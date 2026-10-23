緊貼職專及文創發展政策　HKDI多元課程全方位培育設計專才

政府最新一份《施政報告》提出，提升職業專才教育和應用科學教育的地位，以加強本港優質教育的競爭力，朝着成為國際教育樞紐發展。當中，政府大力推動文化創意產業，包括成立「紡織時裝業高質量發展專責組」、撥款1億吸引國際大型展覽落戶，並將生成式 AI 應用融入各專才領域等。本港創意設計教育的領航院校香港知專設計學院（HKDI），積極響應政府政策，透過多元化的課程設置，為本港時裝、盛事展覽、影視及 AI 設計等新興產業精準對接人手需求。



時裝設計行業人才需求殷切 HKDI時裝及形象設計學系育全方位專才

政府積極將香港打造成亞洲時裝設計中心，包括成立專責小組，藉由深化「香港時裝薈」與CENTRESTAGE的協同效應，以及加強時裝設計與紡織產業合作等，全方位促進本土時裝品牌的國際化發展，可見時裝設計在本港成為支柱產業的發展潛力。HKDI的時裝及形象設計學系課程緊貼國際趨勢，涵蓋包括時裝設計、時裝形象設計、數碼時裝品牌策劃及採購、時裝媒體設計和演藝造型設計等一系列廣泛而實用的課程。

時裝及形象設計學系課程 高級文憑課程 演藝造型設計高級文憑 數碼時裝品牌策劃及採購高級文憑 時裝設計高級文憑 時裝形象設計高級文憑 時裝媒體設計高級文憑

以數碼時裝品牌策劃及採購高級文憑為例，課程不但覆蓋傳統時裝採購、視覺營銷、零售買貨及數據分析這些入行基本功，更會引入科技引領學生打開數碼時尚世界的大門，例如讓他們透過VR虛擬時裝展廳，360度觀賞商品細節，或是運用3D時装設計軟件SketchUp及V-Ray，親手模擬設計品牌櫥窗等，早在學習階段已經可以接觸到業界常用的工具。

除此之外，HKDI為學生提供產學合作及展覽實戰機會，時裝及形象設計學系學生有機會直接參與大型國際時裝展覽如CENTRESTAGE等，在畢業前便已活躍於國際時尚圈及本地品牌，在國際舞台上大放異彩。例如，時裝設計高級文憑畢業生林健仁（Kinyan Lam）憑個人品牌入圍 LVMH Prize 2026全球準決賽二十強。

時裝設計高級文憑畢業生林健仁（Kinyan Lam）憑個人品牌入圍 LVMH Prize 2026全球準決賽二十強。

此外，由HKDI知專設創源（CIMT）主導設計，聯同本地初創公司 Project Kontemp Ltd推動商業化，打造出融合中醫與科技的「Project Kontemp」溫控背心，就榮獲世界三大設計獎之一「2025年紅點設計概念大獎」的「最佳設計獎」。參與項目發展的HKDI時裝設計高級文憑學生林珍妮更將「Project Kontemp」融入其畢業展設計作品，巧妙平衡牛仔風格與功能性。

「Project Kontemp」溫控背心早前於日本東京戶外商品展（Tokyo Outdoor Show）亮相。

本港空間、展覽設計需求大增 HKDI跨學科培育策展與傳意設計精英

另一方面，政府積極將香港發展成為「盛事之都」，藉由大型體育、文化藝術及商貿展覽吸引旅客與提振本地消費，政府已預留1億港元吸引國際大型展覽落戶，令本地策展、舞台及品牌體驗需求大增。

HKDI的建築、室內及產品設計學系，就設有活動、展覽及表演場景設計高級文憑課程，為行業培育兼備設計、製作及管理能力的專業人才；另有傳意設計學系為學生提供用戶體驗設計、視覺傳意設計、視覺藝術與文化等高級文憑課程，以培養學生「以人為本」的理念，並以經驗為基礎，教導學生收集和剖析用戶、市場和其他環境因素的數據，從而作出合理明智的設計決策。

建築、室內及產品設計學系課程 高級文憑課程 建築、室內及園境設計高級文憑（科目組） 建築、室內及園境設計高級文憑（科目組）（授課語言：中文（普通話））（只設園境建築） 活動、展覽及表演場景設計高級文憑 產品、傢俱及珠寶設計高級文憑（科目組） # 職專畢業生留港計劃 (VPAS)

