THEi高科院未來賽道嘉年華　設AI學術興趣測評助學生體驗未來職場

還在為未來讀哪科、出路在哪裡而懊惱？別再坐在電腦前空想了，香港高等教育科技學院（THEi高科院）將於明日和後日（11月6日至7日），在柴灣校園舉辦「未來賽道嘉年華」課程資訊日。現場將會為中學生、DSE考生及家長帶來AI學術興趣相關測評、跨學科展區，以及多元互動工作坊，讓大家了解應用科學為本課程，亦可成為中學生升學選科的未來新賽道。



THEi高科院這次更破天荒聯乘城巴（Citybus），推出雙層VR主題巴士—「會移動的THEi高科院」，透過虛擬實境（VR）技術，以第一身視角探索校園實驗室及不同學術領域的課程設施，將校園體驗延伸至課室以外。



THEi高科院「未來賽道嘉年華」課程資訊日，為中學生提供多項互動體驗和工作坊，讓學生探索未來賽道。（黃寶瑩攝）

AI職涯測評及創意工作坊 探索升學與未來出路

探索未來賽道，緊記先到CTgoodjobs 職涯規劃專區報到。參加者只須完成「未來賽道探索測試」，透過性格及興趣分析，便可為自己配對適合的學習方向及THEi高科院的學士學位課程。

THEi 高科院夥拍人力資源專家 CTgoodjobs 團隊設立職涯規劃專區，提供一對一升學面試諮詢與最新職場發展分析；現場更首度推出專為活動而設的「未來賽道探索測試」，透過性格及興趣分析，為學生配對適合的學習方向及THEi高科院的學士學位課程。（黃寶瑩攝）

六大學系AI實戰體驗工作坊 親身接觸各行業最新技術

完成測試之後，參加者除了可以參觀場內的跨學科展區，更可憑個人分析結果，參與由六大學系的AI實戰體驗工作坊：

化身無人機操作員：挑戰駕駛無人機飛越障礙賽道，認識低空經濟概念

參加者將化身無人機操作員，操控無人機進行升降、按指定路線飛行、搬運貨物等任務。（黃寶瑩攝）

參加者將化身無人機操作員，操控無人機進行升降、按指定路線飛行、搬運貨物等任務。（黃寶瑩攝）

科學養生：走進實驗室，親身體驗食品科學、中醫藥科技及健康檢測，如何以科學的方法改善身體健康

參加者將有機會走進實驗室，親身體驗食品科學，檢測各種食物的軟硬程度。（黃寶瑩攝）

中醫智慧診斷系統可於數分鐘內，透過面相、舌象、脈象並利用AI技術初步評估使用者的健康狀況。（黃寶瑩攝）

認識AI在創意及職場上的應用：了解行業應用方案，學習撰寫AI指令，生成圖像

AI在創意及職場上已被廣泛應用，例如在時裝設計行業，參加者可利用圖中的AI 衣櫥，模擬穿著不同服裝的情況，體驗成為一日時裝模特兒。（黃寶瑩攝）

AI在創意及職場上已被廣泛應用，以運動科學為例，未來教練需要懂得善用AI，協助運動員改善姿勢，提升賽場上的表現。（黃寶瑩攝）

其他體驗：無酒精調飲、與服務機械人互動，以及透過BIM立體建築設計和智慧城市工程模型，了解綠色建築及城市建設。

現時工程業界已廣泛引入科技改善工作環境和安全，例如圖中的模擬塔吊系統能讓操作員遙控天秤。（黃寶瑩攝）

在THEi高科院未來賽道嘉年華2026，參加者有機會與餐飲智能機械人互動。該機械人除了能送餐，亦能清潔地板，幫助處理餐廳日常運作。（黃寶瑩攝）

校長劉建德：期望向社區推廣「貼地」的應用科學

校長劉建德表示，THEi高科院今年以創新的嘉年華形式舉辦資訊日，是希望讓學生透過生動有趣的工作坊和體驗活動，從中了解自己的興趣、志向，思考自己感興趣的領域是否值得投資數年學習，以至日後從事相關行業，而非盲目跟從潮流選科，開闢屬於自己的未來賽道。

