東華學院推兩大醫療研究生課程　迎合不同階段進修需求

醫療服務不斷發展，由改善病人護理質素，到運用數碼科技優化服務流程，都需要兼具專業知識、研究與管理能力的人才。東華學院的研究生課程為醫療專業人士提供多元進修路徑，無論是希望在現有崗位上進一步發展、邁向研究或管理角色，還是開拓新的事業方向，都可按自身背景與目標，選擇合適的發展路向。



東華學院開辦的「護理學哲學博士」及「智慧醫療服務管理碩士」，分別聚焦護理應用研究與高階醫療服務管理，為具備相關背景或工作經驗，以及有志進修的專業人士提供深化研究以解決醫療行業挑戰與提升領導能力的方向發展。東華學院重視實踐應用，積極連繫業界，推動教學與研究回應醫療服務的實際需要。護理學哲學博士着重培養研究能力，將科研轉化為實務，以跨專業教學推動醫療創新，探索改善病人護理的方法；智慧醫療服務管理碩士則結合醫療管理與數碼創新，協助學員掌握推動服務轉型所需的知識與技能。

護理學哲學博士 把前線觀察轉化為實證研究

前線醫護人員每天接觸病人，往往最能察覺照護流程中有待改善的地方。如何將這些觀察轉化為研究問題，再以證據支持改變，是護理研究的重要一環。

東華學院是全港首間開辦護理學哲學博士課程的自資院校。課程專為醫護專業人員而設，強調應用研究，旨在將研究成果轉化為改善病人護理及優化醫療系統的實際方案，以及讓具前線經驗的醫護人員以批判思維審視日常工作中遇到的問題，將之轉化為研究課題，再透過嚴謹研究找出最佳實踐方案。

對累積了臨床經驗、希望深化研究能力的學員而言，課程提供有系統的研究訓練，協助他們從前線經驗出發，以獨立的研究，產生新的知識，探索具實際意義的護理議題，再將之實際應用，促進學員在相關研究社群的領導潛能。

課程的研究範疇緊扣東華學院的研究強項，包括：感染控制、精神健康與身心健康、長者照護、數碼健康以及補充及替代醫學，修讀人士可於上述範疇中進一步確立研究方向，例如探討如何改善護理介入措施、評估不同照護模式的成效，或了解數碼健康工具在特定服務情境中的應用成效。

同學可以在多個範疇如感染控制、精神健康與身心健康、長者照護、數碼健康以及補充及替代醫學等確立研究方向。

研究師資與數碼健康資源 支援護理創新

學院的研究實力，為學員深化專業知識提供支持。2026年，東華學院共有七位護理學教授躋身全球首2%頂尖科學家名單。當中，校長陳慧慈教授在「護理」範疇排名全球第44位；護理學院院長孫桂萍教授則在「補充及替代醫學」範疇排名全港第四。

2026年東華學院有10位學者榮登全球首2%頂尖科學家名單。

透過研究師資團隊的指導，學員可逐步確立研究方向、選擇合適的研究方法，並以實證分析前線遇到的問題，探索將研究成果應用於醫療服務的可行方案。

學院亦設有「數碼精神健康轉化研究中心」及「智慧健康應用研究中心」，推廣創新科技在精神健康及醫療健康領域的相關研究。研究領域涵蓋社交機械人、虛擬與延展實境，以及遙距醫療等，為探索數碼護理提供相關資源。

醫療服務日趨複雜，人口老化、慢性病及精神健康需要持續增加，護理專業需要更多能夠提出問題、主導研究並以證據推動改變的人才。博士訓練的價值，在於讓醫護人員不止於應用現有指引，而是具備獨立設計及執行研究的能力，為護理實踐產生新知識，並參與制訂臨床指引、服務模式以至醫療政策。

完成課程後，畢業生可按個人志向在不同崗位發揮所長：在臨床服務中，可擔任更高階的專業及領導角色，例如帶領團隊推動實證護理、質素改善及護理創新項目；在學術界，博士學歷是投身高等院校教學及研究工作的重要資歷，有助培育新一代護理人才；畢業生亦可於醫療機構、社福機構或研究單位從事研究、服務發展及政策相關工作，將研究成果轉化為惠及病人與社會的實際方案。

學院的「數碼精神健康轉化研究中心」及「智慧健康應用研究中心」為同學提供多種研究資源。

智慧醫療服務管理碩士 將AI與數據應用於服務改善

推動智慧醫療，需要懂得連結科技與服務需要的專業人才。東華學院的智慧醫療服務管理碩士課程結合醫療服務管理與數碼創新，內容涵蓋人工智能、大數據及健康資訊管理，協助學員理解科技應用，並以數據支持管理決策。

課程同時關注領導力、變革管理，以及醫療服務的質量、安全與風險管理。學員可從服務需要出發，思考如何規劃及推行改善方案，並評估方案對病人、員工及機構運作的影響。

課程的跨學科設計，回應不同專業人士的進修需要。醫護人員可從臨床經驗出發，探索改善照護流程的方法；醫療行政人員可深化資源分配與服務管理知識；資訊科技人員則可進一步理解醫療情境，讓技術方案更切合使用者的實際需要。

課程亦設有專題研究項目，讓學員將所學應用於真實或與行業相關的情境，綜合不同專業的考慮，提出可執行、可評估的服務改善方案。隨着本港公私營醫療機構積極發展智慧醫院及數碼健康服務，業界對既明白醫療服務運作、又掌握數據與科技應用的管理人才需求日增。完成課程後，學員可在原有專業基礎上，晉升至或轉型擔任醫療服務管理相關崗位。對於具科技背景的學員，課程有助他們投身健康科技公司或顧問機構，擔任方案設計、產品開發或醫療科技顧問等角色，讓技術方案更貼近臨床及服務需要。有志繼續深造的畢業生，亦可以課程所學為基礎，進一步探索研究型課程。

按學歷背景與事業階段 規劃進修路徑

護理學哲學博士屬於應用研究博士課程，對象為已持有相關學科碩士學位、或已具備醫護專業經驗的人士。課程聚焦特定護理議題的深入研究，適合希望透過全面且系統化的研究訓練，以實證推動護理實踐及知識發展，並邁向研究及學術領導角色的醫護人員。課程設三年全日制及四年非全日制。

智慧醫療服務管理碩士則主要為學士學位持有人而設，涵蓋範疇較廣，適合來自醫護、醫療行政及資訊科技等不同背景，希望加強醫療服務管理、數碼轉型及跨專業協作能力，並將科技應用於營運與服務改善的人士。課程設一年全日制及兩年非全日制，讓學員按工作安排及學習需要規劃進修。

智慧醫療服務管理碩士為希望能夠提升跨專業協作能力而設的人士，助他們及早投身醫療創新的浪潮。

把握機遇 規劃下一步專業發展

醫療服務的進步，有賴醫護、管理與科技等不同專業人才共同努力。無論是透過研究改善照護方法，還是運用數據與管理知識優化服務，進修的價值，在於讓既有經驗發揮更大作用，最終惠及病人與社會。

東華學院的兩項研究生課程，為處於不同學術研究或事業階段的專業人士提供深化研究或拓展管理能力的途徑。有意進修者可瀏覽護理學哲學博士課程網頁及智慧醫療服務管理碩士課程網頁了解課程內容、入學要求與最新招生安排，為下一步專業發展做好準備。2027/28年度入學申請系統將會在10月28日開放，在此之前，申請者亦可以在相關課程網頁下留下你的資料，學院將適時提供最新招生資訊。

各學年的開班模式及招生安排，以東華學院官方公布為準。

(資料及相片由客戶提供)