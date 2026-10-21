首屆中大科博薈圓滿落幕　展現產學研創科新動能

香港中文大學首屆創新創業旗艦盛事「中大科博薈（CUHK LEAP）」於10月9日至10日在中大康本國際學術園圓滿舉行。是次盛會首次將過往分別舉行的「中大創業日」與「中大創新日」合而為一，成功打造出一個全方位展現中大創業與創科實力的全新年度品牌。活動現場不僅聚集了來自各界的創科專家與學者，更吸引大量師生與大眾駐足，親身感受產學研對接帶來的龐大創新轉化動能。



活動現場氣氛熾熱 人潮湧動觀嘗多元創科成果

是次活動圍繞「創新啟迪未來」（Innovation to Impact）的核心主題，展場內人潮湧動、交流氣氛熾熱。展示內容從AI應用、生命健康等前沿技術，到先進製造與新能源等重點新興產業，中大師生及校友團隊的各個攤位前，都吸引大量參觀者絡繹不絕地前來交流。

走進展覽區，45隊由教授、研究人員、學生及校友組成的創科團隊各展豐碩成果，現場宛如大型創科嘉年華。範疇涵蓋「人工智慧與數據科學」、「生命科學與醫療健康」、「先進製造與新能源」及「教育科技與社會創新」4個領域；期間不少投資人與企業代表均在現場與團隊深入探討交流。更突顯活動不僅呈現出技術落地與商業化的多元路徑，更搭建起一道跨界橋樑，讓學術想法與市場資源碰撞出合作火花。

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此外，為期兩日的專題講座邀得多名業界人士分享科研及創業經驗，現場座無虛席。由智元合夥人、高級副總裁、通用業務部總裁王闖博士、作為中大校友的譚仔國際有限公司主席兼行政總裁劉達民與Meta大中華區中小企業副總經理林捷凱等嘉賓精彩分享；另亦有四名中大校友分享如何從學生走上企業管理崗位之路，引發現場熱烈提問。

與此同時，大會的互動展示區更是熱鬧非凡。不少參加者圍觀並親身體驗頂尖的計算機視覺、多語言技術、自然語言處理、人工智能產品設計及自動化生產等人工智能技術，他們又與大學自主研發的四足機械人及具身智能音樂演奏機械人互動打卡，讓科技變得觸手可及、趣味十足。

中大創業大賽決賽賽果揭曉 Robozyme奪魁展可持續生物科技潛力

作為「中大科博薈」另一項焦點活動，「中大創業大賽」今年踏入10周年，繼續孕育出成功的初創項目。今屆最後五強團隊在10月10日舉行的決賽現場展示出各自獨特的創業理念及成果，一同競逐總值10萬元獎金。最終在觀眾的熱烈掌聲中賽果正式揭曉，冠軍由Robozyme Limited奪得。

該公司由中大生命科學學院陳文博教授團隊創辦，利用細菌體內自組裝、自固定的工程化酶顆粒進行生物催化，開發環保且具成本效益的生物基化學品。團隊研發的嶄新酶技術可省卻複雜的酶純化程序，並將輔助因子鎖定於酶顆粒內循環使用，較現有商業方法可降低超過八成工業成本。該技術已成功應用於生產高價值化學品及環保尼龍，展現強大可持續工業化應用潛力。

Robozyme Limited獲得於「中大科博薈」期間舉行的第十屆中大創業大賽冠軍。

雲集官商學界領袖 寄望LEAP深化大灣區產研對接

財政司司長陳茂波出席活動開幕典禮致辭時，肯定中大推動科研成果轉化的努力，並強調前沿研究與市場對接的重要性。陳茂波表示：「首屆『中大科博薈』匯聚香港中文大學在科研創新、知識轉移及創業實踐的成果，呈現從實驗室到市場、從專利到產業鏈的完整路徑。中大的跨學科、跨界別合作，展現香港的高水平科研實力。」他又指，特區政府將持續加大創科投入，推進河套深港科技創新合作，發展北部都會區大學城，並期望LEAP能推動香港科研成果與大灣區產業及全球資源緊密對接。

中大校董會主席查逸超教授亦在致辭時指出，中大一直致力將領先的科研轉化為對社會實質有益的成果。適逢國家「十五五」規劃開局，中大作為最早布局大灣區的本港高校，將繼續扮演關鍵橋樑角色。他表示：「我們希望藉着今次盛會，匯聚中大創科力量，促進跨界合作，積極對接國家及特區發展戰略，為建設香港成為國際創新科技樞紐貢獻力量。」

中大校長盧煜明教授則補充表示：「中大推動創新創業，並不只是為了發掘商機，更希望創造長遠而具體的社會及經濟效益。我們將繼續努力，推動研究成果走出實驗室、走進社區、走向世界，以知識推動社會進步。」

財政司司長陳茂波（中）、中大校董會主席查逸超教授（左）以及中大校長盧煜明教授（右）出席開幕典禮為活動揭幕。

財政司司長陳茂波表示，中大的跨學科、跨界別合作，展現香港的高水平科研實力。

中大校董會主席查逸超教授表示，希望藉着今次盛會，匯聚中大創科力量，促進跨界合作，積極對接國家及特區發展戰略。

中大校長盧煜明教授指，中大推動創新創業，並不只是為了發掘商機，更希望創造長遠而具體的社會及經濟效益。

為期兩天的盛會完美落幕，展現出中大的創科底蘊。

為期兩天的盛會完美落幕，不僅展現了中大的創科底蘊，更讓大眾直觀感受到科研成果走入生活的無限可能。想回顧活動精采瞬間或了解更多詳情，請瀏覽官方網站：https://leap.cuhk.edu.hk/

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