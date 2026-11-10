科大輝煌三十五載：盤點10大引領時代的「全港及全球之最」

三十五載破浪前行，香港科技大學（科大）憑藉敢為天下先的創新精神，締造了10項引領時代的「全港乃至全球之最」。科大始終走在科研、教育與大灣區融合的最前線，透過深植DNA的創業精神與高瞻遠矚的產學研佈局，不僅打破常規、追求卓越，更持續以雄厚的科研實力與頂尖人才培育，支持香港建設成為國際創科樞紐，並為國家科技強國建設貢獻科大力量。



1. 香港首間研究型大學

1991年，科大以全港首間研究型大學的姿態破浪前行，打破了本港高等教育以教學為主的既有格局。創校校長吳家瑋教授高瞻遠矚，指出科大必須打破常規、追求卓越，透過前沿課程與跨學科協作，以科研實力引領香港轉型。

2. ⁠香港首間成立創業中心的大學

創業精神深植科大DNA。作為香港最早推動創新及創業教育的大學，科大於1999年成立科大創業中心，透過策劃多元化活動及管理專屬基金，致力構建一個充滿創業活力的校園生態。至今，科大師生、校友及成員已成功創立逾 2,000 家活躍初創企業，當中包括 11 家獨角獸企業，以及 23家成功上市公司（透過首次公開招股或併購）。

科大舉辦年度創科創業旗艦活動「獨角獸日」，匯聚師生及校友、國際與本地政界代表、業界夥伴、投資者、創科企業家及科研人員，促進科研成果轉化與國際交流。

3. ⁠香港首項登陸「天宮」太空站的科研載荷

由科大牽頭研製的高精度二氧化碳及甲烷探測儀「天韻相機」，今夏由「天舟十號」貨運飛船運抵「天宮」空間站，成為香港特區首項登上「天宮」太空站的科研載荷。「天韻相機」已於太空持續運作，並於今年國慶日前夕發布首批香港遙感影像。

科大研究團隊牽頭研製的「天韻相機」

4. ⁠興建全港院校最大型AI算力中心

為配合政府對接國家「AI＋」行動，並滿足未來人工智能發展所需的龐大算力需求。科大亦正在興建一幢AI和高效能運算設施專用大樓。屆時，該大樓將部署全港規模最大的H800超級運算模組，並採用液冷數據中心技術，大幅降低整體電力消耗達45%。

科大正興建專用大樓（模擬圖），部署全港規模最大的H800超級運算模組，並採用液冷數據中心技術。

5. ⁠全港首家推動跨學科教育的大學

科大早於2008年成立香港首個跨學科課程事務處，鼓勵各學術部門打破傳統學習框架提供創新學習體驗，又鼓勵學生進行跨學科學習。其後，事務處於2023年升格為科大第五個學院 —「跨學科學院」。此外，科大於2021/22學年推出「Major + X」延伸主修課程架構，鼓勵學生在主修學科以外，結合AI、數字媒體與創意藝術、可持續發展等範疇，培養應對複雜社會議題所需的跨領域能力。

科大於2021/22學年推出「Major + X」延伸主修課程。

6. ⁠全球首間13度問鼎《金融時報》EMBA排名世一

凱洛格—科大行政人員工商管理碩士課程13次登上《金融時報》全球EMBA排名榜首，包括於2026年全球EMBA排名中再度榮登世界第一，創下前所未有的佳績。

科大校長葉玉如教授（前排中）、科大商學院院長安思遠教授（前排右三）及凱洛格—科大KH EMBA課程主任區敏儀女士（前排左二）與KH EMBA學員一同慶祝課程第十三度位列全球第一。

7. ⁠全港首家積極推動生成式人工智能融入教與學的大學

隨着生成式人工智能技術迅速發展，科大率先於2023年制訂教學指引，容許學生在清晰標示使用方式及來源的前提下，善用AI輔助學習與研究。大學亦鼓勵教職員將AI融入課堂設計和教學實踐，並提供培訓、教學指南及線上課程等支援。科大相信未來人才更需要具備駕馭數據與人工智能的能力，將AI視為學習、研究和創新的合作夥伴。

科大教育創新中心主任Sean MCMINN博士致力以科技輔助教學，並利用生成式人工智能工具Midjourney繪畫出他對香港學生的未來想像。

8. ⁠首批進軍大灣區設立研究院的本港大學

在國家提出「粵港澳大灣區」發展戰略前，科大已洞悉兩地融合發展的大趨勢，並早在2001年4月，科大深圳研究院作為大學在內地發展的聯絡辦事處在深圳註冊成立，是科大在內地發展的重要平台，也是連接深港兩地科研和學術交流的橋樑。打造「科大創新走廊」正是實踐此願景的重要部署：清水灣校園聚焦前沿科研、國際人才匯聚；北部都會區促進成果轉化、企業孵化及醫療創新；大灣區則作為規模化應用與產業落地平台。