傳意設計學系課程 高級文憑課程 廣告設計高級文憑 用戶體驗設計高級文憑 視覺傳意設計高級文憑 插畫設計高級文憑 視覺藝術與文化高級文憑

課程著重「實務與商業對接」，讓學生在學期間即參與大型活動及展館實務項目，掌握實地裝修、燈光、互動空間之設計。例如活動、展覽及表演場景設計高級文憑，就將課室更新成為一個創作視覺效果和多媒體空間的工作室 — 幻視空間（V-sion Space）；當中設有裸眼3D LED屏幕、3D Hologram全息投影裝置、模擬舞台燈光裝置等多種先進設備，讓學生可以盡早接觸和掌握業界先進技術。

創作視覺效果和多媒體空間的工作室 — 幻視空間（V-sion Space）專為活動、展覽及表演場景設計高級文憑學生而設。

教學團隊與學生更曾為中國建設銀行設計巡遊花車，作品於國際舞台亮相。此外，課程導師亦一直鼓勵學生參加不同比賽汲取實戰經驗，歷年有不少學生代表香港參加被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」並屢獲殊榮。

教學團隊與學生更曾為中國建設銀行設計巡遊花車。

另一方面，用戶體驗設計高級文憑著重培養學生在數碼博物館或展覽方面的用戶體驗設計觸覺和發展。為了讓學生緊貼業界趨勢，課程更提供豐富的實踐機會，例如學生可參與由院校主辦的「IITERNITI + U韓國虛擬女團展」，透過參加這些與科技結合的大型展覽，學生能累積經驗，培養創新觸覺。

用戶體驗設計高級文憑學生參與由院校主辦的「IITERNITI + U韓國虛擬女團展」，累積經驗，培養創新觸覺。

HKDI影視與數碼媒體學系 接軌「AI+創意」新趨勢

隨着人工智能迅速發展，AI應用在生活已為大趨勢，政府正全面推動「AI 產業化」，推動各行各業應用AI，以提升香港AI發展的國際競爭力；同一時間，文創產業發展處（文創處）亦在改革並推動電影發展基金及文創輸出措施，在創新與保障安全之間取得平衡，為社會不可或缺的重要課題。

HKDI在數碼媒體學系全面引進生成式AI、虛擬製作及動態捕捉技術，HKDI更設有虛擬製作攝影廠，讓學生在學期間掌握業界頂尖技術。惟學院亦強調人工智慧只為學生的輔助工具，無法取代人的創造力、批判性思維和設計決策。因此，HKDI全力將學生培養成能負責任使用AI，同時具備專業判斷力和人際交往能力的新世代創意人才。

數碼媒體學系課程涵蓋數碼媒體領域的各個創意製作範疇，包括動畫、影視製作、互動媒體、音樂和音訊科技、攝影、網站和應用程式開發、視覺特效以及跨媒介敘事等，讓興趣轉化為可持續發展的事業。

數碼媒體學系課程 高級文憑課程 動畫及視覺特效高級文憑 數碼媒體製作高級文憑 電影電視及攝影高級文憑 音樂製作高級文憑

電影電視及攝影高級文憑通過課堂理論和實戰式的學習經歷，啟發學生的創意思維，裝備專業知識和技術，直接對應香港影視娛樂業界的需求，學生在學期間已有機會接觸水車和吊威也等業界技術。

這種紮實的實戰訓練亦為影視界孕育了不少頂尖人才，例如大受歡迎的電影《殺手#4》編劇李淑明，以及憑《一秒拳王》獲得第40屆香港電影金像獎提名最佳編劇的李浩田。

職專與文創產業迎新機遇 HKDI提供多元化課程助學生掌握最新技術

《施政報告》為香港職專教育及創意及設計產業注入強心針，更令設計行業不再只限於興趣，而是社會重點扶持的一項專業技能，具備廣闊的職業出路。HKDI提供多元化的文憑至學士學位銜接路徑，並配備「職專畢業生留港計劃」（VPAS）等政策優勢與國際級設備和專業業界導師，以實踐為導向，讓學生不單學到設計美學，更能掌握最新AI技術及商業策劃能力，不須再擔心被AI取代，而是學好使用AI這項工具，在充滿前景的文創與時裝產業中發揮所長，。

除此之外，HKDI轄下的產學研卓越中心「HKDI匠研坊」，連繫設計教育、跨學科協作及業界創新的平台，為學生提供多元化工具、前沿技術及業界網絡資源，進一步拓展創意實踐與專業發展機會。學生在學時便能與產學無縫接軌，

了解更多即瀏覽HKDI官方網站：https://hkdi.edu.hk/TC#programmes

(資料由客戶提供)