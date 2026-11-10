東華學院入學資訊日2026｜11月14日約定你　一站掌握升學攻略

大學聯合招生辦法（JUPAS）將於12月2日截止報名，不少中六同學正為選科作最後部署。



為協助同學作好準備，東華學院將於11月14日（本週六）舉行「2026東華學院入學資訊日」，活動在京士柏、旺角及尖沙咀三個校舍同步進行。當日設有聯招選科講座、涵蓋醫療健康、護理、職業治療、物理治療、醫療影像、幼兒教育、心理學、應用老年學、生物醫學、法證生物醫學、醫療資訊及服務管理及社商企業持續發展等多個範疇的課程講座，並開放專業實驗室，同學可以與老師及在讀學生面對面交流，提早了解各課程的特色及入學要求。

升學專家拆解選科策略 | 多個實驗室罕有開放

活動當日早上，東華學院校長陳慧慈教授及各學院院長會先介紹學院發展、課程特色及入學資訊。學友社升學專家亦會到校與同學分享聯招的選科攻略。緊隨其後更有多場課程講座，由課程主任與同學分析學科的優勢特點及面試重點。學院多個校舍將開放不同實驗室，同學可以參觀先進的教學儀器，更可參與護理、幼兒教育、應用心理學、應用老年學及醫療健康等不同的體驗工作坊。為方便參與的同學往返不同校舍，東華學院亦設有免費穿梭巴士，接送同學往來京士柏校舍與尖沙咀校舍，穿梭巴士每15分鐘一班。

專題講座 : 業界代表剖析職場實況

有意投身醫療影像行業的同學，不要錯過下午2時在京士柏校舍2樓陳文綺慧演講廳舉行的專題講座「由東華學院起步：醫療影像學生的成長與業界對話」。講座由醫療影像學（榮譽）理學士課程主辦，邀請放射師業界代表、醫療及健康科學學院院長及在讀學生，分享學習經歷和入行之路。

多個校舍罕有開放多個實驗室，讓同學可以更了解不同課程的獨特優勢。

東華學院著重多元實習 學生畢業即投身專業

東華學院的課程一向重視實踐，課堂上設有不同的模擬訓練，提升同學的臨床應變能力。2026年應屆護理學畢業生吳驥鋒現已受聘於公營醫院。他記得有一次模擬訓練，老師悄悄拔掉氧氣喉的接駁口，模擬病人血氧突然下降，令他明白單靠背書並不足夠，必須細心觀察病人及儀器。護理學生的實習涵蓋公私營醫院、院舍及公營診所。而物理治療學畢業生李健明則認為，小班教學讓老師可以即時給予回饋。他畢業後獲非牟利機構聘用，任職二級物理治療師。學院2025年畢業生的平均月薪逾港幣33,000元。

吳驥鋒認為，醫護人員應保持謙虛、不恥下問。老師常以此叮囑學生，因為這對臨床安全至關重要。

東華學院應屆物理治療學士學位畢業生李健明，畢業後獲非牟利機構聘用，任職二級物理治療師。

多個課程設即場報名 本地同學即場申請免報名費

除經聯招入讀的八大SSSDP學士課程外，學院亦設有多個緊貼社會發展趨勢的聯招及直接招生課程，當中應用心理學、應用老年學、幼兒教育及社商企業持續發展、生物醫學及法證生物醫學等課程，近年報讀人數錄得顯著增長，深受學生及家長歡迎。本地學生即場報讀學士學位或高級文憑課程可免港幣300元的報名費。無論是有志投身醫護、教育、社福或商業領域的應屆文憑試考生，記得把握機會親臨資訊日了解心儀學科，並在12月2日前將東華學院SSSDP課程放入聯招Band A課程選項，或即場報讀直接招生課程。

2026東華學院入學資訊日

日期：2026年11月14日（星期六）

時間：上午10時至下午5時

地點：京士柏校舍（何文田衛理道31號）、旺角校舍（旺角山東街98號）及尖沙咀校舍（九龍彌敦道136A號）

免費穿梭巴士服務：往來京士柏校舍與尖沙咀校舍，每15分鐘一班 (先到先得)

入學資訊日詳情：www.twc.edu.hk/infoday

SSSDP課程：www.twc.edu.hk/sssdp

非聯招課程：www.twc.edu.hk/nonjupas

（資料由客戶提供）