科大積極打造「科大創新走廊」，聯通科大、北都及大灣區協同合作。

9. 香港首間推動淨零排放行動的大學

科大於2025年推出《淨零排放行動計劃》，成為香港高等教育界首間制定全面淨零排放藍圖的大學，涵蓋校園營運、能源管理、科研創新及社區參與等範疇，措施包括投放港幣3,000萬元推動減碳研究及創新技術試驗，以及設立本港大專院校最大規模的2.5兆瓦太陽能光伏發電系統，這些措施均有助支持大學朝2045年前實現淨零排放的目標邁進。

科大副校長（行政）譚嘉因教授（右），與可持續發展及零碳辦公室處長梁啓明博士（左）展示科大逸夫演藝中心的大型太陽能光伏系統設備。

10. ⁠ RAISe+資助項目數量全港第一 首間大學推出億元RAISe+專屬基金

科大在特區政府「產學研 1+ 計劃」（RAISe+）三輪資助中，累計獲批19個項目，位列本港大學之首。此外，科大更是全港首間院校設立總額港幣一億元 RAISe+項目基金，為參與該計劃科大研究團隊提供資金支持及成果轉化配套。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授（右二）、土木及環境工程學系講座教授蘇慧教授（左二）、機械及航空航天工程學系講座教授孫慶平教授（右一）、化學及生物工程學系副系主任及副教授黃子維教授（左一）分享RAISe+項目基金。

科大35周年成果共享節

創科成果 × 講座 × STEM工作坊一站式體驗

為與社會各界共享豐碩創科成果，科大將於11月27日至28日在中環海濱AIA Vitality公園舉辦「科大35周年成果共享節｜探索．體驗．共慶」（Impact Fiesta）。公眾除可親身體驗前沿科技，活動同時會為兒童癌病基金籌募善款，參加者更有機會換領香港摩天輪門票。

活動的重頭戲將於11月28日晚盛大上演——中環海濱夜空將迎來一場震撼的大型無人機匯演。屆時，象徵科大創校年份的 1,991 架無人機將騰飛而起，在維港上空動態呈現包括「天韻相機」及本港第三所醫學院等科大標誌性成就，共慶大學邁向下一個輝煌里程碑。

一連兩天的Impact Fiesta精彩紛呈，當中特設太空科技專區，將展示由科大牽頭研發的「天韻相機」一比一模型；科大太空科學與技術研究院院長蘇慧教授更會主講「太空講堂」，分享「天韻相機」的研發歷程。參觀者更可一睹未來有望參與國家登月計劃的雙臂月面機械人「香港操作機械人」的一比一模型。

公眾更可投入藝術科技的沉浸式世界。跨地域「SURREALITY．幻實之境」展覽將以作品《星空》讓星雲與星光閃耀城市和維港上空，而《弦音之軌》則將二胡大師果敢的數字化身演奏融入城市空間。參觀者只需戴上混合實境（MR）頭戴式裝置，便可穿梭於MR × AI的震撼視覺世界。場內AI電影院則放映AI電影節的精選作品，包括科大學生執導的作品《梅續歲歲 小寒》，講述一位17歲女孩在異國求學，驚聞祖父離世的噩耗，因風雪阻隔未能送別的故事；另一位學生作品《燼舟渡》道出AI雖然能陪伴人類，但無法真正感知情感。

「SURREALITY．幻實之境」展覽作品《星空》，讓星雲與星光閃耀城市和維港上空；作品《弦音之軌》則將二胡大師果敢的數字化身演奏融入城市空間。

AI電影院將放映AI電影節的精選作品，包括科大學生執導作品。

AI作為科大核心科研領域。科大馮諾依曼研究院將展出「視覺語言行動智能體」，結合視覺感知、語言互動與機械人控制技術，讓公眾直接與機械人溝通。科大數學系團隊亦將介紹針對自閉症診斷和治療的AI超級智能體及用戶軟件。

多間科大初創亦將展示最新成果，包括協助長者及復康人士減輕身體負荷的外骨骼機械人、利用AI及手機鏡頭快速測量脈搏率等生命體徵的遠程健康監測應用程式，以及有助減少碳排放的濃縮清潔產品。

此外，科大醫學院臨床副教授馮以文教授及臨床教授何振民教授將分別主持講座，介紹快速檢查心臟健康及評估專注力不足／過度活躍症的嶄新科技。 現場還有親手製作「齒輪小車」的STEM工作坊、學生理財互動講座及模擬遊戲，公眾更有機會與機械狗和跳舞機械人同樂，在輕鬆愉快的氛圍中吸收創科知識。

活動免費入場，歡迎廣大市民及創科愛好者參與，一同走近科研、體驗創新，見證科大35載非凡歷程。

「科大35周年成果共享節」詳情

日期：2026年11月27及28日

開放時間：

11月27日（五）：中午12時至晚上7時正

11月28日（六）：上午11時至晚上7時正

地點：AIA Vitality 公園​（香港中環民光街33號，毗鄰香港摩天輪）

同場加映：科大35周年冷知識！答問題贏「01積分」

（資料及相片由客戶提供）