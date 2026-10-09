《跟著Theo去Sit堂》酒店食早餐都有AI？看懂智慧酒店的最強大腦

文：THEi高科院應科新賽道導航員Theo林知行

去酒店住一晚、食個自助早餐，到底跟AI和大數據有甚麼關係？

你可能會笑我：「Theo，你想得太多了吧？不就是向職員報上房號，進去拿個盤子吃東西嗎？」

不過，我早前出席THEi高科院「數碼旅遊及酒店業管理理學碩士」啟動禮時，才發現原來這些習以為常的住宿細節，背後全靠數碼轉型在支撐。



「數碼旅遊及酒店業管理理學碩士」課程啟動禮於9月中旬圓滿舉行。（作者提供）

未來酒店人核心：兼通Hospitality與Technology的雙語人才

啟動禮上，華住集團校企合作高級經理張瑋先生以「當酒店遇見數字時代」為題發表演說，指未來酒店人必須具備四項素養：一是能解讀報表的「數碼素養」能力；二是兼通業務及系統的「數字雙語」能力；三是具備「人的溫度」的元素；四則是保持「終身學習」的態度。既懂得Hospitality(款待)，又懂Technology(科技)的人，是行業未來的搶手人才。

為迎接新一屆學生正式加入院校，教學團隊準備了一份別具心意的迎新禮物—菠蘿。在國際款待業的傳統歷史中，菠蘿是代表「熱情、溫暖與歡迎」的象徵，藉此寄語學生發揚旅遊及酒店業「以人為本」的款待精神。（作者提供）

別小看吃早餐：大數據如何撐起酒店營運

要將雙語能力完美落地，具體來說是怎麼運作的？舉一個例子：從你走到餐廳門口「拎位」食早餐的那一刻起，科技的幕後大腦就已經全速運轉了。

當客人在餐廳入口刷一下房卡，AI驅動的數據平台便會即時收集和分析相關資料。透過整合住宿、消費及用餐數據，系統能精準洞察不同客群的行為模式，預測高峰用餐時段及消費需求。有了AI與大數據做後盾，要預測每天的食材損耗、靈活調配前後台人手，自然得心應手。

把「行業大腦」搬進課堂：打造下一代管理層

為了讓學生無縫對接真實的行業生態，THEi高科院將石基集團的Cambridge PMS酒店管理系統與KDI數據系統直接引入課堂，讓學生在校內就能掌握前沿的數碼化全流程。

酒店餐飲及工商管理學系系主任崔希玲博士提到，石基目前為全球各大頂級酒店品牌提供核心技術支持；院校正是希望透過多元產學融合的實戰模式，助學生掌握全球化集團的運作邏輯，練就職場上真正的「即戰力」。

這種智慧化應用絕不只限於餐廳，從極速入住、房務調配到精準營銷，全都在數據的掌控之中。這不僅為住客帶來無縫的升級體驗，對管理層而言，更是優化人力成本、做商業決策最強力的底氣。

科技浪潮從不等人。未來的酒店業高管，絕對不能只懂傳統的殷勤款待，更要學會如何跟這些「幕後大腦」對話。我很期待這班新世代學生，日後如何用數據在國際旅遊舞台上玩出新花樣！

關於作者：



Theo林知行



THEi高科院應科新賽道導航員。長期關注高等教育、創科趨勢與職場實戰。堅信傳統學位不是唯一答案，致力推動應用科學教育，在實戰賽道中定義自己的未來。

