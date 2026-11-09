跟著Theo去Sit堂｜打機定砌樓？落地體驗智慧工地「神奇遙控器」

文：THEi高科院應科新賽道導航員Theo林知行

11 月正值各大專院校 Info Day（課程資訊日）高峰期。上週末 Theo 我去咗 THEi 高科院舉辦嘅「未來賽道嘉年華」，一踏入禮堂，眼前個畫面真係令我嚇一跳——班同學仔完全唔係圍住問入學要求，反而係成班人聚精會神望住幾個 Mon（屏幕），好似打機咁操作緊部建築天秤！呢幕畫面成功吸引咗我上前湊熱鬧，睇吓到底有乜新玩意。



學生化身駕駛艙操作員，體驗在地面操作「廣聯達智能吊搭系統」，掌握天秤在半空中的一舉一動，作出即時且精準的決策。

學生化身駕駛艙操作員，體驗在地面操作「廣聯達智能吊搭系統」，掌握天秤在半空中的一舉一動，作出即時且精準的決策。

講真，以前成日聽人講行內操作天秤，直覺就係體力活——操作員要徒手爬上幾十層樓高嘅「天秤頂駕駛艙」，日曬雨淋咁工作，聽見都覺得辛苦。

點知今次親身落場試玩呢套「遠程控制技術」，先發現原來依家工程界已經行得咁前！操作員只需舒舒服服坐在地面駕駛艙，就可以好似玩高清模擬飛行咁，實時兼精準地操控幾十米高空嘅天秤一舉一動。

由「爬天秤」到數碼轉型：背後有幾 Hardcore？

聽 THEi 高科院建造、環境及工程學系系主任黃浩輝博士工程師介紹，呢套叫「廣聯達智能吊搭系統」嘅裝備極之 Hardcore——它集齊高精度激光雷達、RTK+GPS 定位、IoT 物聯網、AI 兼視覺重構技術於一身，先做到呢種毫秒級嘅遠程遙控。

黃博士同我講，呢套系統最正嘅「破局」之處，係將天秤喺空中搜集到嘅龐大數據，實時傳返去地面。風速、吊物位置、周圍有冇障礙物，全部轉化成睇得到、算得到嘅數碼數據。操作員坐在地面就能「全局掌握」，唔單止舒服得多，更係未來「智慧工地」嘅大勢所趨。

THEi 高科院建造、環境及工程學系系主任黃浩輝博士工程師。

唔係玩玩下！百分百對接業界 True Standard

更正嘅係，呢套嘢絕對唔係學校用嚟「自嗨」嘅概念玩具，背後對接嘅，正正係特區政府近年生效、大力推行嘅 「4S 安全智慧工地系統」——講求人機分離、主動預警同數據留痕，用科技將意外風險降到最低。

今時今日嘅工程界，早已擺脫「純賣力氣」嘅舊印像。THEi 高科院嘅學生喺校園內已經玩緊、用緊業界最新嘅工具與方案。這種一畢業落場就能「即開即用」、與市場無縫接軌嘅實戰力，正正就係 Theo 我成日同大家講嘅「即戰力」！

THEi 高科院舉辦的「未來賽道嘉年華」於11月6日及7日圓滿舉行，吸引中學老師、學生及公眾人士參與，了解升學選科新賽道。

Theo 小貼士

想入行一嘗呢種科技工程樂趣？THEi 高科院建造、環境及工程學系現正提供屋宇設備工程（榮譽）工學士、土木工程（榮譽）工學士，以及園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士的 SSSDP 資助課程。記得喺今年 12 月 2 日或之前，喺 JUPAS 系統將心儀課程揀入 Band A 啦！

THEi高科院27/28學年學士學位課程

關於作者：



Theo 林知行



THEi 高科院應科新賽道導航員。長期關注高等教育、創科趨勢與職場實戰。堅信傳統學位不是唯一答案，致力推動應用科學教育，在實戰賽道中定義自己的未來。