THEi高科院校長劉建德表示今年以創新的嘉年華形式舉辦資訊日，是希望讓學生透過不同生動有趣的工作坊和體驗活動，從中了解自己的興趣、志向。（黃寶瑩攝）

他同時指出，現時各行各業均已引入科技改善工作環境，但不少學生或會基於舊有資訊選科。以工程界操控天秤為例，現時業界已引入新技術，操控員可以在地面操控天秤，毋須長期高空作業，而今次嘉年華將讓學生親身體驗相關科技，期望學生重新認識不同行業。

THEi高科院校長劉建德表示，許多行業已引入科技和AI，工作環境與以往大大不同，期望學生透過嘉年華了解最新行業狀況，再選擇未來合適賽道。（黃寶瑩攝）

推出雙層VR主題巴士 向全港介紹院校特色以及推廣最新科技

THEi高科院特意破天荒與城巴合作，推出雙層VR主題巴士—「會移動的THEi高科院」，並於11月26及27日到多間中學巡迴展出，讓應屆DSE考生即使身處學校，也能親身體驗應用科學教育如何與真實產業無縫接軌。（黃寶瑩攝）

另外，THEi高科院特意破天荒與城巴合作，推出雙層VR主題巴士—「會移動的THEi高科院」，前往全港各區中學，邀請社區人士與中學生登上巴士，透過VR裝置在虛擬世界參觀THEi高科院校園，以及參與工作坊。劉校長表示，並非所有學生能親身到校園參觀，所以校方推出雙層 VR 主題巴士，將校園帶到全港各區，介紹院校特色以及推廣最新科技。

THEi高科院校長劉建德（圖左）表示，今次推出雙層VR主題巴士，希望將校園帶到全港各區，介紹學校特色以及推廣最新科技。（黃寶瑩攝）

現時THEi高科院正以升格為應用科學大學為目標，劉校長強調，升格大學是法規流程與資格認證，但現時THEi高科院的教育結構、課程設計與人才培育模式已經完全是大學規格，未來會繼續因應社會需要發展，不會待「升格大學後再做」，確保學校各方面與時並進。

展示學生實戰成果 欣賞政要團隊專屬設計及冠軍調酒示範

除了科技體驗，嘉年華亦有展示學生將課堂知識轉化為實際成果的例子，當中包括：

香港政要團隊專屬設計：時裝設計（榮譽）文學士師生團隊獲邀為行政長官及政府團隊親自設計《香港第一個五年規劃》團隊襟章，以及《施政報告 2026》領呔與絲巾系列。

THEi高科院未來賽道嘉年華2026將展出時裝設計（榮譽）文學士師生團隊獲邀為行政長官及政府團隊親自設計《香港第一個五年規劃》團隊襟章，以及《施政報告 2026》領呔與絲巾系列。（黃寶瑩攝）

冠軍級調酒藝術示範：「第三屆酒店營運管理學生調酒比賽」冠軍、THEi高科院酒店營運管理（榮譽）文學士學生鄺芷澄親臨現場，即場示範其得獎作品「醉梨時光」，讓參加者了解餐飲服務背後的專業技巧與創意，屆時參加者亦有機會親身嘗試調製無酒精飲品。

「第三屆酒店營運管理學生調酒比賽」冠軍、THEi高科院酒店營運管理（榮譽）文學士學生鄺芷澄將於活動期間示範其得獎作品「醉梨時光」。參（黃寶瑩攝）

屆時參加者將有機會走進THEi高科院的教學廚房，在導師的指導下烹調一道泰式青咖哩，以及品嚐自己的作品。（黃寶瑩攝）

THEi高科院「未來賽道嘉年華2026」將於11月6日及7日上午10時至下午5時，在柴灣校園（柴灣盛泰道133號）舉行，歡迎中學生、DSE考生及家長現場參加。

活動詳情

THEi 高科院「未來賽道嘉年華 2026」

日期：2026 年 11 月 6 日（星期五）至 11 月 7 日（星期六）

時間：上午 10 時至 下午 5 時

地點：THEi 高科院柴灣校園（香港柴灣盛泰道 133 號）

重點節目：「會移動的 THEi 高科院」雙層 VR 主題巴士體驗、CTgoodjobs 職涯專區、特首團隊設計展、AI 實戰工作坊

活動網頁：https://thei.edu.hk/tc/info-day-2026/