11:00 - 18:00 展覽｜互動展示區｜交流環節 由45隊創新科研及創業展覽團隊展示涵蓋「人工智慧與數據科學」、「生命科學與醫療健康」、「先進製造與新能源」及「 教育科技與社會創新」四大領域的創新成果與科研突破 12:00-13:00 主題講座｜十級辣度遠征世界——香港米線品牌走向國際的關鍵策略 講者｜譚仔國際有限公司主席兼行政總裁劉達民校友 14:00-15:00 主題講座｜從 Start-up 到 Scale-up：AI驅動業務升級 講者｜Meta大中華區中小企業副總經理林捷凱校友 16:00-17:30 中大創業大賽決賽 同場設有「深圳研究院眾創中心介紹及深圳市（含南山區、前海合作區）現行政策要點解讀」之分享環節

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